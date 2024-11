23 Jahre altes MMORPG legt Spielerrekord hin, lässt Throne and Liberty und New World alt aussehen

Das im Januar 2001 erschienene RuneScape gehört zu den größten und erfolgreichsten MMORPGs der Spielegeschichte. Die klassische „Old School“-Version konnte jetzt einen beeindruckenden Rekord erzielen.

Was ist das für ein Rekord? Am 27. November 2024 ist „Leagues V: Raging Echoes“ für Old School RuneScape gestartet. Das Update ermöglicht es allen Spielern mit aktiver Mitgliedschaft, auf einer von vielen neuen Welten in ein frisches Abenteuer zu starten.

Euch erwarten dabei nicht nur die altbekannten Inhalte aus dem Hauptspiel, sondern auch frische Kampfmeisterschaften, Relikte, Echo-Bosse und mehr. Laut der offiziellen FAQ (via docs.google.com) soll Leagues V acht Wochen lang laufen.

Genau dieses Angebot fanden offensichtlich eine ganze Menge Fans des klassischen MMORPGs spannend. Auf Reddit gab’s vor wenigen Stunden einen Screenshot, der zeigt, dass 210.027 Spieler gleichzeitig in Old School RuneScape online waren. Auf X bestätigten die Entwickler, dass es sich dabei um die bisher höchste Zahl an gleichzeitig aktiven Spielern handelt. Rekord für das Studio Jagex!

Ihr könnt Old School RuneScape auch auf Steam spielen – hier der Trailer:

Old School RuneScape bricht seinen eigenen Rekord

Wo lag der bisherige Rekord? Im November 2023 berichtete MeinMMO, dass Old School RuneScape mit 185.123 gleichzeitigen Spielern einen neuen Meilenstein erzielen konnte. Schon damals sahen andere aktuelle MMORPGs wie Lost Ark und New World im Vergleich nicht allzu gut aus.

Letzteres hat sich auch durch die frischen Releases von New World Aeternum und Throne and Liberty nicht geändert. Wenn man die jüngsten Steam-Spielerzahlen der drei Spiele von Amazon Games zusammenaddiert, erhält man folgendes: 92.573 (24-Stunden-Peak von Throne and Liberty) plus 23.135 (New World) plus 26.635 (Lost Ark) gleich 142.343 Spieler.

Dazu müsste man natürlich noch die MMORPG-Fans dazuzählen, die New World und Throne and Liberty auf den Konsolen spielen. Doch sind das mehr als 67.684 Spieler? Selbst wenn das der Fall ist, finden wir es bemerkenswert, wie beliebt das 23 Jahre alte RuneScape im Vergleich zu den deutlich moderneren MMORPGs ist. Und das, obwohl es zuletzt die größte Erhöhung des Abo-Preises seit Launch gab.