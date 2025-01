Spieler will in WoW farmen, wird von der Konkurrenz vergrault – ein System von Blizzard macht es möglich

Ein Spieler aus WoW wollte in der Region Heilsturz eigentlich nur in Ruhe Stoffe farmen. Was er dort erlebt hat, zeigt, wie kaputt das Meldesystem von Blizzard ist.

Was ist passiert? Auf Reddit berichtet PhantumJak, dass er vor einiger Zeit über den Tipp eines anderen Spielers gestolpert sei, man könne bei den Murlocs aus der Region Heilsturz von The War Within prima Stoffe farmen. Das wollte er natürlich gleich mal ausprobieren.

Dort angekommen, traf er auf diverse andere Charaktere, die ebenfalls am farmen waren. Kein Problem, ist genug für alle da! Keine zwei Minuten später soll PhantumJak dann die Ingame-Nachricht erhalten haben, dass er verschwinden und woanders farmen soll, weil er sonst von der gesamten Gruppe des Chat-Wüstlings gemeldet werden würde.

PhantumJak reagierte selbst mit einem Ticket aufgrund von Belästigung im Chat. Er blieb danach wohl noch etwa 30 Minuten an dem Farm-Spot, hatte aber die ganze Zeit die Befürchtung, dass er sich durch das stark automatisierte Meldesystem von Blizzard tatsächlich einen Bann einfangen könnte. Spaß macht es so nicht, WoW zu zocken.

Zu guter Letzt gab der Betroffene noch einen Tipp für einen besseren Ort, um Stoffe zu farmen: Besucht den Anhänger-Dungeon Dunkelflammenspalt und haut jeden Gegner bis zum ersten Boss um. Setzt danach die Instanz zurück und dreht erneut eine Runde. Auf die Art findet man jede Menge Stoff und hat Ruhe vor der Konkurrenz.

Für diese Bugs sollte Blizzard gebannt werden:

Wie reagiert die Community auf die Erfahrung? Zwar ist PhantumJak in dieser speziellen Situation nichts passiert, doch zeigen die über 100 Kommentare, dass es toxische Gruppen in WoW gibt, die das automatisierte Meldesystem von Blizzard gezielt ausnutzen, um ausgewählte Opfer oder Konkurrenten aus dem Verkehr zu ziehen.

curbstxmped bringt es auf Reddit auf den Punkt: „Sie sind so, weil Blizzards beschissenes Meldesystem es ihnen erlaubt.“

shadowsquirt erklärt auf Reddit, dass er ein Opfer des Meldesystems war: „Jep, ich bin ein Opfer. Habe Leute, die mich im AH überboten haben, meinerseits sofort überboten, und wurde eine Woche später gebannt. Ich habe sogar Screenshots davon, wie sie anderen Anweisungen geben, wie man in einem Community-Chat andere melden kann […].“

Laptican erinnert sich auf Reddit: „Ein gutes Beispiel dafür war ein Stream von Asmongold, in dem er innerhalb von 2 Minuten gebannt wurde, einfach, weil er es testen wollte.“

Naice_Rucima lobt die Reaktion von PhantumJak auf Reddit: „Guter Call, meldet immer deren Nachrichten, und antwortet nie auf diese.“

Berichte über Spieler, die das Meldesystem von WoW für ihren eigenen Vorbild oder zum Spaß ausnutzen, gibt es immer wieder – beispielsweise vor einigen Monat, ebenfalls auf Reddit, oder im offiziellen Forum von blizzard.com aus dem September 2024, oder auf YouTube.

Habt ihr euch in WoW oder einem anderen MMORPG einen ungerechtfertigten Bann eingefangen? Wie ist die Sache ausgegangen? Verratet es in den Kommentaren! Einen Bann könnt ihr euch mittlerweile übrigens auch einfangen, wenn ihr eure Dungeon-Kollegen wiederholt alleine im Regen stehen lasst: Endlich! WoW bannt Spieler, die Dungeons vorzeitig verlassen