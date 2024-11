Endlich: WoW bannt Spieler, die Dungeons vorzeitig verlassen

Wer in World of Warcraft seine Dungeon-Kollegen im Stich lässt, wird bestraft. Blizzard bestraft alle, die regelmäßig Gruppen verlassen.

In World of Warcraft gibt es einige Verhaltensweisen von Spielern und Spielerinnen, die sich als besonders nervig herausstellen. Gerade beim Besuch eines harten „Mythisch+“-Dungeons kann es niederschmetternd sein, wenn die Gruppe sich frühzeitig auflöst. Jetzt hat Blizzard dieses Problem auch erkannt – und damit begonnen, Leute zu bestrafen, die Dungeons vorzeitig verlassen.

Was ist passiert? Im offiziellen WoW-Forum hat Blizzard recht überraschend eine Nachricht gepostet. Demnach hat man nun Accountstrafen gegen Accounts verhängt, bei denen die dazugehörigen Charaktere in der letzten Zeit regelmäßig Dungeons der Kategorie „Mythisch+“ abgebrochen haben.

Werden alle bestraft? Nein. Blizzard betont, dass es bei diesen Banns um Spielerinnen und Spieler geht, die „Mythisch+“-Dungeons in „großer Anzahl“ verlassen haben, also bei denen das eine regelmäßig vorkommende Verhaltensweise ist.

Blizzard wird nicht grundsätzlich gegen Leute vorgehen, die mal einen vorzeitig Dungeons verlassen, denn es heißt:

Wir verstehen, dass gelegentlich Dungeon-Runs abgebrochen werden. Spieler:innen können unerwartete Notfälle im realen Leben haben, es gibt Internet-Ausfälle oder die Gruppe kann gemeinsam entscheiden, einen Run abzubrechen. Heute haben wir Leute mit einem Bann belegt, die wiederholt und rücksichtslos Dungeon-Gruppen für Mythisch+ auf diese Weise gestört haben.

Das Ganze ist übrigens keine einmalige Sache. Blizzard will von nun an häufiger gegen solche Dungeon-Sünder vorgehen:

Wir werden auch in Zukunft ein Auge auf die Gruppen haben und bei wiederholtem Fehlverhalten werden die Strafen immer härter.

Wer heute also nur mit ein paar Tagen Accountsperre davongekommen ist, könnte sich bald schon mehrere Wochen von World of Warcraft ausgeschlossen sehen, wenn das eigene Verhalten nicht korrigiert wird.

Ist das eine neue Regel? Nein, die Regeln bzw. Richtlinien bestehen bereits seit langer Zeit. Sie fallen unter „Griefing“ und werden indirekt in dem „Social Contract“ beschrieben, dem man gelegentlich beim Einloggen in World of Warcraft zustimmen muss. Sowohl dort als auch in den Nutzungsbedingungen ist mehrfach beschrieben, dass es nicht gestattet ist, die Spielerfahrung anderer Spielerinnen und Spieler durch Fehlverhalten negativ zu beeinflussen – das vorzeitige Verlassen von Dungeon-Gruppen fällt eindeutig darunter.

So reagiert die Community: Je nachdem, wo man sich umschaut, sind die Reaktionen auf das Verhalten von Blizzard drastisch unterschiedlich. Auf wowhead feiert man das Vorgehen von Blizzard und bezeichnet es als „großen Win“. Im offiziellen WoW-Forum sieht die Geschichte schon anders aus. Dort fühlen sich viele nun eingeschüchtert und machen sich Sorgen darum, dass sie „keine Keys mehr verlassen dürfen, wenn der Run aussichtslos scheint“.

Lediglich im Subreddit von WoW scheint die Diskussion ein wenig nüchterner geführt zu werden. Man freut sich über das Vorgehen, hat aber auch Bedenken. So schreibt Ruined_Frames:

„Gut, absichtliches Verlassen, wenn der Key gerade erst gestartet wurde oder nach einem einzigen Tod, hat so etwas verdient. Ich hatte mehrere Tanks, die getrollt haben, indem sie einen Key gestartet haben, dann einfach Alt+F4 drückten und nie zurückkehrten. Allerdings, wie sie tatsächlich herausfinden, wer gebannt wird, bereitet mir ein wenig Sorgen, wenn man daran denkt, wie sie mit anderen Banns umgehen. Es wird auf jeden Fall interessant zu sehen, wie viele davon betroffen sein werden und wie viele „Ich bin nur einmal gegangen und wurde gebannt“-Beiträge ab jetzt auftauchen werden.“

Die allgemeine Grundstimmung scheint aber zu sein, dass Blizzard für das Vorgehen gelobt wird, hier endlich härter durchzugreifen. Wer nicht mit Freunden oder Gilden-Kollegen in World of Warcraft unterwegs ist, wird in Dungeons häufiger schlechte Erfahrungen machen. Da wurde es Zeit, dass für die größten Trolle endlich Strafen kommen. Aktuell kümmern sich viele WoW-Fans auch um ein großes Rätsel – denn das steht kurz vor der Lösung.