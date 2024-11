Die WoW-Community arbeitet an einem riesigen Rätsel, hat es fast gelöst

Zahlreiche Fans in World of Warcraft rätseln gerade an einem der größten Rätsel, die es in Azeroth je gab. Die Lösung ist zum Greifen nahe.

In World of Warcraft gibt es immer wieder große Rätsel, die am Ende mit einzigartigen Belohnungen daherkommen. Aktuell arbeitet die Community an einem riesigen Rätsel, das im Zuge des 20. Geburtstags von World of Warcraft eingeführt wurde. Das Rätsel steht kurz vor der Auflösung – doch was hat es damit eigentlich auf sich?

Was ist das für ein Rätsel? Das Rätsel wurde mit dem Geburts-Patch 11.0.5 eingeführt. Nach dem Ende einer relativ langen Questreihe, die quasi als Einführung für das „richtige“ Rätsel gilt, finden die Spielerinnen und Spieler sich um ein Podest herum, das einer Uhr gleicht. Auf jeder Ziffer (1:00 Uhr, 2:00 Uhr, 3:00 Uhr, etc.) wartet der Hinweis auf ein neues Rätsel. Und nur, wenn wirklich alle Rätsel gelöst sind, wird am Ende – so die Erwartung – das Reittier zugänglich gemacht.

Schickes Teufels-Motorrad wartet auf Rätselmeister

Was ist die Belohnung? Die Belohnung für das Rätsel ist von Anfang an bekannt, denn es wird der Communtiy quasi auf dem Silbertablett serviert: Incognitro, das Unentzifferbare Teufelsrad. Dabei handelt es sich um ein dämonisches Motorrad in teufelsgrünen Farben.

Am Ende wartet das Rad – wenn alle Rätsel gelöst sind.

Wie lange dauert es noch, bis alle Rätsel gelöst sind? Das ist von der Geschwindigkeit der Community abhängig. In den vergangenen Tagen war der Fortschritt recht groß, sodass inzwischen die meisten der 12 kleineren Rätsel gelöst wurden. Aktuell sind 8 der 12 Rätsel gelöst und an zwei weiteren wird gerade fieberhaft gearbeitet.

Ein Problem war dabei allerdings auch, dass es eine Reihe von Bugs und Fehlern gab, die entweder den Fortschritt erschwert, verhindert oder schlicht fehlerhaft gemacht haben. Viele Hotfixes wurden seither aufgespielt, sodass jetzt alle Rätsel (hoffentlich) genau so gelöst werden können, wie Blizzard sich das vorstellt.

Sobald das Rätsel vollständig entziffert wurde, werden wir auf MeinMMO selbstverständlich einen vollständigen Guide dazu veröffentlichen, sodass ihr euch das dämonische Motorrad selbst abholen könnt. Stellt euch aber bereits darauf ein, dass ihr dafür eine ganze Menge Zeit und Ressourcen aufwenden müsst.

