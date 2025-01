Viele Spieler würden nur zu gern die unbeliebteste Klasse aus WoW spielen, doch eine Sache hindert sie

11.02.2005 | The War Within: 27.08.2024

Am häufigsten vertreten sind derzeit im Spiel übrigens Paladine, Druiden und Jäger. Apropos schwierige Klassen- und Rollenverteilung: Ein Tank ist in World of Warcraft viel besser als alle anderen. Fast 9 von 10 Profi-Tanks spielen die gleiche Klasse – das ist ein Problem .

So oder so könnten die Rufer etwas Liebe vertragen. Laut dataforazeroth.com sind nur 3,6 Prozent aller Charaktere mit Maximalstufe Rufer. Bei den Charakteren aller Level-Stufen sieht es nicht wirklich besser aus, mit nur 3,7 Prozent. Zum Vergleich: Die seit Vanilla-WoW stets recht unterrepräsentierten Schurken kommen auf 4,5 Prozent, Mönche auf 5,6 Prozent.

Fradzombie beklagt sich in seinem Post auf Reddit etwa: „Ich würde sofort einen Rufer spielen, wenn ich eine andere Gesichtsform wählen könnte. Ich habe kein Interesse an einer weiteren Blutelfe im Copy/Paste-Stil. Bitte, Blizzard, erweitert die Optionen.“

Was muss ich zum Rufer wissen? Die mit der Erweiterung Dragonflight eingeführte Klasse verfügt zwar über drei abwechslungsreiche Spezialisierungen: Verstärkung, Verheerung und Bewahrung. Doch bei der Volkswahl ist der Archetyp fest an die Dracthyr gebunden.

Es verwundert nicht, dass die jüngste Klasse aus World of Warcraft auch der am wenigsten gespielte Archetyp ist. Viele Spieler verzichten dabei nur aufgrund einer Sache auf die Erstellung eines Rufers.

