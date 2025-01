Das aktuell am meisten gespielte MMORPG auf Steam feiert Jubiläum, neuen Raid und Karma-Feature

„Frostiges Schicksal“ – das ist der Name vom neuen Update, das am 22. Januar 2025 für das MMORPG Lost Ark erschienen ist. Mit am Start: ein neuer Raid und die Jubiläums-Party zum dritten Geburtstag.

Was muss ich zum Update wissen? Der Content-Patch „Frostiges Schicksal“ ist am 22. Januar 2025 nach mehrstündigen Wartungsarbeiten live gegangen. Zu den Feature-Highlights des Updates gehören:

Kazeros-Raid Akt 2: Requiem of the Floating Nightmare – Ein 8-Spieler-Raid mit einem normalen Modus (benötigt Itemlevel 1.670) und einer schweren Variante (Itemlevel 1.690)

– Ein 8-Spieler-Raid mit einem normalen Modus (benötigt Itemlevel 1.670) und einer schweren Variante (Itemlevel 1.690) Neues Karma-System für die Charakterprogression : Erspielt euch Karma und steigert so euer Karma-Level, um Kampfwerte und sogenannte Archen-Bonus-Effekte zu erhalten

: Erspielt euch Karma und steigert so euer Karma-Level, um Kampfwerte und sogenannte Archen-Bonus-Effekte zu erhalten Tier-4-Armreife : Diese neuen Relikte gewähren euch Bonus-Effekte und lassen sich über die Kurzan-Front, die Festungsexpedition und ausgewählte Raid-Herausforderungen erspielen

: Diese neuen Relikte gewähren euch Bonus-Effekte und lassen sich über die Kurzan-Front, die Festungsexpedition und ausgewählte Raid-Herausforderungen erspielen Neues Grenzsystem : Raids starten mit der Schwierigkeitsstufe aus Korea und erhalten bei aktiviertem Grenzsystem im Laufe der Zeit automatisch Abschwächungen, damit auch Gelegenheitsspieler diese mittelfristig meistern können

: Raids starten mit der Schwierigkeitsstufe aus Korea und erhalten bei aktiviertem Grenzsystem im Laufe der Zeit automatisch Abschwächungen, damit auch Gelegenheitsspieler diese mittelfristig meistern können Neuer Wächter-Raid Skolakia

Neue Operation: Abidos 3 für die Kurzan-Front

Neue Inhalte für den Ebenholzwürfel

Anpassungen von Gold-Belohnungen

Jubiläums-Party zum 3. Geburtstag startet früher : Auf einer besonderen Jubiläumsinsel könnt ihr das Fest von Arkesia zelebrieren, mit neuen Quests, einem Event-Raid und Belohnungen.

: Auf einer besonderen Jubiläumsinsel könnt ihr das Fest von Arkesia zelebrieren, mit neuen Quests, einem Event-Raid und Belohnungen. Lucky-Drop-Event: Gewährt euch bis zum 26. Februar neue Glücksdrops in Chaos-Dungeons und Wächter-Raids.

Die offiziellen deutschen Patch Notes mit weiteren Details findet ihr auf playlostark.com.

Alles Wichtige zu Lost Ark in 2 Minuten:

Was sagt die Community zum Update? Die Kommentare unter dem Reddit-Post von Amazon-Mitarbeiter Roxx zeigen, dass die Patch Notes ein klares Problem aufweisen: Es bleiben zu viele Fragen und Details offen.

Ragestyles schreibt etwa: „Ich bin ehrlich gesagt verärgert darüber, dass ihr in den Patch Notes oft so wenig über die wirklich wichtigen Details berichtet.“ Als Beispiele nennt er fehlende Details zu den konkreten Inhalten von Event-Shop, den Lucky-Drops oder den neuen Ark-Pass-Pfaden.

Crowleys_yoo möchte wissen: „Hey Roxx, letzten Sommer hast du gesagt, dass ihr API in unsere Version des Spiels bringen werdet. Wie kommt es, dass wir seit 6 Monaten nichts mehr über API gehört haben […]? Wann können wir API erwarten? Es gibt so viele Community-Mitglieder, die darauf brennen, Tools für das Spiel zu erstellen, die API benötigen.“

UdyrEnjoyer kritisiert eine Gold-Anpassung: „Wenn man das Gold alter Schlachtzüge beschneidet, macht man es neuen Spielern nur schwerer, dem Spiel beizutreten.“

Auch unter dem YouTube-Video zum Patch gab es Kritik:

ClouD4CS schreibt: „Stellt euch vor, das Gold von 1.600 auf 1.620 zu nerfen, aber nicht die Aufwertungskosten anzupassen … nun, viel Glück, neue Spieler, ich fühle mit euch. :(“

Gamerkunv2 sieht aber nicht nur Gefahr für neue Spieler: „So bestraft man neue Spieler, die in T3 feststecken und versuchen, auf T4 aufzusteigen: Kein Express-Event für sie, weniger Gold für sie, kein Nerf der Aufwertungskosten für T3, obwohl das Spiel schon seit fast 6 Monaten in T4 ist.“

joseantoniierd4774 spricht ein weiteres Problem an: „Bots sind überall, in jedem Inhalt!!! Wegen der Bots ist es schwer, tägliche Inhalte zu absolvieren, die Preise für alles steigen wegen der Bots …“

Trotz all dieser Kritik (oder vielleicht auch nur aufgrund der großen Zahl an Bots) ist Lost Ark das MMORPG mit den aktuell höchsten Spielerzahlen auf Steam – nämlich etwas unter 30.000 zur Prime-Time.

Die namhafte Genre-Konkurrenz wie Final Fantasy XIV (etwa 22.500 im Daily-Peak), The Elder Scrolls Online (etwa 14.800), New World (15.200) oder Guild Wars 2 (4.200) kann da nicht mithalten, ist aber natürlich auch über andere Plattformen spielbar. Dennoch reicht es für Lost Ark nicht, um es in die Top 10 der aktuell beliebtesten MMORPGs auf Steam zu schaffen.