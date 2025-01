Ex-Entwickler von Blizzard nennt seinen Kick aus der Twitch-Gilde dumm, erklärt, wie es mit WoW HC weitergeht

Jason „Thor Hall“ ist auf YouTube und Twitch als „Pirate Software“ unterwegs. Der 37-Jährige hat früher für Blizzard gearbeitet. Nach seinem viel diskutierten Rauswurf aus der Gilde „OnlyFangs“ auf einem Hardcore-Server zu WoW gibt er nun bekannt, dass er nicht weiter World of Warcraft im Stream zeigen wird. Er äußert sich zu seinem Rauswurf aus der Gilde.

Warum flog Pirate Software aus der Gilde in Twitch? Seit Tagen ergießt sich eine riesige Menge Ärger über Pirate Software. Ausgangspunkt war ein Pull in der Instanz „Düsterbruch“, der schiefging.

Pirate Software zog sich als Magier aus dem Kampf zurück und flüchtete zum Ausgang. Als er aufgefordert wurde, zurückzukehren und beim Kampf zu helfen, sagte er, er habe kein Mana. Daher könne er auch nicht helfen. Beim Pull starben 2 Mitglieder der Gilde.

Im Nachhinein wurde ihm vorgeworfen, sich in der Lage falsch verhalten zu haben. Als Magier hätte er die Gruppe retten können, wenn er die Ruhe bewahrt hätte, sei aber feige geflohen. Er selbst habe immer wieder gesagt, dass es die Aufgabe von Magiern sei, ihre Gruppen in solchen Situationen zu retten. Zudem wurde ihm angekreidet, dass er für sein Verhalten in der Situation keine Verantwortung übernahm und mit dem Fall schlecht umging.

Das Thema kochte in den Tagen nach dem Vorfall hoch. Pirate Software wurde angefeindet und er drohte damit, Leute bei Twitch zu melden. Letztlich zog der Gründer der Gilde, Sodapoppin, einen Schluss-Strich und warf Pirate Software aus der Gilde.

Pirate Software ist mit WoW Classic fertig nach Rauswurf

Das sagt Pirate Software nun: Jason Hall beendet alle Spekulationen dazu und sagt klar:

„Leute, ich werde Hardcore World of Warcraft nicht mehr im Stream spielen. Mich juckt der ganze Kram einfach nicht mehr. Ich geb einen Scheiß drauf.“

Damit schiebt er auch Spekulationen, eine eigene Gilde zu gründen, einen Riegel vor. Er sei raus. All das interessiere ihn nicht mehr.

Pirate Software sagt: Wenn Leute hergekommen seien, weil sie dächten, die ganze Aktion sei Teil einer großen Seifenoper, dann müsse er ihnen sagen: Er sei nicht Teil einer Seifenoper und weigere sich darin eine Rolle zu spielen. Er mache jetzt andere Sachen und damit sollte es nun auch gut sein.

Pirate Software fühlt sich ungerecht behandelt

Das sagt er zum Rauswurf: Pirate Software sieht als Grund für seinen Rauswurf an, dass er gedroht hatte, Leute bei Twitch zu melden, die ihn für den Vorfall angriffen.

Warum haben Sie mich aus der Gilde geworfen? Also, sie haben mich aus der Gilde geworfen, weil ich gesagt habe, dass ich Leute melden werden, die mir missbräuchliche Kommentare schicken und ihre Community aufhetzen, um Hass-Raids auf mich zu starten. Was sie nicht verstanden haben, ist es, dass ich nur wenige Menschen damit meinte.

Laut Pirate Software, habe er nur einen einzigen Content-Creator zu dem Zeitpunkt wirklich gemeldet. Mittlerweile seien es 3. Aber das seien alles Leute, die ihre Communitys losgeschickt hätten, um Pirate Software zu attackieren, und die darüber live im Stream gesprochen hätten.

Er hätte nicht „Jeden gemeldet, der über ihn geredet hätte“. Das hätten Leute ihm aber unterstellt:

Ich hab nicht jeden gemeldet, der über das Thema gesprochen hat. Das wollen mir Leute nur anhängen. Aber das war der Grund, warum sie mich aus der Gilde geworfen haben, das war der Grund. Also: ich verstehe das. Aber sie haben sich das gar nicht richtig angeguckt. Der Rauswurf war einfach übers Knie gebrochen. Das war dumm, um ehrlich zu sein. Der Scheiß gehört nicht auf die Plattform und ich bin froh, sowas zu melden.

Pirate Software hat 2024 einen starken Aufschwung als Content-Creator erlebt, aber nach dem fehlgeschlagenen Pull in WoW Classic ist er jetzt im Fadenkreuz. Er hat sich offenbar in den letzten Monaten einige Feinde gemacht, die nun verschiedene Vorwürfe gegen ihn aufbringen. Wir haben uns mit dem Fall in einem Artikel beschäftigt: Erfolgreicher Streamer ramponiert seinen Ruf, weil er sich in MMORPGs daneben benimmt