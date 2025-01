Spieler eines beliebten MMORPGs verkauft seinen Charakter für Coins im Wert von etwa 41.000 Euro

Entsprechend nachhaltig konnte das Studio wachsen, auf derzeit 100 Mitarbeitende. 2019 konnte Tibia sogar den Deutschen Entwicklerpreis gewinnen, in der Kategorie „Dauerbrenner“. Dank all dem gehört Tibia zu den ältesten und erfolgreichsten Online-Rollenspielen Europas. Im letzten Jahr haben die Entwickler mit dem MMORPG die Welt der Kryptowährungen betreten und die Tibia Token eingeführt .

Was sind das für Statistiken? Auch wenn der Name der Webseite nabbot.xyz auf den ersten Blick so aussieht, hat sie nichts mit dem Verkauf von Bots oder Cheats zu tun. Stattdessen hilft sie der Community von Tibia dabei, nützliche Funktionen für Charakter-Tracking, Ankündigungen, Kommandos, Rollen und mehr für Discord bereitzustellen.

