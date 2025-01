Das erfolgreichste MMORPG aus Deutschland löscht erstmals Top-Spieler mit Level 2.500+

Entsprechend nachhaltig konnte das Studio wachsen, auf derzeit 100 Mitarbeitende. 2019 konnte Tibia sogar den Deutschen Entwicklerpreis gewinnen, in der Kategorie „Dauerbrenner“. Dank all dem gehört Tibia zu den ältesten und erfolgreichsten Online-Rollenspielen Europas. Im letzten Jahr haben die Entwickler mit dem MMORPG die Welt der Kryptowährungen betreten und die Tibia Token eingeführt .

Wie viel Zeit Szczeisny in den gelöschten Charakter gesteckt hat, ist unklar. In Tibia gibt es bekanntlich kein Levelmaximum, wie in WoW. Theoretisch könnt ihr so lange leveln, wie ihr möchtet. Doch je weiter ihr vorankommt, desto mehr Erfahrungspunkte braucht ihr für jeden Stufenaufstieg. Außerdem bestraft euch jeder Tod mit XP-Verlust. Um auf Level 1.500 zu kommen, benötigte ein Spieler etwa 13 Jahre .

Vor wenigen Tagen, am 7. Januar 2025, fand nämlich die nächste, große Bann-Aktion von CipSoft statt, die über 1.200 vermeintliche Schummler erwischt haben soll (via tibiatracker.com ). Unter den Betroffenen befindet sich erstmals auch einer der weltweiten Top-7-Spieler.

