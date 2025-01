Die herzergreifende Story vom WoW-Spieler Ibelin erhält jetzt ein neues, trauriges Kapitel

Während sich die Netflix-Dokumentation „Das fantastische Leben des Ibelin“ Hoffnungen auf eine Oscar-Nominierungen machen darf, muss die WoW-Gilde Starlight einen weiteren, schweren Verlust wegstecken.

Was ist das für ein Verlust? Mehrere norwegische Nachrichten-Webseiten berichten, dass in der vergangenen Woche Kai Simon Fredriksen verstorben ist. Fredriksen war Gründer und Leiter der WoW-Gilde Starlight, zu der auch Mats „Ibelin“ Steen gehört hat – ein Junge, der in seinem virtuellen Leben in Azeroth echte Freunde und schöne Momente fand, während sein reales Leben eine einzige Qual war.

Basierend auf dem Schicksal von Mats, der an Muskeldystrophie Duchenne litt (mehr zur Krankheit auf Wikipedia), und seinen Eltern erschien am 25. Oktober 2024 die Netflix-Dokumentation „Das fantastische Leben des Ibelin“, in dem auch Kai Simon Fredriksen und weitere Mitglieder von Starlight zu sehen waren.

Da sich die Produktion große Chancen auf eine Oscar-Nominierung für die Kategorie „Bester Dokumentarfilm“ machen darf, wollte sich das „Ibelin“-Team am Donnerstag eigentlich treffen, um das Ereignis zu feiern. Jetzt ist klar, dass Kai Simon Fredriksen nicht dabei sein wird. Er wurde gerade einmal 46 Jahre alt und soll an Depressionen gelitten haben.

Wichtiger Hinweis

Wenn ihr selbst starke Depressionen habt, oder über Suizid nachdenkt oder jemanden kennt, ist nichts wichtiger, als darüber zu sprechen. Wenn ihr euch nicht Menschen in eurer direkten Nähe anvertrauen möchtet, könnt ihr euch anonym, rund um die Uhr und kostenlos unter anderem Wenn ihr selbst starke Depressionen habt, oder über Suizid nachdenkt oder jemanden kennt, ist nichts wichtiger, als darüber zu sprechen. Wenn ihr euch nicht Menschen in eurer direkten Nähe anvertrauen möchtet, könnt ihr euch anonym, rund um die Uhr und kostenlos unter anderem bei der Deutschen Telefonseelsorge unter 0800/111 0 111, via Chat bei der Online-Seeelsorge oder beim Hilfe-Telefon “Mutruf“ melden. Den Verein erreicht ihr unter 04191/27 4928 0.

„Das ist so unglaublich traurig“

Wie reagiert die Community auf die Meldung? Viele Spieler kennen mittlerweile die Geschichte von Ibelin und haben sich die Netflix-Dokumentation angeschaut, in der Kai Simon Fredriksen zu sehen ist.

melthasam schreibt daher auf Reddit: „Es ist seltsam, ihn in der Dokumentation über Ibelin zu sehen und jetzt das zu lesen. Er ist der Gildenleiter von Ibelins RP-Gilde, er schien ein ruhiger Typ zu sein […]. Ich schätze, man weiß nie, was Menschen durchmachen, denn selbst jetzt kann ich diese Nachricht nicht mit der Aura in Einklang bringen, die er in seinen Interviews vermittelte. Mein Beileid für seine Familie und die Starlight-Community. Ruhe in Frieden.“

Natt42 schreibt auf Reddit: „Das ist so unglaublich traurig, er schien ein netter Kerl im Ibelin-Film zu sein. Ich erinnere mich, vor nicht allzu langer Zeit seine Kommentare hier auf Reddit gelesen zu haben. Ruhe in Frieden, Kai.“

Der Mitspieler Sydneymonn erklärt auf Reddit: „Ich kannte ihn nicht so gut, wie ich es mir gewünscht hätte, und es war immer eine Freude, ihn in Sturmwind zu treffen. Ich werde mich immer daran erinnern, dass er wirklich neugierig auf meinen Charakter war, ihr Ratschläge für ihre bevorstehende Hochzeit gab und sich für ihre Geschichten interessierte, die sie erzählen wollte. […] Er wird sehr vermisst werden. Mein Herz blutet für seine Freunde, Familie und Gildenmitglieder.“

Mehrere Spieler erklären zudem, dass sie auf jeden Fall an einer Gedenkfeier in WoW teilnehmen würden, wenn es denn dazu kommen sollte.