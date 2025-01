Elder Scrolls Online vergibt Belohnungen aus 10 Jahren des MMORPG, aber ihr müsst einiges dafür tun

Ich hab in 4 Tagen 50 Stunden mit einem Spiel auf Steam verbracht – Seit 30 Jahren hat mich kein Städtebau-Game so erwischt

Das Event bietet neuen und alten Spielern die Möglichkeit, verpasste Belohnungen aus früheren Feierlichkeiten doch noch einzusacken. Auch wenn der 10. Geburtstag strenggenommen bereits vorbei ist, lassen die Entwickler das Fest also noch weitergehen. Abgesehen davon kommen weiter neue Inhalte hinzu: Elder Scrolls Online bringt für Konsolen endlich das, was Skyrim zu einem Dauerbrenner gemacht hat – die Spieler feiern

Eine genaue Auflistung aller Belohnungen und Tätigkeiten findet ihr auf elderscrollsonline.com . Zwischen dem Start des Events am 23. Januar 2025 und dem Ende am 4. Februar 2025 gibt es auf jeden Fall genug zu tun.

Dabei gibt es in der Spielwelt zahlreiche Belohnungen zu ergattern. Es wird nicht vorausgesetzt, dass ihr zur Teilnahme am Event bestimmte DLCs besitzt, dennoch empfehlen die Entwickler, dass ihr die Kapitel Necrom, High Isle, Blackwood, Greymoor, Elsweyr, Summerset und Morrowind spielen könnt.

Was ist das für ein Event? Es nennt sich „Feierlichkeiten in ganz Tamriel“ und läuft vom 23. Januar bis zum 4. Februar 2025.

Wie steht es um Elder Scrolls Online? Das MMORPG, das in Kurzform einfach ESO genannt wird, entlässt Fans des Universums seit nun schon mehr als 10 Jahren in seine weitläufigen Welten.

