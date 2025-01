Spieler steckt über 9.200 Stunden in ein großes MMORPG von Amazon Games, um jeden einzelnen Erfolg zu meistern

Wie lange es wohl dauert, um in New World alle Ingame-Erfolge sowie alle Steam-Achievements zu meistern? Ein Spieler mit sehr viel Zeit hat genau DAS jetzt geschafft.

Wie viele Erfolge gibt es in New World? Die neun Kategorien von New World versorgen alle Aeternum-Helden mit insgesamt 883 Achievements. Dazu kommen weitere 133 Erfolge für die Steam-Version des MMORPGs. Fun Fact: Wer das Spiel auf der Xbox erlebt, darf sich nur 18 weitere Trophäen verdienen.

Und wie lange dauert es nun, all diese Ziele erfolgreich zu absolvieren? Nun, es ist unklar, wie lange ihr dafür brauchen würdet. Was wir wissen: Der Spieler NurehBlur hat dafür über 9.280 Stunden in New World investiert (via Reddit). Das ist mehr als ein Jahr reine Spielzeit. Zu den Erfolgen, die der Spieler dafür meistern musste, gehören beispielsweise:

Erreiche Level 200 bei allen Berufen

Gewinne 100 Kriege

Erreiche einen Gebietsruf von 300 in den jeweiligen Städten

Erfülle 4.000 Fraktionsmissionen

Gewinne 100 Invasionen

24 der 133 Steam-Erfolge wurden bislang übrigens von weniger als 1 Prozent der Besitzer von New World gemeistert.

Hier seht ihr den Gameplay-Trailer von New World Aeternum:

Wie bewertet die Community diesen Erfolg? Für das mittlerweile recht ruhige Subreddit von New World kommt der Post von NurehBlur auf ordentliche 328 Upvotes und über 60 Kommentare. Viele Spieler kommentieren dabei vor allem die enorme Zeit, die in New World geflossen ist.

xEmp7y kann es nicht fassen (via Reddit): „Heiliger Strohsack, die Spielzeit ist der Wahnsinn. Du hast im Durchschnitt 8,5 Stunden pro Tag gespielt, seit das Spiel herauskam. Das ist eine höllische Hingabe, Respekt. Fürs Protokoll, ich spiele seit der Beta und habe kaum 800 Stunden erreicht. Auch die 300 Gebietsrufe in allen Städten sind kein Witz, Hut ab vor dir.“

UncleShaxx ist Xbox-Spieler (via Reddit): „Ich ärgere mich gerade ein bisschen darüber, dass es auf Steam 133 Achievements gibt. Und auf Xbox haben wir nur 18. WTF. Auch ein Glückwunsch. Und heilige Scheiße, was für eine Spielzeit-Statistik.“

Some-Mathematician24 fragt sich auf Reddit: „416,X investierte Tage. War es das wert, OP?“

Vor kurzer Zeit ist in New World Aeternum übrigens die Saison der Eroberer gestartet. Die kommt aufgrund ihres PvP-Fokus jedoch bei vielen Spielern nicht allzu gut an und sorgt für frustrierende Erfahrungen: New World wechselte den Fokus noch vor dem Start von PvP auf PvE – Die neue Saison belegt, warum das goldrichtig war