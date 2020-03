Wenn die Schulen geschlossen bleiben, nutzen Japaner dafür einfach Minecraft. Denn da kann man auch den Jahresabschluss auf ungewöhnliche Weise feiern.

Die Problematik rund um den Corona-Virus hat inzwischen die ganze Welt erfasst. Das sorgt vielerorts dafür, dass Schulen geschlossen bleiben oder Ausgangssperren verhängt wurden. Das ist besonders für japanische Kinder ärgerlich, die gerade ihren Abschluss feiern würden. Doch anstatt den komplett ins Wasser fallen zu lassen, behelfen sie sich technischer Hilfsmittel – sie feiern ihren Abschluss einfach in Minecraft.

Was ist passiert? In Japan finden zu dieser Zeit oft die Abschlussfeiern an Schulen statt. Hier gibt es zumeist ein großes Treffen aller Schüler und Lehrer, man gedenkt der eigenen Leistung und schaut fröhlich in die Zukunft. Für viele ist es auch eine Verabschiedung, denn bei dem Wechsel auf weiterführende Schulen oder Universitäten bleiben einige Bekanntschaften auf der Strecke.

Der Corona-Virus sorgt allerdings dafür, dass viele dieser Veranstaltungen ausfallen. Doch wie SoraNews24 berichtet, gehen viele Schüler mit dem Problem gelassen um und feiern einfach an einem anderen Ort – nämlich in Minecraft. Es gibt mehrere Tweets, Videos und Bilder von Schülern, die in der digitalen Welt gerade ihren Jahresabschluss feiern und so diesem Erlebnis zumindest nicht vollständig beraubt werden.

Warum eignet sich Minecraft so gut dafür? Die Spielwelt von Minecraft ist grundsätzlich der perfekte Ort, um irgendwelche Offline-Aktivitäten auch in der digitalen Welt nachzuholen. Das liegt zum einen daran, dass Minecraft kaum Brutalität aufweist und daher für alle Altersgruppen geeignet ist. Zum anderen hilft es ungemein, dass in der Spielwelt von Minecraft quasi jeder erdenkliche Ort nachgebaut werden kann.

Die größte „Ansteckungsgefahr“ in Minecraft dürfte ein explosiver Creeper sein.

Wenn die Kinder aufgrund eines Virus nicht in eine Versammlung in der richtigen Schule dürfen, erleben sie das einfach in einer digitalen Halle ihrer Schule.

Wie verbringt ihr gerade die Zwangsferien durch die Pandemie? Oder seid ihr bisher noch nicht davon betroffen?