In Minecraft hat man viele Möglichkeiten, um sich schnell fortzubewegen. Doch eine neue Variante ist so schnell, dass das Spiel kaum nachkommt.

Wer mit vielen Freunden auf einem Minecraft-Server spielt, der kennt das Problem: Die Spielwelt ist riesig und von A nach B zu gelangen kann eine ganze Weile dauern. Viele Spieler bauen dafür einfach Straßen oder Tunnel. Wer es edler mag, der baut ein Schienennetz oder eine Boot-Verbindung. Doch die wohl schnellste Möglichkeit wurde mit dem neusten Snapshot (eine Testversion) von Minecraft implementiert.

Was ist passiert? Im aktuellen Snapshot 20w11a, der Teil eines großen Patches zur Überarbeitung des Nethers ist, gibt es eine neue Verzauberung namens „Soul Speed“. Diese erlaubt es dem Charakter, auf Seelensand schneller zu laufen. Normalerweise wird man auf Seelensand nämlich verlangsamt.

Kombiniert man diese Verzauberung nun mit weiteren Effekten, wie etwa dem Tauchen (beim Tauchen sind Charaktere schnell), dann lässt sich eine irre Geschwindigkeit erreichen. Wie schnell diese neue Höchstgeschwindigkeit ist, zeigt ein kleiner Clip:

Wie schnell ist das? Im gezeigten Clip passiert der Spieler 1.400 Blocks innerhalb von 6 Sekunden. Das entspricht einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 266 Blöcken in der Sekunde! Eine schnellere Methode des Reisens gibt es aktuell in Minecraft wohl nicht.

Ein bisschen langsamer – aber nicht minder absurd – ist diese kleine Demonstration des Speed-Buffs. In dem YouTube-Video seht ihr, was geschieht, wenn der YouTuber docm77 die W-Taste zum Gehen nur einmal antippt. Das Spiel beschleunigt ihn dann auf Seelensand (mit Wasser darüber) auf eine hohe Geschwindigkeit:

Wie bekommt man die Verzauberung? Im aktuellen Snapshot gibt es die Verzauberung nur über den Handel mit den Piglin. Das ist ein neues Volk, das im Nether lebt und Gold liebt – hier haben wir die Piglin genauer vorgestellt.

Die Piglin haben die Verzauberung eventuell für euch dabei …

Was ist das Problem? Die Geschwindigkeit führt zu größeren Problemen. Charaktere bewegen sich mit diesem Trick so schnell, dass Minecraft oft nicht in der Lage ist, die entsprechenden „Chunks“ (eine Maßeinheit für Bereiche mit Blöcken) zu laden. Dadurch sieht es oft so aus, als würde der Charakter durch die Spielwelt fallen. Besonders auf Multiplayer-Servern dürfte das zu großen Lags führen, wenn Minecraft versucht, die durchquerten Chunks in diesem Tempo zu laden.

Es besteht also eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass diese Art der Fortbewegung bis zum offiziellen Release des Patches wieder entfernt wird. Doch für den Augenblick ist das eine ziemlich coole Art der Fortbewegung.