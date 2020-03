Lustiger Minecraft-Bug: Mit Angel und Lore könnt ihr ganz leicht fliegen

Eine Lore und eine Angel in Minecraft sind für sich genommen nichts besonderes. Doch wenn ihr sie kombiniert, dann könnt ihr ganz leicht fliegen …

Obwohl Minecraft schon viele Jahre auf dem Buckel hat, wird es ständig erweitert und bekommt neue Features. Doch dabei schleichen sich auch einige Bugs und Fehlerchen ins Spiel, die dann lustige Auswirkungen haben können. Wusstet ihr etwa, dass man mit der Angel fliegen kann, wenn man es nur geschickt anstellt? Wir verraten euch, wie das funktioniert.

Was passiert da? Der Clip zeigt einen Spieler, der sich in eine Lore setzt und anschließend eine Angel benutzt. Anstatt an Ort und Stelle zu bleiben, beginnt die Lore sich allerdings zu bewegen. Sie fällt jedoch nicht in das gebuddelte Loch, sondern beginnt nach kurzer Zeit einfach, zu fliegen – höher und höher. Aber seht erstmal selbst:

Was muss man dafür machen? Damit der „Bug“ in der Java-Version funktioniert, müsst ihr eure Tastaturbelegung etwas verändern. Ihr müsst das Benutzen von Gegenständen auf eine andere Taste binden, das geht in den Optionen. Ändert die Einstellung von „Rechtsklick“ also etwa auf „F“. Anschließend könnt ihr einfach die Schritte im Video kopieren:

Legt eine Lore auf eine Schiene

Baut direkt vor der Schiene ein Loch von 3x2x2

Zerstört die Schiene, auf der die Lore sitzt

Setzt euch in die Lore

Zielt mit der Angel nach unten

Haltet die neu belegte „Benutzen“-Taste gedrückt

Anschließend wird euer Minecraft mit der Beschleunigung beginnen und dann langsam aber sicher abheben.

Aber Achtung: Eure Angel wird bei dieser Aktion extrem schnell verbraucht. Ihr solltet sie also mit einer guten Verzauberung versehen oder das Ganze einfach im „Kreativ-Modus“ ausprobieren – dort werden Angeln nicht zerstört.

Warum klappt das überhaupt? Warum genau das funktioniert, versuchen einige Nutzer auf Reddit zu erklären. Die Zusammenfassung davon scheint zu sein, dass der Spieler die Lore „angelt“, die sich daraufhin ein kleines Stückchen in Richtung des Spielers bewegt, der aber in ihr sitzt. Da das Angeln immer wieder in schneller Abfolge ausgeführt wird, sorgt dies dafür, dass die Lore ganz langsam immer weiter abhebt und irgendwann fliegt.

Wir haben es auch ausprobiert – unten sieht man noch das Beispiel aus unserem Diamanten-Farmguide.

Wirklich hilfreich ist der Trick im Spiel nicht. Es dürfte aber für einen ziemlich coolen Abgang sorgen, wenn man mal wieder mit „Ach, ich verschwinde!“ einen Abgang inszenieren will.

