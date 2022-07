Lost Ark: Update morgen bringt Bugfixes und 5 Stunden Server Down – Kündigt Juli-Patch an

In Lost Ark steht morgen, am 13. Juli, das wöchentliche Update an. Nach dem großen Juni-Update vor zwei Wochen handelt es sich diesmal nur um mittelgroße Bugfixes. Wir von MeinMMO fassen alles zusammen.

Was kommt mit dem Update? Erst vor 2 Wochen, am 30. Juni, erschien das große Juni-Update mit allerhand neuen Inhalten. Entsprechend fällt das wöchentliche Update am 13. Juli erneut eher klein aus. Im Mittelpunkt stehen Fehlerbehebungen in Lost Ark.

So werden zwei Fehler behoben, die mit der Tanzkönigin Rekiel in Verbindung stehen. Ihr Kampf sorgte zuvor für Aufsehen, weil eine Mechanik nicht richtig funktionierte und der Event-Boss teilweise zu viel Schaden machte. Davon abgesehen gibt es noch einen technischen Fix, der einen schwarzen Bildschirm verursachte.

Was kommt noch? Praktisch im gleichen Atemzug kündigte das MMORPG über Twitter an, dass das Juli-Update bereits nächste Woche erscheinen soll. Dort gab es einen Teaser, der eindeutig die neue Klasse der Arcana zeigt, gepaart mit dem Schriftzug „20. Juli“ (via Twitter).

Wir können also davon ausgehen, dass morgen bereits im Backend einige Änderungen getroffen werden, die das Juli-Update vorbereiten sollen. Das würde jedenfalls die lange Downtime für die vergleichsweise wenigen Änderungen erklären.

Erst vor 2 Wochen kam Dämonin Vykas ins Spiel. Seht sie im Video:

Lost Ark am Mittwoch, dem 13. Juli, bis wahrscheinlich 14 Uhr down

Wie lange ist der Server Status offline? Das Update beginnt wie gewohnt um 9:00 Uhr unserer Zeit. Zu diesem Zeitpunkt gehen die Spielserver offline und bleiben diese Woche für voraussichtlich 5 Stunden down. Läuft alles nach Plan, könnt ihr also ab 14:00 Uhr wieder fleißig looten.

Wir halten euch in diesem Artikel auf dem Laufenden darüber, wann die Server wieder online gehen.

Einen größeren Download via Steam müsst ihr in dieser Woche aber eher nicht erwarten, da es sich nur um kleinere Verbesserungen handelt.

Alle Patch-Notes

Das Problem, welches dazu geführt hat, dass beim Währungsumtausch (mit einer gewissen Einstellung) ein schwarzer Bildschirm angezeigt wurde, wurde behoben.

Das Problem, wodurch die tanzende Königin “Rekiel” auf der Herzschlaginsel keine Regenerationsäther fallen lassen konnte, wurde behoben.

Der Schaden, den die tanzende Königin “Rekiel” auf der Herzschlaginsel zugefügt hat, wurde verringert.

Was haltet ihr von dem Update? Habt ihr euch schon an den Mittwoch gewöhnt? Oder hattet ihr vielleicht sogar selbst Probleme mit Rekiel? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO, wir freuen uns darauf!

