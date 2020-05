Das Marktforschungsinstitut SuperData hat neue Zahlen für Videospiele im April 2020 veröffentlicht. Der große Gewinner: League of Legends. Für das Spiel lief es nun so gut wie schon seit Jahren nicht mehr.

Was sind das für Zahlen? SuperData trägt regelmäßig interessante Eckdaten zur Videospiel-Industrie und Online-Games zusammen, aus denen sie dann die Listen mit den beliebtesten Spielen für PC, Konsolen und Mobile zusammenstellen.

Die Daten der Analysten sind im Regelfall vertrauenswürdig, auch wenn sie keine konkreten Zahlen enthalten. SuperData legt seine Quellen nicht offen, schreibt jedoch, dass die Daten etwa von Partnerschaften mit Publishern und Entwicklern kommen. Sie dienen vielen Spielemagazinen weltweit als Quelle und gelten als zuverlässige Messlatte für den Erfolg von Spielen.

So gut lief es für League of Legends: Laut SuperData hat League of Legends im April 2020 eine so starke Zeit wie seit Februar 2017 nicht mehr. Die Experten schreiben:

Die Einnahmen für League of Legends sind auf dem höchsten Stand seit Februar 2017. Die Spielerzahlen sind ebenfalls auf einem Allzeithoch.

League of Legends hat es also im April 2020 geschafft, mehr Geld einzuspielen als in den einzelnen Monaten der vergangenen drei Jahre und dazu mehr Spieler anzulocken als je zuvor. Es ist auf Platz 1 der umsatzstärksten PC-Spiele, gefolgt von Dungeon Fighter Online und Crossfire. Alle drei gehörten schon 2019 zu den erfolgreichsten PC-Spielen und zu den erfolgreichsten Videospiel-Franchises der Welt.

Die erfolgreichsten Games im April 2020. Bildquelle: SuperData.

Woher kommt der Boom? Offiziell gibt es keine Begründung, aber es liegt nahe, dass die aktuelle Coronakrise dafür verantwortlich ist. League of Legends ist ein bekannter Name, es ist Free-2-Play und viele Leute müssen zu Hause bleiben.

Das sind ideale Voraussetzungen, um sich in der Quarantäne oder bei der Selbstisolation ein wenig Ablenkung zu schaffen und zu zocken. Bereits im Februar erhielt LoL durch Corona einen Schub an neuen Spielern in China.

Ein weiterer Grund könnten E-Sports-Spektakel wie die im Juni startenden LEC und LCS sein. Im April endeten die LEC und LCS Spring 2020 und solche Turniere sorgen immer für medialen Wirbel durch Twitch. Allein die Haupt-Kanäle der LEC hatte über 300.000 Zuschauer in der Spitze (via sullygnome).

Caps und Rekkles, zwei der Spieler der beiden Final-Teams der LEC 2020. Das Match war kurz und heftig.

Das Zusehen könnte vielen Fans Lust machen, selbst zu spielen. Bereits im April 2019 war LoL auf Platz 1 der umsatzstärksten PC-Spiele, was für den Einfluss des E-Sport in dieser Zeit spricht.

Die erfolgreichsten Spiele – Starke Newcomer, überraschende Klassiker

Bei den anderen Spielen haben sich einige Neuerscheinungen an die Spitze und in starke Positionen gespielt. Die Konsolen-Games führt die neue Lebenssimulation Animal Crossing: New Horizons an, das am 20. März erschien. Die Kollegen der GamePro bewerteten New Horizons mit starken 90/100 Punkten.

Ebenfalls vertreten ist der neue Shooter Doom Eternal, der als erster großer Shooter 2020 auf den Markt kam. Es teilt sich mit Animal Crossing den 20. März als Release-Datum. Doom Eternal bekam bereits kurz nach Release starke Bewertungen auf Metacritic.

Doom Eternal konnte wohl mitunter durch coole Monster, harte Musik und schicke Grafik überzeugen.

Kurioserweise hat sich das Remake eines alten Klassikers in das Top-Ranking schleichen können. Das Remaster der Modern-Warfare-2-Kampagne steht im April 2020 auf Platz 8 der Konsolen-Spiele. Da mittlerweile auch eine PC- & Xbox-Version verfügbar ist, treffen wir dieses Spiel vielleicht in der Mai-Liste wieder.

Die Mobile-Liste führt der Shooter Peacekeeper Elite an, die chinesische Version von PUBG Mobile vom Mobile-Riesen Tencent. Letzteres schafft es im Westen immerhin noch auf Platz 8 der Mobile-Charts.

Überraschen euch diese Zahlen? Welche Spiele habt ihr erwartet, welche weniger? Schreibt es uns in die Kommentare!