LoL: Europa bekommt heute sein Traumfinale, obwohl G2 viel tat, um’s zu vermasseln

Heute Abend, am Sonntag, dem 19.4., findet das Finale des LEC 2020 Spring Split in der League of Legends statt. Es treten die beiden stärksten LoL-Teams Europas gegeneinander an: G2 Esports und Fnatic. Dabei sah es für G2 Esports vor zwei Wochen noch düster aus.

Das ist das Finale heute Abend: Das Finale im LEC Spring Split findet heute Abend ab 17:00 Uhr deutscher Zeit statt. Die Teams von G2 und Fnatic treten wegen der Corona-Krise online gegeneinander an. Es wird eine „Best-of-5“-Series gespielt: Das Team, das zuerst 3 LoL-Matches gewinnt, holt sich den Meistertitel.

Vorm Finale, zwischen 15:00 und 15:45 Uhr, wird der DJ Robin Schulz ein 45-minütiges Set spielen.

Das Finale wird auf Twitch übertragen und da sicher einige hunderttausende Zuschauer ziehen. Bei einem Match der Teams in der regulären LoL-Saison im Februar 2020 sahen 475.000 Leute zu.

Der Gewinner bekommt 80.000€ und qualifiziert sich für das „Mid Sesaon Invitational“-Main-Event, das MSI, ein internationales LoL-Turnier.

G2 und Fnatic haben in den letzten Jahren immer unter sich ausgemacht, wer die europäische LoL-Liga gewinnt. Wie dominant beide Teams in Europa sind, zeigt diese Statistik:

The most decorated teams in European history will once again meet in the #LEC Final:



6x🏆 @G2esports VERSUS 7x🏆 @FNATIC pic.twitter.com/UhKA7khxKK — LEC (@LEC) April 18, 2020

Zuletzt war G2 Esports vorne, auch weil man Fnatic deren Midlaner, Rasmus „Caps“ Winther weggeschnappt hatte, und ein „Super-Team“ formte, das um die LoL WM 2019 mitspielen konnte.

So lief es für Fnatic: Das Team um den Star-Botlaner, Martin „Rekkles“ Larsson, spielte fast blitzsaubere Playoffs. Die mussten nur zweimal ran. Einmal gegen Origen (3:1) und einmal gegen das Team Mad Lions (3:0).

Fnatic hatte keine großen Probleme, das Finale heute Abend zu erreichen. Die ganze Saison lief für Fnatic ziemlich nach Plan. Mit 13-5 Siegen in der normalen Saison haben sie die Erwartungen erfüllt.

Fnatic ist für ein aggressives Early Game bekannt, in dem man früh Akzente setzt und den Gegner überrollt.

G2 Esports – Unerklärliche Aussetzer beim Meister

So lief es für G2 Esports: Das Team von G2 Esports war eigentlich hoch favorisiert in die Playoffs gegangen. Das Team gilt als kreativ, unermüdlich, tilt-sicher und einfach gut, gerade, wenn es um was geht.

Die konnten sich als Tabellenerste (15-3) ihren Gegner sogar aussuchen.

Doch verloren sie Anfang April die erste Serie völlig unerklärlich mit 2:3 gegen die Mad Lions. Der Coach der Mad Lions sagte danach sogar noch, dass der Botlaner Caps früher in der Midlane besser war (via inven). So ziemlich eine Höchststrafe.

G2 Esports knabberte an der Niederlage. Es hieß dann, man war gar nicht in Playoff-Stimmung. Das „Stage“-Feeling hätte gefehlt und allgemein habe man einfach richtig schlecht gespielt.

G2 musste dann die Extra-Runde im Loser’s Bracket drehen. Hier gewann G2 gegen Origen (3:1) und besiegte gestern am Samstag dann doch noch die Mad-Lions im Rückspiel mit 3:1. Bei beiden Spielen wurde Caps zum MVP gewählt.

Was ist da mit G2 los? G2 Esports ist eigentlich das klar stärkere und favorisierte Team gegen Fnatic – da kam es in der regulären Saison schon zu einem Blutbad.

Allerdings haben sie vorm Start der LoL-Season seltsamerweise einen Positions-Tausch zwischen Perkz (eigentlich Botlane, nun Midlane) und Caps (eigentlich Midlane, nun Botlane) vorgenommen, wohl auch um Abwechslung und Spannung ins Team zu bringen.

Das ist Caps, der Midlaner von G2 Esports. Er hat aber einen bösen Zwillingsbruder, „Craps.“

Rasmus „Caps“ Winther, eigentlich ein herausragender Spieler, hat immer wieder Ausschläge weit nach unten in seinem Spiel. Dann ist er als „Craps“ bekannt. Wer heute Abend gewinnt, dürfte auch davon abhängen, ob wir Caps oder Craps sehen.

Wobei G2 Esports als Favorit gilt. Schlecht spielten sie in den letzten Monaten vor allem dann, wenn die Spannung raus war und sie einen Gegner auf die leichte Schulter nahmen. Das ist bei Fnatic heute Abend kaum vorstellbar.