Das Finale der LEC Spring Playoffs 2020 in League of Legends war ein Zuschauermagnet. Das Duell der besten Teams aus Europa, G2 ESports und Fnatic, verlieft jedoch brutal einseitig. Trotzdem sahen in der Spitze 813.000 Menschen über Plattformen wie Twitch zu und stellen damit einen Rekord auf.

Was fasziniert an dem Match? Im Finale der Spring Playoffs standen sich die beiden bekanntesten und stärksten europäischen Teams gegenüber. Das Duell zwischen Fnatic und G2 Esports haben die meisten erwartet, auch wenn G2 überraschend zum Start der Playoffs patzte.

Denn seit Gründung der LEC gewann eines der beiden Teams, mit einer Ausnahme im Sommer 2014, immer die Playoffs. 7 Meisterschaften gingen dabei an Fnatic, 6 an G2, wie die Grafik der LEC zeigt:

The most decorated teams in European history will once again meet in the #LEC Final:



6x🏆 @G2esports VERSUS 7x🏆 @FNATIC pic.twitter.com/UhKA7khxKK — LEC (@LEC) April 18, 2020

Viele Fans hofften deshalb auf einen spannenden Abend und ein möglichst enges Best of 5. Doch die Realität sah anders aus.

Match verläuft einseitig, vor allem Caps überzeugt

So lief das Match: G2 dominierte den Kontrahenten. Desonders Botlanders Caps, der bis 2018 selbst bei Fnatic spielte, drehte in den Matches 2 und 3 auf.

Während das erste Duell mit Fnatic noch vom Midlaner Perkz und seiner guten Vorstellung mit Azir getragen wurde, überzeugte Caps dann mit Kog’Maw (7 Kills) und Aphelios (11 Kills) in den Matches 2 und 3.

Warum ist das interessant? Noch vor der Saison hatten viele Zweifel an Caps, denn er vollzog einen Rollentausch, den viele erst für einen Scherz hielten. Caps und Perkz sind beides „gelernte“ Midlaner in LoL. 2019 spielte Perkz auf der Botlane den AD-Carry. Dieses Jahr war es andersrum, Caps startete plötzlich auf der Botlane und das führte stellenweise auch zu Problemen.

So verlor G2 beispielsweise gegen Schalke 04, ein Team, das sonst kaum im Spring Split überzeugen konnte. Doch im Finale machte Caps alles richtig und so gewann G2 in Rekordzeit.

Caps wechselte zu G2 Esports, um dort ein auch für internationale Wettbewerbe starkes Teams zu bilden. Nun spielt er auf der Botlane.

Playoffs stellen neuen Zuschauerrekord auf

Wie viele sahen das Match? Das Finale zwischen G2 Esports und Fnatic stellte trotz des einseitigen Verlaufs einen neuen Rekord auf.

Laut der Analyse-Webseite Esports Charts schauten im Peak um 17:30 Uhr 813.638 Menschen das Finale – 545.992 sahen alleine auf Twitch zu. Das ist mit Abstand der beste Wert, den die Spring Playoffs bisher erreichten.

Nur ein Event in der regulären Season kam bisher auf mehr Zuschauer: die Summer Playoffs 2019. Damals schauten sich im Peak um 19.50 Uhr 841.147 Menschen das Geschehen an (via Esports Charts). Das Duell zwischen Fnatic und G2 Esports ging 2019 über die volle Länge von 5 Spielen.

Die Zuschauerzahlen vom Finale zwischen G2 Esports und Fnatic 2020.

Wie beliebt ist die LEC? Im internationalen Vergleich liegt die europäische Liga weit vorn. Das gestrige Finale der amerikanischen LCS zwischen Cloud 9 und FlyQuest verfolgten lediglich 379.426 in der Spitze (via Esports Charts).

Derzeit ist das EU-Finale vom Summer Split 2019 das meistgesehene Event der regulären Season weltweit (China ausgenommen, da es laut Esports Charts keine konkreten Zahlen gibt).

Nur die Worlds kommen auf stärkere Zahlen. Das Halbfinale zwischen G2 ESports und SKT1 kam 2019 auf fast 4 Millionen gleichzeitige Zuschauer und ist damit das meistgesehene ESport-Event aller Zeiten.