Koop-Shooter auf Steam kostet 40 Cent, bietet Zombies und Flammenwerfer – Ist 85 % positiv

Aktuell bekommt ihr den Zombie-Shooter „Yet Another Zombie Defense HD“ auf Steam im Sonderangebot für rund 40 Cent. Das Spiel wird sehr gut bewertet und hat 85 % positive Reviews.

Yet Another Zombie Defense HD ist ein Arcade-Shooter aus der Vogelperspektive, mit Tower-Defense-Elementen. Im Spiel solltet ihr vor allem strategisch vorgehen.

Tagsüber baut ihr eine Basis und verteidigt sie nachts gegen die Zombies, die zahlreich anrücken werden. Das Ziel ist: so lange wie möglich überleben.

Hier seht ihr einen Trailer zu Yet Another Zombie Defense HD:

Wie sieht das Gameplay in Yet Another Zombie Defense HD aus? Das Spiel besteht im Grunde aus zwei verschiedenen Phasen:

Tagsüber plant ihr eure Verteidigung und bereitet euch auf die nahenden Zombies vor, indem ihr Waffen und Munition einkauft. Euer Inventar reicht von Schrotgewehren bis hin zu Raketen- und Flammenwerfern.

Daneben stattet ihr eure Basis mit kleinen Extras aus und sichert sie gegen die Zombies. Stellt Barrikaden und Geschütze auf und legt Fallen aus.

Nachts findet der Zombieangriff statt. Mit jeder Welle werden die Horden stärker, womit auch das Gameplay für euch immer anspruchsvoller wird.

Drei verschiedene Spiel-Modi stehen euch in Yet Another Zombie Defense HD zur Auswahl:

Verteidigung

Endlos

Deathmatch

Ihr könnt Yet Another Zombie Defense HD entweder alleine oder im Multiplayer-Modus spielen. Der Shooter verfügt dabei über einen lokalen sowie einen Online-Koop-Modus. Bis zu 4 Spieler können gemeinsam Zombies erledigen.

Wie bewerten Spieler Yet Another Zombie Defense HD? Der Shooter wird auf Steam sehr positiv bewertet. Von den insgesamt 1.971 Spielermeinungen fallen 85 % gut aus. Bei den 111 kürzlichen Rezensionen sind es sogar 90 % (Stand: 10. Januar 2023, via Steam).

Kenpoleon Bonaparte: „ Tolles kleines Zombie-Tötungsspiel im Stil eines Tower-Defense-Spiels. Jede Welle von Zombies wird härter und härter. Bleibt am Leben, so viele Nächte wie ihr könnt. Multiplayer funktioniert gut, aber ist manchmal es ein wenig laggy “ .

Tolles kleines Zombie-Tötungsspiel im Stil eines Tower-Defense-Spiels. Jede Welle von Zombies wird härter und härter. Bleibt am Leben, so viele Nächte wie ihr könnt. Multiplayer funktioniert gut, aber ist manchmal es ein wenig laggy . Crayven: „ Neue Version – aber immer noch derselbe spaßige Trashfaktor. Im Vergleich zur Nicht-HD Version gibts mehr Monster, mehr Waffen, mehr Unity Engine Lichteffekte. Gutes Spiel “ .

Neue Version – aber immer noch derselbe spaßige Trashfaktor. Im Vergleich zur Nicht-HD Version gibts mehr Monster, mehr Waffen, mehr Unity Engine Lichteffekte. Gutes Spiel . BWA: „Ist eine neue Ausgabe des Games, nicht nur verbessert in der Grafik, sondern auch mit neuen Möglichkeiten und Waffen. Und das Beste ist: mit neuen Monstern. Nicht übel, macht Bock, es zu spielen. Also meiner Meinung nach für 1.99 Euro ein klasse Angebot, Daumen hoch. Wem das alte Game gefiel, der wird das hier auch mögen. Sehr empfehlenswert“.

Laut der Reviews eignet sich Yet Another Zombie Defense HD vor allem als Casual-Game für zwischendurch oder für einen Spieleabend mit Freunden.

Kritisiert wird von einigen Usern, dass sie an dem Spiel relativ schnell den Spaß verloren hätten und die Unterschiede zum ersten Spiel zu gering sind, um ein eigenes Game zu rechtfertigen.

Auf Steam findet ihr auch den Vorgänger des Spiels „Yet Another Zombie Defense“. Das erschien 2014, ist vom Spielprinzip her ähnlich und ihr könnt es euch völlig kostenlos holen.

Wie viel kostet Yet Another Zombie Defense HD? Aktuell bekommt ihr auf Steam den Shooter für gerade einmal 39 Cent. Ohne Rabatt kostet Yet Another Zombie Defense HD 3,99 €. Ihr spart euch damit momentan 90 % des normalen Kaufpreises. Das Angebot geht noch bis zum 19. Januar 2023.

Für alle, die noch nicht genug Zombies getötet haben, kommt im Laufe des 1. Quartals 2023 das nächste Spiel der Reihe auf Steam, mit dem Titel: „Yet Another Zombie Survivors“.

