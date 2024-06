Ein Publisher verkauft ein Spiel auf Steam mit Features, an denen eigentlich keiner mehr arbeitet

Viele Studios wurden 2024 geschlossen. Zahlreiche Entwickler verloren ihre Jobs. So erging es auch Intercept Games, den Machern von Kerbal Space Programm 2. Doch trotz eines nicht mehr arbeitenden Studios verkauft Take Two das Spiel immer noch im Early Access auf Steam, mit Features, an denen niemand arbeitet.

Was ist passiert? Wie MeinMMO Anfang Mai berichtete, schloss Take Two zwei Studios von Private Division, ihrem Publisher-Label für Indie-Games. Einmal Roll7, das Studio hinter OlliOlli und Rollerdrome, sowie Intercept Games, die Macher von Kerbal Space Program, die eigentlich an Teil 2 arbeiteten, der im Early Access auf Steam erschien.

Wie der Director des Spiels, Quinn Duffy, es auch auf LinkedIn bestätigte, wird das Studio am 28. Juni 2024 geschlossen. Trotz dieser Schließung ist einem reddit-Nutzer aber aufgefallen, dass Kerbal Space Program 2 immer noch im Early Access verkauft wird und mit den zukünftigen Inhalten wirbt.

Aktuell kann keiner weiterentwickeln

Womit wird Kerbal Space Program 2 beworben? Wie der Nutzer Niklasgunner1 in einem reddit-Thread feststellt, wird das Spiel auf Steam weiterhin für einen Vollpreis von 50 Euro verkauft. Es ist noch immer im Early Access und man wirbt weiterhin mit zukünftigen Inhalten.

Darunter fallen neben neuen Sternensystemen auch Features, wie ein Multiplayer. Das Problem an der Sache ist, dass es aktuell, ab dem 28. Juni 2024, keinen Entwickler gibt, der für das Spiel verantwortlich ist. Sprich, an den Inhalten kann laut Status quo nicht gearbeitet werden.

Das verstößt laut dem Nutzer auch gegen die Regeln von Steam, die in einem Early-Access-FAQ erklären, dass, wenn ein Early-Access-Spiel nicht fertiggestellt werden kann, es normal veröffentlicht werden muss. Ist das Spiel nicht spielbar, müsse es entfernt werden.

Ein anderer Nutzer stellt fest, dass das Spiel jetzt auch im Humble Store erschienen ist. Da wirbt das Spiel zwar nicht mit konkreten Zukunftsplänen, aber trotzdem mit großen Updates .

Selbst wenn es ein neues Entwicklerstudio für das Spiel geben würde, zweifeln viele reddit-Nutzer daran, dass sie das kaputte Spiel fixen könnten. ToothlessFTW schreibt dazu nur: Es gibt keine Möglichkeit, dass ein zweites Entwicklerteam kommt und die Sache bereinigt.

Wie steht es um das Spiel? Schon zu Release hatte Kerbal Space Program 2 mit technischen Problemen zu kämpfen. Die Käufer waren mit dem Spiel unzufrieden. Aktuell steht der Titel auf Steam bei den Nutzer-Reviews auf Ausgeglichen , in den kürzlichen Reviews sogar auf Äußerst Negativ

Der häufigste Kritikpunkt ist, dass das Spiel eben unfertig sei und man durch die Schließung des Entwicklers vergeblich auf Besserung hoffe. Ein anderer Kritikpunkt ist der hohe Preis für einen Titel im Early Access. Auch ein deutsches Studio steht anscheinend vor dem Aus: Gamer diskutieren das Ende eines legendären Studios: „Hätte das deutsche Witcher werden können“