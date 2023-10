Horror-Shooter auf Steam bekommt neuen DLC, Spieler feiern den Trailer schon als „göttlich”

Was haltet ihr von dem Trailer? Schreibt in den Kommentaren gerne eure Meinung.

Untermalt wird das alles mit passender Musik, welche dem Trailer den letzten Schliff gibt. Warum der Trailer bei den Spielern so gut ankommt, ist also durchaus zu verstehen.

Die Kampfszenen, die ihr in dem Trailer zu sehen bekommt, sind wunderschön in Szene gesetzt. Das Team hat die verschiedenen Betrachtungswinkel, Geschwindigkeiten und Stilmitteln wirklich gut eingesetzt, um dem Trailer leben einzuhauchen und für den Betrachter einfach spannend zu halten.

Gelobt werden die Animationen und das Team dahinter tatsächlich in sehr vielen Kommentaren. So schreibt zum Beispiel peaskygt5928, dass wer auch immer hinter diesem Trailer steht, ein Gott ist. Und VitezGamesDev ist einer ähnlichen Meinung mit seinem Kommentar, das Animations-Team habe aufgelevelt.

So schreiben viele Spieler, dass dies der beste Trailer sei, den sie zu Hunt: Showdown je gesehen haben. User kiteinthenite3602 geht sogar noch einen Schritt weiter und beschreibt den Trailer als besten Game-Trailer, der je gesehen wurde. In diesem Zusammenhang lobt der User ebenfalls die ständige Verbesserung der Cosmetics und Animationen.

Warum der Trailer so begeistert: Warum der Trailer die Spieler besonders begeistert, wird in den Kommentaren (via YouTube ) ziemlich schnell deutlich. Dort wird überwiegend positiv über die Animationen und den Aufbau des Trailers geschrieben.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Souls of a Feather präsentiert sich in einem wunderschön, inszenierten Trailer

Das neue DLC Souls of a Feather liefert euch einen legendären Jäger in zwei Varianten, zwei legendäre Waffen und einen neuen Verbrauchsgegenstand.

Was euch im DLC erwartet: Als Monsterjäger gegen Ende des 19. Jahrhunderts, seid ihr in diesem PvPvE-Horror-Shooter auf Steam , auf der Jagd nach Boss-Monstern. Dabei kämpft ihr euch durch eine Menge NPC-Gegner und auch die bis zu 10 weiteren Spieler machen euch das Leben schwer, denn die verfolgen dasselbe Ziel. Nur eben nicht mit euch gemeinsam.

Insert

You are going to send email to