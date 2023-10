Koop-Shooter auf Steam begeisterte mit actionreichem Trailer und coolen Dinos – Stirbt, bevor er den Early Access verlässt

Second Extinction ist ein Koop-Shooter, in dem ihr gegen mutierte Saurier kämpft, die die Welt beherrschen. 2020 begeisterte das Spiel mit einem großartigen Trailer, doch seit dem Start im Early Access kämpfte es mit Problemen. 2024 soll es endgültig abgeschaltet werden.

Was ist das für ein Spiel? In Second Extinction leben die Menschen nur noch in Raumstationen im Weltall, da die Dinosaurier die Kontrolle über die Erde übernommen haben. Die Spieler werden in Guerilla-Teams losgeschickt, um den Planeten Stück für Stück zurückzuerobern.

Eine Mission erledigt ihr in Gruppen mit bis zu 3 Spielern. Der Koop-Aspekt soll eine wichtige Rolle spielen.

Euch erwarten Haupt- und Nebenmissionen, die es zu erledigen gilt.

Zur Auswahl stehen 5 verschiedene Helden mit besonderen Fähigkeiten.

Es gibt verschiedene Schusswaffen mit unterschiedlichen Verbesserungen, um euren Spielstil anzupassen.

Die gesamte Community sollte zusammenarbeiten, um die Dinos aus der riesigen Welt zu verdrängen. Je länger ein Gebiet nicht zurückerobert wurde, desto schwerer sollten die Gegner dort werden.

Bei einem ersten Anspiel-Event im September 2020 bekam der Shooter einiges an Lob. Vor allem die chaotischen Kämpfe und die coolen Dinosaurier schindeten Eindruck bei den Testern.

Im Oktober erschien der Shooter dann auf Steam im Early Access und auf Xbox. Da haben unsere Kollegen von der GameStar den Titel ebenfalls ausprobiert. Grundsätzlich hatten sie Spaß, zeigten sich aber skeptisch, was die Langzeitmotivation und die Fülle an Inhalten angeht.

Und sie sollten Recht behalten.

Hier könnt ihr euch aber erstmal den Trailer anschauen, der viele Leute begeistert hat:

Wenig Content und zu monoton

Was sagten die ersten Spieler? Kam Second Extinction zum Start noch auf rund 78 % positive Reviews auf Steam, ist der Wert inzwischen auf 67 % gefallen. Die 170 Reviews in den letzten 30 Tagen sind zudem nur noch zu 10 % positiv.

Zum Start in den Early Access bemängelten viele Spieler vor allem, dass die Story viel zu kurz und das freie Erkunden zu monoton sei. Man habe einfach keine Aufgaben und Ziele, um sich lange mit dem Shooter zu beschäftigen.

Die positiven Bewertungen hoben vor allem das Potential hervor, dass der Titel in ihren Augen hatte.

Wie ging es weiter? Zwar gab es im Early Access immer wieder kleinere Updates, doch ein großer Content-Schub blieb aus. Die Spielerzahlen entwickelten sich entsprechend schlecht.

Waren zum Start noch über 2.000 Spieler gleichzeitig online, waren es im August 2021 nur noch 42 im Schnitt und 95 gleichzeitig im Peak. Im Oktober 2021 folgte das letzte große Update, was die Spielerzahlen kurzzeitig nochmal über die Marke von 1.000 schob.

Seit Mai 2023 befand sich der Shooter bei den Spielerzahlen nur noch im zweistelligen Bereich. Es gab sogar kurze Phasen, in denen niemand online war.

Für ein Koop-Spiel mit einem so besonderen Welt-Feature ist das natürlich ein Problem.

Die Spielerzahlen via SteamDB.

Einen großen Knick bekam die Community Ende 2022. Im Oktober sollte eigentlich der offizielle Release stattfinden und der Early Access endlich hinter sich gebracht werden. Doch es kam zu einer Verschiebung, erst auf November und dann auf 2023. Doch den Release sollte es nie geben.

Die letzte News zum Spiel kam im November 2022. Dann herrschte Funkstille, bis vor wenigen Tagen die Einstellung verkündet wurde. Entsprechend sauer waren die Spieler, was die stark negativen Reviews der letzten 30 Tage erklärt.

Im letzten Blogpost heißt es, dass einige kritische Fehler den Release verhindert haben. Mit dem kleinen Team und den wenigen Ressourcen hatte man keine Chance, den Shooter fertigzustellen. Nachdem sie sich lange ausgetauscht hatten, wurde der Entschluss gefasst, Second Extinction einzustellen.

Wann stirbt das Spiel? Der Shooter wurde aus dem offiziellen Store entfernt und kann nicht länger gekauft werden. Wer ihn jedoch besitzt, kann noch auf die aktiven Server zugreifen. Die Abschaltung dieser soll „später im Jahr 2024“ stattfinden. Die Entwickler wollen es jedoch rechtzeitig ankündigen.

Was sagt ihr zu Second Extinction? Habt ihr den Shooter ausprobiert?

