Das Housing in New World klingt, als könnte man damit super vor seinen Freunden angeben

Im kommenden MMO New World kann man unter anderem die Insel Aeternum erkunden und spannende Expeditionen starten. Gleichzeitig kann man sich aber auch gemütlich häuslich einrichten: Das Housing in New World nimmt eine interessante Rolle ein.

Das ist Housing in New World: Schon seit Längerem ist bekannt, dass ihr euch in New World auf ein umfangreiches Housing-System freuen könnt. Bereits im Frühjahr 2020 gab es umfassende Informationen zu dem Feature.

Die Häuser in Aeternum unterscheiden sich hinsichtlich Größe und Eigenschaften, aber auch in Sachen Kosten. Allerdings braucht ihr nicht nur ausreichend Kohle, um euch ein Haus zu sichern, sondern müsst euch vorher auch noch einen guten Ruf in eurer zukünftigen Nachbarschaft erarbeiten. Ihr könnt beispielsweise bei Stadtprojekten helfen oder lästige Monsterplagen beseitigen, um im Beliebtheitsranking der lokalen Anwohner zu steigen.

Doch die Mühe lohnt sich. Denn mit dem Haus bekommt ihr nicht nur ein, nun ja, Haus, sondern auch einige Vorteile. Dazu gehören:

Buffs über gelagerte Trophäen und Gegenstände. Ihr könnt bis zu 5 Trophäaen pro Haus lagern, die euch beispielsweise im Kampf oder Crafting verbessern.

Ein Rückzugsort, den ihr über Schnellreise ansteuern könnt

Zusätzlicher Lagerplatz

Ein persönliches Zuhause, das bewertet wird

Diese Möglichkeiten zum Hausbau habt ihr: Neben den genannten Features fungieren eure Häuser (ja, man kann mehrere besitzen) auch als Ort der Selbstverwirklichung. Auf diesen Punkt gingen Mike Willette und Rosie Strzalkowski von Amazon Games im Interview mit PCGamesN näher ein.

Die Häuser sollen als sicherer Hafen dienen, den man nach eigenem Belieben einrichten kann: “Wir wollten einen Ort, den die Spieler ihr Zuhause nennen können. Einen Ort, den sie persönlich gestalten können und der von ihren Freunden und Nachbarn gesehen wird”, erklären sie (via PCGamesN.com).

Es gibt dabei vier verschiedene Haus-Klassen. Je teurer die Eigenheime sind, desto mehr Haustiere, Deko und Möbel kann man unterbringen. Und viel Platz kann man unter Umständen gebrauchen: “Es gibt über 550 Einrichtungsgegenstände im Spiel, mit denen man dekorieren kann, und es werden nach dem Start noch mehr dazukommen.” Die Gegenstände sollen dabei in einer Vielzahl von thematischen Variationen und Farben daherkommen.

Das Housing belohnt euch mit Buffs

Der Präsentations-Faktor der mühselig im Laufe des Spiels zusammengetragenen Sammlung an Gegenständen soll dabei nicht zu kurz kommen: “Wir haben uns von vielen Spielen mit Housing inspirieren lassen. Einige der neuen Ideen, die wir im Kopf haben, beinhalten Möglichkeiten, Dinge im Haus zur Schau zu stellen, mit ihnen zu interagieren und zu feiern. Aber dazu werden wir in Zukunft noch mehr sagen.”

Wer möchte, kann richtig gut vor seinen Freunden mit dem schick eingerichteten Haus prahlen. Und auch den übrigen Spielern kann man sein hübsches Haus vorführen, wenn man sich Mühe gibt.

So läuft die Bewertung: Es gibt ein ausgefeiltes Punktesystem, in das jedes Haus eingeordnet wird. Basierend auf den platzierten Gegenständen und dem Ort, an dem sie stehen, können Spieler Punkte sammeln: “Man kann zum Beispiel einen Tisch kopfüber an der Decke platzieren, aber man bekommt dafür keine Punkte. Das Ziel war es, ein Gleichgewicht zwischen der Kreativität der Spieler und der Struktur zu schaffen.”

Es solle ein Regelwerk geben, in dem Spieler gegeneinander antreten können. Der Preis: Das Haus mit der höchsten Punktzahl wird in der Siedlung der Allgemeinheit gezeigt. Das Ganze soll laut Entwicklern auch dabei helfen, Spieler bei der Deko-Jagd und -Anordnung zu motivieren.

Ist das Housing-Feature was für euch, oder beschäftigt ihr euch lieber mit den übrigen Aspekten von New World, sobald es erscheint? Am 31. August 2021 soll das MMO veröffentlicht werden. Damit gehört es zu einer ganzen Reihe von Spielen, auf die sich MMORPG-Fans 2021 noch freuen können.