Fast die Hälfte aller PS5-Besitzer sind laut einer Studie Frauen – Männer spotten: „Spielen alle die Sims“

Eine Befragung von 10.000 Haushalten in den USA zeigt, dass Frauen einen hohen Anteil im Gaming haben, doch nicht allen passen die Ergebnisse.

Was ist das für eine Studie? Am 9. Juni 2023 teilte Mat Piscatella, Geschäftsführer des Marktforschungs-Unternehmens Circana, einige neu veröffentlichte Daten darüber, wer in den USA Videospiele kauft und zockt.

Aus den Daten geht hervor, dass gut die Hälfte aller Gamer im Jahr 2023 bislang Frauen sind: 47 % der Konsolen-Spieler, 50 % der PC-Spieler und 54 % der Mobile-Spieler sind weiblich. In einem zweiten Post zeigte Piscatella detaillierte Informationen zu den Anteilen von Männern und Frauen auf unterschiedlicher Hardware.

Während die Verteilung bei Gaming-PCs ausgeglichen ist, sind die Frauen-Anteile bei PS5 und Xbox Series X/S etwas geringer, bei der Switch dafür etwas höher als bei den Männern. Die genaue Aufteilung seht ihr hier:

Woher kommen die Zahlen? Die Daten stammen aus Circanas “PlayerPulse”, einer monatlichen Befragung. Befragt werden Gamer aus einem “national repräsentativen Pool” in den USA, die über 13 Jahre alt sind und im vergangenen Monat Videospiele gespielt haben.

Die Studie erfasst demografische Daten sowie Engagement, Besitz, Kaufabsichten und Nutzung sozialer Medien aus einer rotierenden Stichprobe von ungefähr 10.000 Haushalten.

Für manche sind die Zahlen wenig überraschend, schließlich sind knapp die Hälfte der Menschen weltweit Frauen und: “Games machen Spaß, Menschen spielen Games, Frauen sind Menschen.” Doch nicht alle Antworten unter dem Post sind so positiv.

Keine „echten“ Gamer?

Wie fallen die Reaktionen aus? Während viele Gamer und Gamerinnen über ihr eigenes Gaming-Verhalten oder das ihrer Partner berichteten, reagierten einige mit Skepsis, Ungläubigkeit und blöden Sprüchen.

Manche Twitter-Nutzer zweifelten den Wahrheitsgehalt der Zahlen, die Methodik oder ihre Aussagekraft an. So vermuteten sie, dass viele Frauen die Geräte sicherlich nur für ihre Kinder kaufen würden oder führten vermeintlich vergleichbare Studien mit anderen Ergebnissen an.

Von anderen kommen die fast schon zu erwartenden “Keine richtigen Gamer”-Sprüche. Sie behaupten, Frauen würden eh nur die typischen Frauen-Spiele spielen. Sowas wie Candy Crush oder die Sims. Auch Assassin’s Creed ist mittlerweile offenbar ein Frauen-Spiel (via Twitter).

Vereinzelte Kommentare bemängeln auch, dass bei der Auswertung der Zahlen offenbar nur von Männern und Frauen ausgegangen wurde, während nicht-binäre Personen nicht aufgeführt werden oder fragen sich, wie hoch der Anteil von trans Personen ist (via Twitter).

Was bedeuten die Ergebnisse? Die von Piscatella geteilten Zahlen sind nicht nur für Spieler und Spielerinnen interessant, die ihre eigene Wahrnehmung entweder bestätigt oder hinterfragt sehen.

Schließlich ist Circana ein Marktforschungs-Unternehmen und die durchgeführten Befragungen dienen auch dazu, Herstellern zu zeigen, dass Frauen eine relevante Zielgruppe sind (via Twitter). Es könnte sich also durchaus für Entwickler lohnen, starke weibliche Charaktere zu schaffen, mit denen sich Frauen identifizieren können.

Einige Gamer führten Zweifel aufgrund ihrer persönlichen Erfahrungen an: Wo seien denn diese ganzen Gamer-Frauen, ihnen seien noch keine im Internet oder in Spielen begegnet. Doch andere geben zu bedenken, dass gerade das Verhalten in den Kommentaren – und in den Spielen selbst – der Grund dafür sein könnte, dass Frauen sich nicht immer zu erkennen geben wollen.

