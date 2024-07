Gronkh ist hin- und hergerissen zwischen dem, was ihn berühmt gemacht hat, und dem, was er gerne tut

Nerdkultur: House of the Dragon Staffel 2, Folge 1: Analyse

Gronkh erklärt, wenn er nicht arbeite oder streame, sei er im Moment so wenig wie möglich am Rechner. Nutze die Zeit lieber, um Sport oder „PiPaPo“ zu machen. Er erklärt, er sei hin- und hergerissen, was er machen solle:

Ich würde gerne mehr streamen. Ich würd’ aber auch gerne wieder richtige Let’s Plays machen – also mehr, oder überhaupt mal wieder. Aber irgendwie hab ich grade mehr Bock auf Streams. Die machen mir wesentlich mehr Spaß, als dass ich mich hier hinsetze und was aufnehme.

Was macht Gronkh heute gerne? Heute streamt Gronkh lieber. Ist auf Twitch aktiv und unterhält sich mit seinem Chat. Das Problem ist: Seine Stammzuschauer auf YouTube fühlen sich vernachlässigt und werden „pissig“, was er auch verstehen kann.

