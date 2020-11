Fühlt sich an, als wäre Xbox Series X gerade überall – Was ist mit Sonys PS5?

Wenn MeinMMO-Redakteur Patrick Freese durch die sozialen Medien blättert, gibt’s da immer wieder coole News zur Xbox Series X und S. Bei Sonys PS5 wirkt das auf ihn anders.

Gerade befinden wir uns in der heißen Phase, kurz bevor die Next-Gen offiziell in euren Händen landen darf. Entsprechend werden auch die sozialen Kanäle mit News, Memes und Ankündigungen gefüllt.

Auf mich wirkt es dabei so, als gäbe es da große Unterschiede zwischen Xbox Series X|S und PlayStation 5.

So sah es rund um die Xbox Series X aus

Positive Nachrichten, die mir zu Xbox Series X und S einfallen, gibt es einige. Das geht schon mit dem Xbox Game Pass los.

Der Xbox Game Pass: Anfang September 2020 kündigte Microsoft Änderungen am Game Pass an. Wer das nicht kennt: Das ist ein Abo für Spiele – man könnte es auch „Netflix für Gamer“ nennen. Teilnehmer bezahlen monatlich einen festen Betrag und können dann auf eine Bibliothek mit über 200 Titeln zugreifen. Die Titel können sie so lange kostenlos spielen, wie sie Mitglied des Game Pass sind.

Der Pass war anfangs schon gut, doch eine Partnerschaft zwischen EA und Microsoft macht den Game Pass immer krasser. Zum Repertoire gehören bald auch FIFA, Battlefield, die Sims und mehr. Diese Änderung, die man zum Release der Xbox Series X und S nutzen kann, ist für viele Gamer ein Hammer.

Witzige Reaktion auf Leak: Ebenfalls Anfang September gab es einen größeren Leak für die Xboix Series X und Series S. Noch bevor Microsoft es ankündigte, nannte eine anonyme Quelle den Preis für die beiden Next-Gen-Konsolen. Auch das Release-Datum wurde korrekt vorausgesagt. Um das Ganze abzurunden, teilten Twitter-Nutzer einen 4-Sekunden-Clip, der die Xbox Series S erstmalig zeigte.

Nach ein paar Stunden Ruhe reagierte Xbox dann auf Twitter auf das Thema, das die Gaming-Community durch den Leak nun so sehr beschäftigte. Statt etwas abzustreiten oder runterzuspielen, zeigte man Community-Nähe und veröffentlichte ein Meme:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt Über 171.000 Nutzer drückten hier aufs Herz, um den Post zu liken

Später gab es noch eine lustige Stichelei von Xbox gegenüber der PlayStation, doch den Tweet löschte man dann wieder.

Das Kühlschrank-Meme erwachte zum Leben: Als die ersten Bilder der Xbox Series X vorgestellt wurden, verglich das Internet die Konsole mit einem Kühlschrank. Eckig und groß, da müsse man doch auch Energy-Drinks und Essen drin unterbringen können.

Memes dieser Art wurden von der Gaming-Community gefeiert

Was Microsoft dann draus machte, wurde für mich zu einem der Highlights des Jahres. Ich schrieb direkt meine Freunde mit den Worten an „Ihr erinnert euch doch noch an das Kühlschrank-Meme des Xbox-Kühlschranks? Ihr glaubt nicht, was Microsoft gemacht hat!“

Tatsächlich baute Microsoft gleich drei dieser Teile in „Lebensgröße“ und schickte einen an Snoop Dogg und einen an eine YouTuberin, die den riesigen Xbox-Kühlschrank in einem Video auspackte.

Das sind für mich öffentliche Aktionen, die mir im Kopf bleiben, wenn ich an die letzten Wochen mit der Xbox zurückdenke. Mit solchen coolen Aktionen flutet Microsoft gerade meine Timeline auf Twitter und Facebook. Aber bei Sony wirkt das nach Außen anders auf mich.

Und was ist mit der PS5?

Die Außenwirkung rund um die PlayStation 5 ist ganz anders als bei der Xbox Series X|S.

Exklusivität: Mit ihren Exklusiv-Deals sorgt Sony immer wieder für Aufsehen. Im August 2020 lief das nicht so gut, als man Spider-Man als neuen Charakter für das Online-Game Marvel’s Avengers ankündigte. Da freute man sich zunächst auf den neuen Helden. Doch dann stellte man klar: Diesen Charakter gibt es nur auf zwei Plattformen: PS4 und PS5.

Marvel-Fans konnten nicht verstehen, wie man so einen ikonischen Charakter des Universums, den doch jeder spielen will, exklusiv für PlayStation freigibt.

Selbst einige PS4-Nutzer kritisieren die Entscheidung von Square Enix, Crystal Dynamics und Sony. Bei der Xbox hingegen denkt man anders und will sein Angebot eher ausbreiten. Der Xbox-Chef Phil Spencer sagt selbst, dass er “die PlayStation liebt” und nicht ausschließen würde, den Game Pass für PS4 und PS5 zu bringen.

Drohungen mit rechtlichen Schritten: Heute spülte durch meine Social-Kanäle überall die Nachricht, dass Sony einem Händler untersagte, Custom-Plates, also alternative Seitenverkleidungen für die PS5, zu verkaufen. Der Händler bot diese an, damit Spieler sich die Farbe der Konsole anpassen können.

Der Händler erklärte, dass er nun alle eingegangen Bestellungen storniert. „Grund für das Aufgeben ist dem Händler selbst zufolge eine Androhung rechtlicher Schritte durch Sony.“ Den Artikel darüber, warum es von diesem Händler keine bunten Seitenplatten für die PS5 geben wird, lest ihr hier.

Über Sinn und Unsinn dieser Entscheidung will ich hier kein Urteil treffen. Mir geht’s drum, dass solche Geschichten im Kopf bleiben und auf mich einwirken.

Was ist los mit HDMI 2.1? Die PS5 setzt auf HDMI-2.1. Das ist eine Verbesserung gegenüber der 2.0-Version mit deutlich höherer Bandbreite. Wichtig ist, dass man für diese Technologie auch ein entsprechendes HDMI-Kabel benötigt, das die 2.1-Version unterstützt.

Verschiedene Quellen berichten davon, dass der PS5 unter Umständen kein HDMI-2.1-Kabel beliegen könnte. Man stützte sich dabei auf Videos von DigitalFoundry oder TechRadar.

Dazu gibt es bisher noch kein offizielles Statement von Sony. Gut möglich, dass in den Verkaufsboxen der PS5 dann das richtige Kabel beiliegt. Denn es wäre nur logisch, dass Sony auch das Kabel mitliefert, das die meiste Performance aus der Konsole in Kombination mit einem Fernseher rausholt. Wahrscheinlich gab es einfach bei den Geräten, die an Tester versendet wurden, einen Fehler mit den älteren Kabeln. Auch, wenn dann in den Verkaufsboxen das richtige Kabel beiliegen wird, ist das schon wieder so ein “Geschmäckle” rund um den Release der PS5.

Was macht die PlayStation gut? Es ist nicht so, dass mir die PlayStation 5 gänzlich negativ auffällt. Als kürzlich das Unboxing der PS5 losging, rastete das Internet aus. Nach wenigen Minuten erzielten die beliebtesten Videos zu dem Thema schon über 250.000 Views. Alle wollten sehen, wie die Konsole ausgepackt aussieht. Hier hinkte Microsoft etwas hinterher. Einen Tag später konnte die Presse dann ihr Unboxing der Xbox Series X vorstellen – bei uns gibt’s die Series X im Vergleich mit Hund und Banane.

Gerade läuft außerdem eine spannende Kampagne, bei der Spieler über ihre besten PlayStation-Momente berichten sollen. Da taucht man dann gemeinsam in ein Nostalgie-Feeling ein. Auch hier auf MeinMMO könnt ihr über eure ganz besonderen PS-Momente schreiben und dabei eine PS5 gewinnen [Artikel ist eine Anzeige].

Auf mich wirken die letzten Monate der Social-Media-Präsenz rund ums Thema Xbox Series X gerade so wie „Woah, da gibts schon wieder was cooles Neues“, während es bei Sony oft weniger coole Dinge sind, die geteilt werden.

In der Präsenz sehe ich Xbox richtig stark. Mit dem dicken Game Pass, witzigen Reaktionen auf Twitter und starken Aussagen des Xbox Chefs, der am liebsten mit allen Spielern sein Produkt teilen will.

Wie seht ihr das? Kommt diese Wirkung bei euch genauso an? Schreibt uns doch gern hier auf MeinMMO in die Kommentare, ob ihr das ähnlich seht wie ich – oder, ob ihr eine andere Meinung habt.