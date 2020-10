Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Doch das ist wohl nicht der einzige Seitenhieb, den Sony kassierte. Wie der Twitter-Account _XboxNews berichtet, soll Xbox Taiwan in einem Post auf die Größe von Sonys PS5 eingegangen sein. Das Bild zeigt die Xbox Series X und die kleinere Xbox Series S nebeneinander. Dazwischen ist Platz für ein modernes Hochhaus in der Ferne.

Am gleichen Tag veröffentlicht Xbox UK einen Tweet und demonstriert, was man genau tun muss, um die Xbox Series X horizontal aufzustellen. Damit senden sie einen lustigen Diss an das Team von Sony, das in einem Video erklärt, wie man den Positionswechsel bei der PS5 durchführt.

Was ist passiert? Am Mittwoch, dem 7. Oktober, veröffentlichte Sony einen Teardown zur neuen PlayStation 5: die nahmen die Konsole völlig auseinander.

