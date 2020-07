Die Fortnite-Top-Spieler Kyle „Bugha“ Giersdorf und Brett „Dakotaz“ Hoffman haben ein Problem mit einem neuen Feature, das in Season 3 eingeführt wurde. Sie finden die Idee von Epic einfach nur dumm.

Welches Feature wird kritisiert? In Season 3 wurden neue NPCs eingeführt: die Marodeure. Diese spawnen in 5er Gruppen während des Matches und bekämpfen echte Spieler, wenn sie sie entdecken.

Anders als die Handlanger aus Season 2, bei denen man sich versteckte Waffen holen konnte, spawnen die Marodeure nicht immer am gleichen Ort. Sie werden nämlich in „Meteoriten-Kapseln“ auf die Map geschleudert und davon sogar mehrere Gruppen in einer Runde.

Sie sind jedoch leicht zu erkennen, denn über ihrem Kopf schwebt ein Fragezeichen. Doch sobald sie einen Spieler entdecken, verwandelt sich das Fragezeichen in einen roten Pfeil.

Die Marodeure sind leicht zu erkennen

Profis verstehen den Sinn dahinter nicht

Was sagen die beiden Profis zu den Marodeuren? Die beiden Top-Spieler Dakotaz und Bugha hatten schon unangenehme Begegnungen mit den neuen Gegnern, was dazu führte, dass die beiden Kritik an dieser Idee ausübten.

Profi Bugha, der sogar schon Fortnite-Weltmeister wurde, begegnete den Marodeuren in einem Match, in dem er regelrecht von ihnen verfolgt wurde. Nach einigen Versuchen ihnen auszuweichen, musste er verzweifelt den Kampf aufgeben.

„Ganz ehrlich, das ist einfach nur dumm.“ Warum wird mein ganzes Spiel versaut, nur weil Marodeure bei mir spawnen. Ich habe gerade 30 Minuten auf eine Runde gewartet, nur um von Marodeuren getötet zu werden.“ Bugha

Im Kampf erwähnt er, dass es so nervig und dumm wäre, dass Marodeure bei ihm gleich zum Start einer Runde spawnen.

In diesem YouTube-Video seht ihr die Begegnungen von Bugha und Dakotaz mit den Marodeuren in Fortnite und was sie über sie denken

Twitch-Streamer Dakotaz gibt sogar lieber auf, bevor er sich von Marodeuren töten lässt. Das zeigte er in einem Stream, als er in der Luft von einem NPCs gesnipet wurde und dann bis in ein Haus verfolgt wurde, in dem er sich heilen wollte.

Als er dann von mehreren Marodeuren gepusht wurde, beendete er kurz darauf die Runde, bevor sie ihn töten konnten, weil er sich „ganz sicher nicht von NPCs töten lassen würde.“

„Es ist so schlecht. Warum halten sie (Epic) das (die Marodeure) für eine gute Idee? Ich bin nicht mal wütend, sondern einfach erstaunt, warum sie dies für eine gute Idee halten. Ich sage euch, ein paar der Epic-Mitarbeiter sind einfach gehirnlos. Dakotaz

Was ist das Problem mit Marodeuren? Da die NPCs in 5er Gruppen auftauchen, kann es für einen einzelnen Spieler schwer sein, alle zu bekämpfen. Außerdem treffen sie oft sehr gut und das auch aus weiter Distanz, wie man im Beispiel von Dakotaz sehen kann.

Wenn man nun schon Kämpfe mit echten Spielern ausfechtet und dann noch von Marodeuren verfolgt wird, kann das ziemlich schwer und frustrierend sein.

Haben die Marodeure auch Vorteile? Wer sich entscheidet gegen die NPCs zu kämpfen und sie sogar besiegt, wird mit einem Fortschritt der Stempelkarten aus Season 3 belohnt. Diese bringen euch Erfahrungspunkte, um euren Battle-Pass aufzustufen.

Ein weiterer Vorteil der Marodeure sind die Waffen, die sie fallen lassen, wenn sie eliminiert werden. Da kann man ein paar Waffen mit höherer Seltenheit abstauben. Doch ob es sich dafür wirklich lohnt, einen Kampf auszufechten, muss dann jeder Spieler selbst entscheiden.

Ninja hatte schon mit den NPCs aus Season 2 ein Problem

Der Fortnite-Star Ninja hatte schon mit den Handlager-NPCs aus Season 2 ein Problem. Er dachte, sie würden ihn absichtlich verfolgen und wurde schon fast paranoid. Denn laut dem Profi würden die Handlanger ihn besonders gut treffen, während sie andere Spieler verfehlen.