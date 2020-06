In Season 3 von Kapitel 2 in Fortnite kann man sich durch die neuen Stempelkarten einige Erfahrungspunkte dazu verdienen. Wir zeigen euch eine Übersicht aller Stempelkarten von Season 3 als Liste. In Fortnite findet ihr die Karten im Battle-Pass-Menü.

Was sind Stempelkarten? Ähnlich wie die Medaillen-Stempelkarten aus den vorherigen Seasons des 2. Kapitels, könnt ihr euch mit Stempelkarten einige Erfahrungspunkte verdienen. Diese werden aber erst freigeschaltet, wenn ihr sie „entdeckt“ habt.

Bei den neuen Stempelkarten werden die Aufgaben nicht täglich neu gestartet, sondern sie ziehen sich durch die ganze Season 3 durch. Lediglich die Schwierigkeit der zu erledigenden Missionen erhöht sich stets. Die Erfahrungspunkte, die ihr von den Stempelkarten bekommt, helfen euch beim Leveln eures Battle-Passes.

Alle Stempelkarten – Liste für Season 3

Wie schalte ich Stempelkarten überhaupt frei? Die neuen Stempelkarten sind nicht einfach im Menü zu finden, denn ihr müsst sie zuerst im Spiel entdecken. Dafür muss man eine Mission davon freischalten. Die Missionen sind aber Dinge, die man normalerweise sowieso in einem Match machen würde, wie Truhen öffnen.

Wir zeigen euch hier alle 49 Stempelkarten, die es in Fortnite zu finden gibt und was ihr machen müsst, um sie freizuschalten.

1. Überlebender

Wie schaltet man die Stempelkarte frei? Bei dieser Karte gibt es 6 Stufen, die ihr erreichen könnt. Dafür müsst ihr in verschiedenen Matches „unter den letzten 10“ sein. Für die letzte Stufe müsst ihr das ganze 500 mal geschafft haben.

2. Siegeszug

Wie schaltet man die Stempelkarte frei? Bei dieser Stempelkarte geht es darum, in verschiedenen Spiel-Modi einen Sieg zu erzielen. Das macht ihr für: Solo, Duos, Teams, Gruppenkeile und einen bisher unbekannten Modus.

Bei dieser Stempelkarte geht es darum euch Siege zu holen

3. Sammler

Wie schaltet man diese Stempelkarte frei? Um diese Stempelkarte freizuschalten, müsst ihr von jeder Material-Art 999 Stück in eurem Inventar haben. Farmt also fleißig oder erbeutet euch die Materialien von euren Gegnern.

4. Materialvorrat

Wie schaltet man diese Stempelkarte frei? Bei dieser Stempelkarte geht es wieder um den Material-Abbau, doch dieses Mal sollt ihr einfach beliebig nach Materialien sammeln. Bis zum Ende der Season sollt ihr insgesamt 1.000.000 Materialien abgebaut haben.

5. Von der Natur versorgt

Wie schaltet man die Stempelkarte frei? Für diese Stempelkarte müsst ihr Sofortgegenstände aufsammeln oder benutzen. Es gibt Äpfel, Kokosnüsse, Chilis, Pilze und weitere Gegenstände, die ihr aufsammeln oder konsumieren könnt.

Insgesamt müsst ihr 1000 Sofortgegenstände sammeln, um die ganze Stempelkarte auszufüllen.

In Fortnite gibt es viele Sofortgegenstände, die ihr essen könnt

6. Holzfäller

Wie schaltet man diese Stempelkarte frei? Wie der Name schon sagt, sollt ihr Bäume fällen oder wie man es in Fortnite macht: Mit der Spitzhacke zerstören. Zum ultimativen Holzfäller werdet ihr, wenn ihr 100.000 Bäume zerstört habt.

7. Hilfspaket

Wie schaltet man die Stempelkarte frei? Für diese Aufgabe sollt ihr Vorratslieferungen durchsuchen. In Gruppenkeile werdet ihr bestimmt einige Lieferungen öffnen können, um die Herausforderung schneller zu meistern. Insgesamt braucht ihr 500 Vorratslieferungen, um die Stempelkarte auszufüllen.

Öffnet so viele Vorratslieferungen wie möglich

8. Lama-Glück

Wie schaltet man die Stempelkarte frei? Die Stempelkarte trägt den richtigen Namen, denn ihr braucht Glück, um Loot-Lamas in Fortnite zu finden. Für eine volle Stempelkarte braucht es 100 durchsuchte Lamas.

So findet Ihr die Loot Lamas in Fortnite: Battle Royale, das steckt drin!

9. Ballon-Platzer

Wie schaltet man diese Stempelkarte frei? Für diese Stempelkarte müsst ihr nur eine Vorratslieferung vom Himmel schießen. Sobald ihr eine seht, schießt so lange auf den Ballon, bis er keine Lebenspunkte mehr hat.

10. Wer’s findet, darf’s behalten

Wie schaltet man die Stempelkarte frei? Für diese Karte müsst ihr euch auf die Suche nach seltenen Truhen machen und diese durchsuchen. Für eine volle Stempelkarte müsst ihr diese 6 Stufen erledigen und insgesamt 100 seltene Truhen durchsuchen.

11. Munitionsplünderer

Wie schaltet man die Stempelkarte frei? Diese Aufgabe ist ziemlich einfach. Für diese Stempelkarte müsst ihr lediglich Munitionskisten durchsuchen. Eine volle Karte erfordert 10.000 durchsuchte Munitionskisten.

12. Schatzjäger

Wie schaltet man die Stempelkarte frei? Diese Aufgabe werdet ihr im normalen Fortnite-Alltag erledigen. Ihr müsst nur Truhen durchsuchen. Für eine vollendete Karte braucht es 10.000 durchsuchte Truhen in Fortnite.

In Season 3 solltet ihr jede Truhe abgreifen, die euch in den Weg kommt

13. Vollstrecker

Wie schaltet man die Karte frei? Wer viel Gegner eliminiert wird in Season 3 mit zusätzlichen Erfahrungspunkten belohnt. Für die Vollstrecker-Stempelkarte müsst ihr insgesamt 5000 Spieler in Season 3 eliminieren.

14. Das ist ’ne Menge Schaden

Wie schaltet man die Stempelkarte frei? Während ihr eure Gegner eliminiert, macht ihr ihnen viel Schaden und genau dies braucht es für diese Stempelkarte. Für eine volle Karte müsst ihr nämlich insgesamt 2.500.000 Schaden verursachen.

15. Runter von meinem Grundstück

Wie schaltet man die Karte frei? In Season 3 wurden neue Bot-Gegner eingeführt: Die Marodeure. Für eine volle Stempelkarte müsst ihr 1000 Marodeure eliminieren.

Die Marodeure sind eure neuen Gegner in Fortnite

16. Chefsache

Wie schaltet man die Karte frei? Die Handlanger und ihre Verstecke bleiben weiter in Season 3 erhalten. Für diese Stempelkarte sollt ihr 1000 Handlanger eliminieren.

17. Waffenflüsterer

Wie schaltet man die Karte frei? Die Waffenflüsterer-Mission zwingt euch dazu, alle Waffengattungen auszuprobieren. Ihr müsst nämlich mit 6 verschiedenen Waffen-Arten eine Eliminierung erzielen: Pistolen, Sturmgewehre, Maschinenpistolen, Schrotflinten, Explosions-Waffen und Sniper.

Probiert verschiedene Waffen aus

19. Bullseye: Scharfschützengewehr-Eliminierungen (insgesamt 1000)

Scharfschützengewehr-Eliminierungen (insgesamt 1000) 20. Aus der Innenstadt: Eliminierung aus 150 Meter Entfernung (insgesamt 50)

Eliminierung aus 150 Meter Entfernung (insgesamt 50) 21. Vertrauenswürdige Seitenwaffe: Pistolen-Eliminierungen (insgesamt 1000)

Pistolen-Eliminierungen (insgesamt 1000) 22. Hochexplosiv: Explosive Eliminierungen (insgesamt 1000)

Explosive Eliminierungen (insgesamt 1000) 23. Sprühe und bete: Maschinenpistolen-Eliminierungen (insgesamt 1000)

24. Ich rufe Schrotflinte: Shotgun-Eliminierungen (insgesamt 1000)

Shotgun-Eliminierungen (insgesamt 1000) 25. Sichern und laden: Sturmgewehr-Eliminierungen (insgesamt 1000)

Sturmgewehr-Eliminierungen (insgesamt 1000) 26. Wähle deine Kämpfe: Eliminierung mit einer Spitzhacke

27. Zurück auf die Beine

Wie schaltet man die Stempelkarte frei? Für diese Karte sollt ihr solidarisch sein und eure Teammitglieder wiederbeleben, wenn sie down sind. Insgesamt sollt ihr das 500 mal in Season 3 machen.

28. Schalte es ein und wieder aus

Wie schaltet man die Karte frei? Auch hier sollt ihr euren Kameraden helfen und sie mit einem Neustart-Bus ins Spiel zurückholen, wenn sie eliminiert wurden. Das Ganze müsst ihr 250 mal machen für eine volle Stempelkarte.

Fortnite bringt großes Feature aus Apex Legends im nächsten Patch: Reboot-Van

29. Spul es ein

Wie schaltet man die Karte frei? Für diese Karte müsst ihr an verschiedenen Angel-Stellen angeln. Macht das 500 mal, um die Karte auszufüllen.

30. Yeehaw!

Wie schaltet man die Stempelkarte frei? Für diese Aufgabe müsst ihr einen Haifisch mit einer Angel oder Harpune ködern und ihn dann „reiten“. Lasst euch vom Haifisch durch die Fortnite-Map ziehen, um die Karte freizuschalten.

5 Sachen, die ihr zu den neuen Haien in Fortnite wissen müsst

31. Am Haken

Wie schaltet man die Karte frei? Für diese Stempelkarte sollt ihr Fische angeln, und zwar insgesamt 1000 Fische in Season 3.

32. Tellerwäscher zum Millionär

Wie schaltet man die Karten frei? Bei dieser Aufgabe müsst ihr eure Waffe zu einer höheren Seltenheit aufrüsten. Dabei kommt es nicht darauf an, welche Waffe ihr dafür benutzt. Das Ganze sollt ihr insgesamt 250 mal machen.

33. Grau zu Gold: Rüste eine Waffe mehrmals zu verschieden Seltenheiten auf

34. Waffenexperte

Wie schalte ich die Karten frei? Hier müsst ihr verschiedene Waffen-Experten-Auszeichnungen erhalten. Das schafft ihr, indem ihr mit verschiedenen Waffen Schaden in einem Match verursacht.

35. Streaking: Eliminiere Gegner nacheinander (2, 3, 4, 5, 6)

Eliminiere Gegner nacheinander (2, 3, 4, 5, 6) 36. Erster!: Sei bei verschiedenen Aktivitäten der Erste in einer Runde (mit Medaillen-Auszeichnung)

37. Zenturio

Wie schalte ich die Karte frei? Für diese Stempelkarte werdet ihr noch eine Weile spielen müssen, denn sie wird erst freigeschaltet, wenn ihr Level 100 in Season 3 erreicht habt.

38. Mundgerecht

Wie schaltet man die Karte frei? Hier geht es darum die Kurzherausforderungen zu erledigen. Da euch diese sowieso zusätzlich 14.000 EP bringen, solltet ihr sie ausführen. Für eine volle Stempelkarte müsst ihr 1000 davon machen.

Diese Kurzherausforderungen sollt ihr für die Karte machen

39. Wöchentliche Challenges: Wöchentliche Herausforderungen erledigen (insgesamt 60)

Wöchentliche Herausforderungen erledigen (insgesamt 60) 40. Abkassieren: Genutzte Stempelkartenfelder (insgesamt 200)

Genutzte Stempelkartenfelder (insgesamt 200) 41. Vervollständiger: Abgeschlossene Stempelkarten (insgesamt 40)

Abgeschlossene Stempelkarten (insgesamt 40) 42. Hinterlasse dein Vermächtnis: Errungenschaften in Season 3 freigeschaltet (insgesamt 50)

43. Es grünt so grün

Wie schalte ich die Karte frei? Für diese Stempelkarte müsst ihr grüne EP-Münzen auf der Fortnite-Map sammeln. Eine vollständige Karte gibt es bei 40 EP-Münzen.

44. Lila ist kostbar: Sammle lila EP-Münzen (insgesamt 20)

45. Gute Manieren

Wie schalte ich die Karte frei? Für eine vollständige Karte sollt ihr euch hier insgesamt 100 mal bei dem Busfahrer bedanken, bevor ihr aus dem Bus springt.

46. Echte Sogwirkung

Wie schalte ich die Karte frei? Für diese Stempelkarte müsst ihr lediglich einen Strudel benutzen. Diese findet ihr vor allem bei dem neuen Ort auf der Map: The Fortilla.

In so einen Wasser-Strudel müsst ihr für die Aufgabe eintauchen

47. Achtung! Gegenstand!

Wie schalte ich die Karte frei? Bei dieser Aufgabe müsst ihr einen Gegenstand aus eurem Inventar nehmen und ihn werfen. Das funktioniert gleich, wie wenn ihr eine Granate werfen würdet.

48. Abschütteln

Wie schaltet man die Karte frei? Für diese Aufgabe sollt ihr Handlanger verhören. Sobald ihr einen Handlanger down habt, interagiert mit ihm, um ihn zu verhören. Das Ganze sollt ihr insgesamt 100 mal in Season 3 machen.

49. Seltsam spezifisch

Wie schaltet man die Karte frei? Diese Aufgabe ist ziemlich seltsam. Ihr sollt tanzen, während ihr auf einer Zipline seid und euch im Sturm befindet.

Für diese Aufgabe sollt ihr während der Fahrt tanzen

Wenn ihr alle diese Stempelkarten ausgefüllt und alle Erfahrungspunkte ergattert habt, werdet ihr euch sicher schnell zu Level 100 hochgearbeitet haben.

Anders ist es bei den Errungenschaften, die ihr euch in einer jeweiligen Season freischalten könnt, denn für diese gibt es keine Belohnung.