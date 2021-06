In Fortnite: Battle Royale sollt ihr Willkommensschilder in Lazy Lake und Pleasant Park platzieren. So lautet zumindest eine der legendären Challenges aus der 3. Woche von Season 7. Wir zeigen euch, wo sich die Schilder befinden und wie ihr die Aufgabe löst.

Was ist das für eine Aufgabe? In Fortnite ist das Sommer-Event gestartet und es wird eine große Willkommensparty für die Aliens gefeiert. In der 3. Woche der Season sollt ihr nun verschiedene Willkommensschilder platzieren, damit sich die Außerirdischen wohlfühlen.

Wir zeigen euch, wo ihr die Willkommensschilder in Pleasant Park und Lazy Lake platzieren sollt, damit ihr die Aufgabe schnell erledigt habt und die Party bald steigen kann. Einen Einblick in die Party hatte man übrigens schon im Trailer der Season 7 gesehen.

Zur Auswahl stehen euch zwei verschiedene Orte – Pleasant Park oder Lazy Lake – von denen ihr für die Challenges nur einen erledigen müsst.

Platziere Willkommensschilder in Pleasant Park

Wo müsst ihr hin? An dem benannten Ort Pleasant Park könnt ihr 5 verschiedene Willkommensschilder platzieren – für diese Aufgabe müsst ihr also zuerst dort landen. Danach findet ihr die Schilder in Pleasant Park hier:

Neben der Tribune vom offenen Fußballfeld

Vor dem Haus, das sich südwestlich in Pleasant Park befindet

In der Mitte von Pleasant Park bei der bedachten Grillstelle

Vor dem Haus, das sich nordwestlich in Pleasant Park befindet

Neben einen Baum, der sich nördlich von der Tankstelle befindet

Willkommensschilder in Pleasant Park

Platziere Willkommensschilder in Lazy Lake

Wo müsst ihr hin? An dem benannten Ort Lazy Lake könnt ihr ebenfalls 5 verschiedene Willkommensschilder platzieren – für diese Aufgabe müsst ihr also zuerst dort landen. Danach findet ihr die Schilder in Lazy Lake hier:

Beim nordöstlichen Eingang von Lazy Lake

Neben einer Treppe, die zum großen Pool-Haus führt

Beim kleinen See, neben dem Liegeplatz

Auf der Straße, nördlich in Lazy Lake

Auf der westlichen Straße von Lazy Lake

Damit ihr diese legendäre Challenge erledigen könnt, braucht ihr insgesamt nur 4 Schilder zu platzieren. Habt ihr dies gemacht, zählt die Aufgabe als erfüllt und ihr bekommt eure verdienten Erfahrungspunkte.

Diese Punkte werdet ihr nämlich brauchen, wenn ihr den Battle-Pass der Season 7 komplett freischalten möchtet.