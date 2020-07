Die kleinen, singenden Korallen in Fortnite: Battle Royale haben den riesigen Tsunami, der Season 3 eingeleitet hat, überstanden. Jetzt brauchen sie aber in einer versteckten Mission eure Hilfe und dafür bekommt ihr sogar eine EP-Belohnung.

Was sind das für Korallen? Zum Start von Kapitel 2 in Fortnite erhielten wir eine komplett neue Map. Dort konnte man einen Orientierungspunkt finden, der sich Korallenriff nannte. An diesem Ort befanden sich kleine, singende Korallen. Sie sangen eine Melodie, die man in Fortnite sogar als Musikpack bekommt.

Das Lied der Korallen gibt es sogar als Musikpack

Korallen brauchen in Season 3 eure Hilfe

Was ist aus den Korallen geworden? Ein Tsunami hat die Map überflutet und ziemlich verändert. Doch die kleinen singenden Korallen haben die Flut überstanden und sind auf der Map von Season 3 wiederzufinden. Diesmal könnt ihr sogar mit ihnen interagieren.

In einer geheimen Mission sollt ihr ihnen jetzt helfen.

Was ist das für eine Mission?

Bei dieser Mission sollt ihr den Korallen helfen eine neue Zivilisation aufzubauen. Die Aufgabe ist aber versteckt und gehört nicht zu den wöchentlichen Challenges. Trotzdem kriegt ihr für die Hilfe eine Belohnung.

Wo befinden sich die Korallen? Die kleinen Sänger befinden sich jetzt auf einer neuen kleinen Insel, östlich von Lockis Leuchtturm. Die Insel findet ihr im Gitterfeld B1.

Fundort auf der Map:

Was muss man machen? Um die versteckte Mission zu erfüllen, müsst ihr zum Lager, in dem sich die kleinen Korallen befinden. Diese sind gleich auf der Insel zu finden. Nun sollt ihr ihnen 100 Holz geben, damit sie ihr Lager weiter ausbauen können.

Am besten farmt ihr gleich die Palmen, die sich auf derselben Insel befinden und gebt ihnen das gesammelte Holz ab. Habt ihr dies gemacht, wird das Lager weiter ausgebaut und es kommen ein paar kleine Häuser dazu.



Hier seht ihr, wie sich das Lager verändert, wenn ihr den Korallen euer Holz gespendet habt

Welche Belohnung gibt es für die Mission?

Mit dieser Herausforderung könnt ihr euch gleich 2 Belohnungen freischalten. Als Erstes kriegt ihr eine neue Errungenschaft, die ihr in eure Sammlung nehmen könnt. Zwar hat diese Belohnung keinen weiteren Einfluss auf euer Spiel, aber ihr könnt sie eurer Sammlung hinzufügen.

Trotzdem lohnt sich diese Mission, denn ihr erhaltet zusätzlich noch 25.000 Erfahrungspunkte, die euch helfen den Battle-Pass der Season 3 aufzuleveln. Wer also seinen Pass und die Belohnungen darin schnell freischalten möchte, sollte diese Mission erledigen.

Im Battle-Pass der Season 3 könnt ihr wieder coole Skins freischalten

Da ein Battle-Pass an eine Season gebunden ist, muss man die enthaltenen Belohnungen freischalten, bevor die Season zu Ende geht. Falls ihr euren Battle-Pass besonders schnell aufleveln möchtet, haben wir für euch ein paar Tipps zusammengestellt, wie ihr schneller bis zu Level 100 kommt.