Final Fantasy XIV: Welcher Server passt zu dir?

Final Fantasy XIV ist ein großes MMORPG mit einer etwas ungewöhnlichen Server-Struktur. In diesem Guide erklären wir euch, wie sie funktioniert und welcher Server sich für euch am besten eignen könnte.

Das sind die Datenzentren: Wenn ihr euch zum ersten Mal in FFXIV einloggt, werdet ihr als Erstes vor die Wahl gestellt, wo ihr spielen möchtet. Es ist daher nützlich zu wissen, was die Datenzentren sind und wie sie funktionieren. Wenn ihr damit schon vertraut seid, könnt ihr über die Übersicht zum Punkt „Welchen Server soll ich wählen“ springen.

Grundsätzlich sind die Server in FFXIV auf insgesamt 10 Datenzentren aufgeteilt, deren Standorte in verschiedenen Regionen der Welt liegen:

Die Datenzentren Light und Chaos gehören zu Europa

Die Datenzentren Aether, Crystal und Primal gehören zu Nordamerika

Die Datenzentren Elemental, Gaia, Mana und Meteor gehören zu Japan

Das frische Datenzentrum Materia gehört zu Ozeanien

Es gibt keine Einschränkungen, wo ihr eure Charaktere erstellen könnt. Theoretisch könnt ihr also auf japanische Server gehen und dort spielen.

Da ein weit entfernter Standort wie Japan oder Ozeanien aber auch eine höhere Verzögerung beim Spielen bedeutet, ist es für deutsche Spieler daher ratsam auf europäischen Servern anzufangen.

Auf dieser Übersichtskarte wählt ihr nach dem Einloggen zunächst die gewünschte Region aus.

Was ist mit Crossplay? FFXIV gibt es sowohl für PC als auch für PS4 und PS5. Zwischen den Plattformen herrscht aber uneingeschränktes Crossplay und es gibt dafür auch keine getrennten Server. Wenn ihr also einen Server aussucht, werdet ihr automatisch mit allen anderen Spielern in einen Topf geworfen.

So funktionieren die Datenzentren: Die Server eines Datenzentrums sind in FFXIV alle miteinander verbunden. Wenn ihr in einen Gruppen-Inhalt geht, wie Raids oder Dungeons, werdet ihr zusammen mit den Spielern unterwegs sein, die von verschiedenen Servern kommen.

Dank des Systems „Weltenreise“ ist es aber auch außerhalb der Instanzen möglich, andere Server eines Datenzentrums mit eurem Charakter physisch zu besuchen. Die kostenlose Option kann per Rechtsklick in der Charakterauswahl genutzt werden oder im Spiel an einem der Ätheryten-Kristalle in den 3 Starterstädten.

In der Charakterauswahl könnt ihr euer Reiseziel auswählen.

Ihr könnt euch den Zielserver aussuchen und euer Charakter wird dorthin versetzt, er unterliegt aber einigen Einschränkungen. Ihr könnt auf anderen Servern nichts verkaufen und auch nicht auf euer erweitertes Inventar der Gehilfen zugreifen. Ihr könnt aber weiterhin Inhalte und Quests erledigen oder Monster jagen.

Zusätzlich sind die Datenzentren einer Region miteinander verbunden und können frei bereist werden. Diese Option funktioniert ähnlich wie die Weltenreise, allerdings kann sie nur von der Charakterauswahl getätigt werden.

Welchen Server soll ich als deutscher Spieler wählen?

Unterschiedliche Spieler haben immer verschiedene Kriterien, nach denen sie sich ihren Server aussuchen. Hier sind einige davon und wie sie sich auf eure Server-Wahl in FFXIV auswirken könnten. Basierend darauf könnt ihr euch dann für einen Server entscheiden.

Sprache – Wo sind die deutschen Communitys in FF14?

Generell sind alle europäische Server international, das heißt, es gibt keine dedizierten deutschen Server wie etwa in WoW. Die größte und bekannteste deutsche Community ist auf dem Server Shiva angesiedelt. Dort wird auch im Neulings-Chat sehr viel Deutsch gesprochen.

Shiva ist aber sehr voll und es ist häufig nicht möglich, dort einen Charakter zu erstellen. Wenn ihr also unbedingt auf einem Server mit sehr vielen deutschen Spielern landen wollt, müsst ihr die Seite zum Server-Status campen und darauf warten, dass Shiva öffnet.

Auf stark bevölkerten Servern wie Ragnarok, Shiva und Odin kann man oft kurzzeitig keine neuen Charaktere erstellen. Das ändert sich aber regelmäßig.

Oder ihr könnt euch einen Charakter auf einem beliebigen anderen Server erstellen, denn dort gibt es auch deutsche Spieler. Mit der Ausnahme von vielleicht ganz neuen Servern wie Alpha, Raiden, Phantom und Sagittarius, deren Bevölkerung allgemein noch nicht sehr zahlreich ist.

Um Anschluss an deutsche Spieler zu finden, könnt ihr wahlweise:

In den Hauptstädten im Chat fragen

In den offiziellen Foren von FFXIV suchen

Auf Lodestone nach Freien Gesellschaften (Gilden) suchen, die aus deutschen Spielern bestehen

Auf Social Media wie Twitter oder in Facebook-Gruppen nachfragen

Population – Wo ist viel los?

Auch bei der Bevölkerungsdichte haben verschiedene Spieler unterschiedliche Vorlieben. Manche wollen dicht besiedelte Server, andere starten gerne frisch und neu. Beide Optionen sind aktuell vorhanden.

Im Sommer 2022 gingen eine ganze Reihe neuer Server für FFXIV online. Auf den EU-Datenzentren sind es:

Alpha und Raiden auf Light

Omega und Phantom auf Chaos

Der Status der restlichen Server steht aktuell auf „Standard“, das heißt, dass ihre Bevölkerungsdichte in etwa ausgeglichen ist. Wer also auf volleren Servern starten will, weil dort zum Beispiel in den Hubs mehr los ist oder man eher eine passende Freie Gesellschaft findet, kann sich aus der Liste einen davon aussuchen.

Es kann sich aber auch lohnen, auf weniger besiedelten Servern anzufangen. Dafür bietet FFXIV den Spielern viele Anreize. Für die Charaktererstellung auf neuen Welten gibts Prämien wie:

Doppelte-EXP bis Level 79

1 Million Gil pro Account

15 Tage kostenloser Spielzeit etc.

Auf neuen Servern wie Alpha stehen noch viele freie Häuser rum, auf die man bieten kann.

Die volle Liste der Vorteile findet ihr auf der offiziellen Seite. Bei neuen Servern gibt es außerdem noch viele freie Häuser, auf die man sich während der Lotterien bewerben kann und bei denen die Konkurrenz vergleichsweise nicht so hoch ist wie bei alten Servern.

Bevorzugte Aktivitäten – Hardcore oder Casual-Spieler?

Auch die Art von Content, die man gerne erledigt, kann die Wahl des Servers beeinflussen. Bei der offenen Server-Struktur von FFXIV ist das aber eher weniger ausschlaggebend.

Unabhängig von euren Content-Vorlieben könnt ihr euch frei mit Spielern von anderen Servern zusammenschließen und Inhalte erledigen.

Dank der Welten- und Datenzentrumreise könnt ihr zum Beispiel Treffpunkte und Veranstaltungsorte der Rollenspieler frei besuchen

Die Raider können sich frei Server- und Datenzentrum-übergreifend mit gleich gesinnten Spielern zusammenschließen.

Selbes gilt für PvP-Fans, mit der Einschränkung, dass das Ranked PvP auf anderen Datenzentren nicht verfügbar ist. PvP in der Open World gibt’s in FFXIV nicht, auf keinem der Server.

Leute, die gerne Content in der offenen Welt wie die Jagd oder Schatzkarten erledigen, können ebenfalls von Server zu Server springen und daran teilnehmen

Innerhalb einer Region kann also jeder mit jedem spielen. Es wird hin und wieder notwendig sein, den Server zu wechseln, das dauert aber selten länger als wenige Minuten.

Was heißt das jetzt für mich? Generell habt ihr also sehr viel Freiheit, was eure Server-Wahl in FFXIV angeht und die Wahrscheinlichkeit, dass ihr durch eine „falsche“ Wahl schwere Gameplay-Nachteile erleidet, ist sehr gering.

Wenn ihr lieber alleine unterwegs seid, könnt ihr euch unseren Guide zu Solo-Jobs anschauen:

