Wie Spieler in Final Fantasy XIV einen unsterblichen Velociraptor vergöttern

Im MMORPG Final Fantasy XIV gab es einen Glitch, bei dem ein Raptor-Monster an einer Stelle auf der Map stecken blieb und unverwundbar wurde. Spieler haben ihn kurzerhand zu einem Gott erklärt und den Velociraptor angebetet.

Das war der unsterbliche Velociraptor: Es geschah auf dem US-Server Excalibur. In dem Gebiet des östlichen La Noscea, eine Low-Level-Zone, herrscht normalerweise Ruhe und Frieden. Kaum wer verirrt sich in die Zone. So war es jedenfalls, bis die Spieler ein Monster entdeckt haben, das in einem Stein stecken geblieben war.

Ein Level 32 Grass Raptor war in eine Stelle auf der Map gerannt, wo er nicht mehr rauskam. Gleichzeitig hat ihn dieser Glitch unverletzbar gemacht. Er nahm keinen Schaden von den Angriffen der Spieler, die ihn befreien wollten: Er war unsterblich.

Also taten die Spieler das einzig Logische: Sie gründeten eine Religion, begannen den Raptor zu vergöttern und ihn zu feiern. Macht ja Sinn, immerhin ist er unsterblich und das können nicht mal die schwersten Bosse im Spiel von sich behaupten. Das sah in der Praxis so aus:

Mit der Zeit verbreitete sich die News über den unsterblichen Raptor immer weiter, sie erreichte andere Server und sogar andere Datenzentren. Spieler von weit und fern kamen zusammen, um dem großen unsterblichen Raptor in Final Fantasy XIV zu huldigen.

Auch die Mitspieler im FFXIV-subreddit erreichte die Nachricht vom neuen Erlöser und der gottlgleichce Raptor erhielt dort über 3.000 Upvotes (via. reddit). Der reddit-User hanyou007 schrieb dazu: “Lang lebe der Excalibur-Raptor!” und bekam 111 Upvotes.

Sogar die beliebte Ingame-Band Moogle Troupe kam vorbei. Die Moogles veranstalten auf verschiedenen Servern regelmäßige Konzerte, für die sie Instrumente aus dem MMORPG nutzen, und spielte für den großen Raptor ihre Tracks.

So entwickelte sich der Velociraptor: Im Laufe der Zeit hat sich der große Velociraptor verändert. So kamen zwei weitere Raptoren dazu, wodurch er zu einer Art Hydra wurde und am Ende blieb auch ein Schwarm von Bienen in der Stelle stecken. Zusammen ergaben sie dann eine unsterbliche Velociraptor-Hydra mit Bienen.

Mittlerweile ist der Glitch mit der Server-Wartung des Patches 5.5 aber gefixt. Der unsterbliche Raptor ist in seine göttliche Welt zurückgekehrt und wird von dort aus über uns wachen.

Gefangene Monster werden für soziale Events genutzt

Diese Monster waren ebenfalls gefangen: Spieler auf reddit erzählen auch von ihren eigenen Glitches, die auf ihren Servern passiert sind.

So gab es in FFXIV zum Beispiel während des Addons Heavensward einen “Sky Bear”. Es war ein Bär-Gegner, der im Dravanischen Hinterland im Himmel schwebte (via reddit.).

Das Jagd-Monster Sabotender Bailerina blieb in einem Pathing-Fehler stecken und rannte auf dem Server Sargatanas im Kreis.

Auf dem Server Cactuar gab es ebenfalls einen Raptor, den die Spieler Bruce getauft hatten.

Spezifisch scheint der eine Fels in östlichem La Noscea, an dem der göttliche Raptor stecken blieb, eine bekannte und sehr alte Monster-Falle zu sein. Bruce, der Raptor, ist vor bereits 5 Jahren schon mal gemeldet worden. Auch von anderen Servern berichteten die Spieler, dass sie an der Stelle schon gefangene Monster entdecker hatten.

Doch keiner von ihnen wurde so angebetet wie der unsterbliche Exkalibur-Velociraptor.

Das steckt dahinter: Game-Breaking Bugs und Glitches sind in FFXIV eher eine Seltenheit. So schwere Fehler, wie der berüchtigte Raubahn EX, gab es in dem MMORPG schon seit einer Weile nicht mehr. Die Entwickler und Q&A-Team leisten da ganze Arbeit.

Es gibt aber immer wieder kleinere Fehler, wie die gefangenen Monster, und die Community nutzt sie zu ihrer eigenen Belustigung. Spieler nehmen solche Glitches als Vorwand, um zusammenzukommen und machen daraus ein soziales Event, zu dem auch Spieler von anderen Servern anreisen, um gemeinsam herumzublödeln.

Die unsterbliche Velociraptor-Hydra mit Bienen wurde mit dem Update 5.5 gefixt. In unseren Erinnerungen wird sie aber ewig weiterleben. Genau wie der Sky Bear.

Aktuell sind die Spieler aber mit dem Update 5.5 verschäftigt:

