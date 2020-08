Ein Spieler in Final Fantasy XIV wurde vor eine gewaltige Herausforderung gestellt. 999 Eier sollte der Held am Stück verspeisen, wofür er von den Spielern des Marlboro-Servers gefeiert wurde.

Dass Online-Gamer oft für jeden Blödsinn zu haben sind, ist eine allgemein bekannte Tatsache. Ob es darum geht hässliche Pets zu preisen oder Paraden mit fetten Katzen zu veranstalten, es ist alles dabei. Das hat ein FFXIV-Spieler vor kurzem selbst erfahren.

999 Eier? Was? Ross O’Donovan (via Twitter) ist eigentlich ein australischer Trickfilmzeichner und Synchronsprecher. Doch für einige Stunden wurde er in dem MMORPG Final Fantasy XIV zu dem Helden, den Eorzea gebraucht hat.

Statt wie jeder beliebige Abenteurer in die Wildnis ziehen und dort für NPCs Quests zu erledigen, bekam er eine Aufgabe, die sein Leben veränderte.

Als er sich in der Stadt Limsa Lominsa einloggte, drückte ihm ein mysteriöser Fremder 999 gekochte Eier in die Hand und sagte, dass Ross sie essen soll. Und das tat er. Über eine Stunde lang stopfte er sich im Spiel mit gekochten Eiern voll und seine Aufopferung für das Wohl der Welt ging an den Spielern um ihn herum nicht vorbei.

Im Laufe der Zeit versammelte sich um ihn herum eine Gruppe von Spielern, die immer größer wurde. Die Zuschauer feuerten ihn mit Emotes und Feuerwerken an. Der Kampf gegen die gekochten Eier war so intensiv, dass Ross seine Hand wechseln musste, weil er vom ständigen Klicken Schmerzen bekam.

Seine Heldentat dokumentierte Ross auf Twitter, wo er in regelmäßigen Abständen Updates mit Screenshots und Videos zu seinem Fortschritt postete. Der ursprüngliche Tweet erreichte mittlerweile über 9.300 Likes und wurde über 2.000 retweetet.

Den Sieg über die Eier feierte Ross ganz im Geiste von Final Fantasy mit einer Siegesfanfare.

Nummer 1 FFXIV-Stream auf Twitch

Sein Kampf gegen die gekochten Eier war damit aber nicht zu Ende. Um das „seltsame“ Jahr 2020 noch etwas seltsamer zu machen, beschloss er in seinem nächsten Stream 2020 gekochte Eier zu essen. Was er dann auch tat.

Als er die 300-Eier-Marke überschritt, hatte sein Stream die meisten Zuschauer auf Twitch in der Kategorie FFXIV. Auch hier sammelte sich eine große Masse an Spielern um Ross herum, um ihn bei seinem Kampf gegen die 2020 Eier zu unterstützen. Einige aßen sogar aus Solidarität mit.

Auch dieses Abenteuer begleitete Ross auf Twitter mit Videos. Die komplette Heldentat könnt ihr auf seinem Streaming-Channel anschauen (via Twitch ab etwa 4:30:00)

Warum ist das jetzt was Besonderes? Die Nachricht, dass ein Typ fürs Essen von 999 und später 2020 Eiern von der Community so gefeiert wird, klingt für viele wahrscheinlich ziemlich bekloppt. Es zeigt aber gleichzeitig einen wichtigen Aspekt des Online-Gamings.

Mit seiner völlig sinnlosen Aktion demonstrierte Ross erneut, dass es bei MMORPGs nicht immer nur auf Content und Kills ankommt, sondern auch auf die Community. Wenn Spieler sich zusammen tun, können sie selbst bei den beklopptesten Dingen Spaß haben und auf den Spaß kommt es auch an.

Wenn der legendäre Kampf gegen gekochte Eier bei euch jetzt das Interesse an Final Fantasy XIV geweckt hat, könnt ihr das MMORPG nun bis Level 60 kostenlos spielen.