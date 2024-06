Final Fantasy XIV schenkt euch jetzt das bestverkaufte Shop-Item – So bekommt ihr es kostenlos

Der Early-Access-Start von Final Fantasy XIV Dawntrail am 28. Juni steht kurz bevor. Nun gibt es die Vorab-Details. Unter anderem schenkt euch Square Enix zur neuen Erweiterung das bestverkaufte Echtgeld-Shop-Item zum Start der Erweiterung. So bekommt ihr es kostenlos.

Was ist das meistverkaufte Shop-Item? Der Echtgeld-Shop des MMORPGs ist der Final Fantasy XIV Online Store, ehemals die Mogry-Station. Hier gibt es zusätzliche Items wie Transmog- aka Glamour-Rüstungen, alte saisonale Belohnungen, Reittiere und Emotes.

Das laut dem Shop bestverkaufte Item ist 1 Phiole Fantasia für 7 Euro. Der Trank erlaubt es euch, euren Charakter im Spiel noch einmal komplett umzugestalten. Also nicht nur Haare und Make-Up, sondern alles wie Volk, Geschlecht und Größe.

Euer neuer Final-Fantasy-XIV-Look für das Grafik-Update

Warum wird es verschenkt? Mit der neuen Erweiterung bekommt Final Fantasy XIV ein großes Grafik-Update. Im Zuge dessen werden auch die Charaktermodelle angepasst.

Mit der ersten Version der Dawntrail-Benchmark konnten Spieler einen ersten Blick auf das Update werfen. Allerdings lösten einige Änderungen heftigen Gegenwind aus, weil Charaktere plötzlich sehr anders aussahen, Fangzähne gekürzt wurden und ein Volk plötzlich ein Delfin-Gebiss hatte:

Mehr zum Thema Ein Volk in Final Fantasy 14 hat ein hässliches Gebiss – Die Entwickler machen es noch schlimmer von Jasmin Beverungen

Schlussendlich gab es eine neue, geupdatete Benchmark. Um den Spielern aber einen einfachen Weg für Anpassungen zu bieten, verschenken die Entwickler nun ihren Bestseller.

Wie erhaltet ihr das Item kostenlos? Die Phiole Fantasia bekommt ihr ab dem Lauch von Dawntrail via der Nebenquest Das Wundermittel . Wer Vorbesteller der Erweiterung ist, kann den Quest schon ab dem 28. Juni spielen. Alle anderen müssen vermutlich auf den offiziellen Start am 2. Juli warten.

Das müsst ihr noch beachten:

Voraussetzungen: Klasse oder Job ab Stufe 1

Start-Location: Ul’dah: Thal-Kreuzgang – X: 13.4; Y: 9.2

NPC: Mysteriöser Apotheker

Hauptquest Der Bund der Morgenröte muss beendet sein

Habt ihr die Quest abgeschlossen, erhaltet ihr das Item.

Dawntrail kommt – Das ist alles drin

Was steht noch in den Patch-Notes? Die Vorabversion der Patch-Notes für 7.0 gibt einen ersten umfangreicheren Einblick in die kommenden neuen Inhalte von Final Fantasy XIV. Die Highlights hier in Kürze:

Start-Quest-Infos für die Hauptstory sowie die neuen Klassen Piktomat und Viper

Ausblendefunktion für Spieler rund um Quest-NPCs

Weibliche Hrothgar als neues spielbares Volk

Neue maximale Stufe 100

Neue Screenshots der Hauptstory, Spieler-Hubs und neuen Regionen

Neue Items

Accessoires wie Brillen, die einen neuen Rüstungsslot bekommen

Die vollen Vorab-Patchnotes könnt ihr auf der Community-Seite, dem Lodestone, nachlesen.

Gibt es eigentlich ein Feature in Dawntrail, auf das ihr euch konkret freut? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. MeinMMO-Autorin Fabienne Kissel hat sich zuletzt einen großen In-Game-Traum erfüllt und geht gestärkt in die neue Erweiterung. Allerdings lief nicht alles so, wie es hätte sollen: Ich begehe seit Jahren eine MMORPG-Sünde, jetzt hat mich das Karma auf grausame Weise bestraft