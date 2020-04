Nach einigen Schwierigkeiten zum Start von Fallout 76 haben viele Spieler entschieden, erst einmal auf eine Generalüberholung des Spiels zu warten. Diese kam mit Wastelanders, teils sogar schon früher. Hier findet ihr 5 Gründe, wieder einmal einen Blick auf das Survival-MMO zu werfen, wenn es euch zu Release nicht überzeugen konnte.

Seit dem Release von Fallout 76 am 14. November 2018 haben immer wieder Spieler berichtet, dass sie mit dem Spiel aufhören wollen – sei es, weil sie technische Probleme hatten oder ihnen Inhalte fehlten.

Dennoch versprachen viele, später einmal wieder reinzuschauen, wenn sich die Umstände gebessert haben. So manch einer setzte dabei auf das Wastelanders-Update, das am 14. April 2020 erschien.

Mittlerweile sieht das Spiel ganz anders aus. Vieles hat sich verändert und verbessert, wie ihr auch in der Liste mit Dingen, die sich seit Release von Fallout 76 verändert haben, sehen könnt.

Gehört ihr auch zu den Spielern, die enttäuscht mit Fallout 76 aufgehört haben? Dann findet ihr hier 5 Gründe, warum es sich jetzt wieder lohnt, zu spielen.

1. Fallout 76 läuft nun stabiler und besser

Was war das Problem? Zum Release von Fallout 76 haben vor allem technische Probleme dem Spiel und den Spielern zu schaffen gemacht. Bereits die Beta lief unrund und nach der Veröffentlichung gab es Berichte über Abstürze oder fehlerhafte Quests.

Dazu kamen Schwierigkeiten mit unfairen Spielern, die Fehler ausgenutzt haben, um zu betrügen. In seinen ersten Monaten hatte Fallout 76 ein großes Problem mit „Dupern“, die besonders starke Ausrüstung über Exploits vervielfacht haben.

Auch, wenn das nicht alle Spieler betraf und Verbesserungen stetig nachgereicht wurden, haben Etliche Fallout 76 erst einmal zur Seite gelegt. Sie wollten warten, bis sich die Situation bessert.

Das ist jetzt besser: Mittlerweile ist das Survival-MMO in einem deutlich stabileren Zustand als noch vor anderthalb Jahren. Es gibt immer weniger Beschwerden über die Leistung, besonders seit Wastelanders.

Bethesda hat in dieser Zeit an vielen Problemen gearbeitet, die für Abstürze und Exploits gesorgt haben und diese beseitigt. Mittlerweile sind die Entwickler auch besonders hinterher, so etwas frühzeitig zu erkennen. Als kürzlich ein neuer Duping-Exploit auftauchte, wurden die entsprechenden Features direkt deaktiviert.

Die Spieler-Shops haben zu einem Exploit geführt und wurden darum zügig für kurze Zeit deaktiviert.

Zudem sollen solche Probleme in Zukunft deutlich seltener auftreten und immer weiter ausgemerzt werden. Dabei hilft der neue Testserver, auf dem Spieler neue Patches vor Veröffentlichung testen sollen. Einige Probleme mit der Leistung wird es vermutlich immer geben, davor ist kein MMO sicher. Aber Fallout 76 nähert sich immer mehr einem Idealzustand an.

2. Mehr Inhalte, mehr zu tun

Was war das Problem? Bereits zum Release hab es Bedenken von Fallout-Fans, ob die Inhalte in einem Fallout-MMO überhaupt auf Dauer reichen können. Sie haben sich Gedanken um Inhalte und das Endgame gemacht, noch ehe sie das Ende überhaupt erreichten.

Die Story von Fallout 76 hat zwar etliche dutzend Stunden in Anspruch genommen, war jedoch irgendwann auch zu Ende. Wenn Spieler die Geschichte und sämtliche Zusätze durchgespielt haben, gab es für sie irgendwann nur noch wenig zu tun.

Aktivitäten wie das Hochjagen von Brandbestien mit Atombomben oder öffentliche Events haben sich ebenfalls irgendwann wiederholt. Selbst einige Spieler, die noch Spaß am Spiel hatten, wollten eine Pause einlegen, bis es wieder mehr zu tun gibt.

Das ist jetzt besser: Mit Wastelanders kam der bisher größte Schwung an neuen Inhalten ins Spiel. Die neu eingeführten NPCs liefern eine Fortsetzung der Haupt-Story sowie neue Möglichkeiten, sich zu beschäftigen.

Die beiden Fraktionen der Raider und Siedler bieten ein Ruf-System für besondere Belohnungen. NPCs in anderen Gebieten bieten euch Quests an, die teilweise mehrere Stunden dauern und eine voll ausgearbeitete Story liefern.

Eine der Belohnungen für den Ruf sind Baupläne für neue Waffen: Bögen.

Selbst die Inhalte aus dem Grundspiel wurden überarbeitet und bieten eine Tiefe, die ihnen zuvor fehlte, da sie stärker mit NPCs verknüpft sind. In der ursprünglichen Story oder öffentlichen Events etwa sind nun Menschen vertreten, die eine Rolle spielen und mit denen ihr interagieren könnt.

3. Eine lebendigere Welt und Begleiter

Was war das Problem? Das Fehlen von Menschen war vor allem für eingefleischte Fallout- und Singleplayer-Fans ein Sakrileg. Sie hatten früh Bedenken, ob das überhaupt noch ein „richtiges“ Fallout sei.

Selbst MeinMMO-Autor Andreas Bertits war der Meinung, dass Fallout 76 für Singleplayer-Fans nicht funktioniert.

Die Menschen, über die Spieler stolperten, waren bereits tot und ihre Stimmen nur noch über Holobänder zu hören. Das sorgte auf Dauer für eine Welt, die sich einfach leer und tot anfühlte. Selbst in älteren Fallout-Spielen konnten Fans das Ödland zumindest mit einem Begleiter durchstreifen, um nicht so einsam zu sein.

Die Story von Fallout 76 lief früher zu großen Teilen über Holobänder.

Menschliche NPCs sind einer eurer größten Wünsche an Fallout 76 mit der Hoffnung, dass sie richtig gut werden. Wastelanders dürfte das geschafft haben.

Das ist jetzt besser: Seit der Rückkehr der Menschen nach Appalachia ist das Ödland richtig lebendig geworden. Allerorts wuseln NPCs herum, die den Eindruck vermitteln: Hier passiert etwas, hier ist was los.

Dabei geht es nicht nur um die NPCs für Quests und in Siedlungen, sondern auch um völlig zufällige Begegnungen. Mitten im Wald könnt ihr plötzlich über eine Gruppe Mothman-Kultisten stolpern, deren Ritual ihr gerade unterbrecht und auf der Straße können euch Raider auflauern, die euch Caps und mit etwas Pech sogar die Waffen klauen wollen.

Das vermutlich wichtigste neue Feature für dieses Problem sind aber die verschiedenen Begleiter von Wastelanders, die ihr finden könnt. Diese folgen euch zwar nicht auf euren Abenteuern, versorgen euch aber teilweise mit langen Questreihen, mit denen ihr ihre Persönlichkeiten erforschen und euch sogar in sie verlieben könnt.

Zudem gibt es bereits jetzt die Möglichkeit, Tiere zu zähmen, die das Camp beschützen. Dieses System wird in Zukunft laut eines AMA auf reddit vermutlich noch ausgebaut, sodass Spieler sich möglicherweise ihren treusten Begleiter Dogmeat zurückholen können.

4. Weniger PvP, mehr Fallout

Was war das Problem? Fallout 76 startete mit der Idee, dass ihr in der postapokalyptischen Welt tun und lassen könnt, was ihr wollt. Das beinhaltet natürlich den Kampf „Spieler gegen Spieler“, wenn euch das Gesicht eines anderen Vault-Bewohners nicht passt.

Hier gab es allerdings schon früh die Bedenken, dass Spieler das dazu nutzen könnten, anderen den Spielspaß zu verderben – sogenannte „Griefer“. Es gab zwar Systeme dagegen, wie das Kopfgeld und den Pazifisten-Modus, aber das hat das unangenehme Gefühl noch nicht beseitigt.

Tatsächlich gab es sogar Gruppen, die es etwas übertrieben haben. Einige Spieler wollten „alle Schwulen auslöschen“ – in einer seltsamen Art von „Rollenspiel“, für die sie jedoch kurze Zeit später direkt auf Lebenszeit gebannt wurden.

So ist es jetzt: Mittlerweile spielt das PvP in Fallout 76 kaum noch eine Rolle. Es gibt keinen sogenannten „Slap Damage“ mehr, der euch geringen Schaden zufügt, wenn ein Spieler euch gegen euren Willen angreift und ihr kommt nicht mehr aus Versehen ins PvP.

Bethesda hat festgestellt, dass die Spieler gar nicht so sehr an PvP interessiert sind. Auf der E3 2019 war selbst der Chef Todd Howard überrascht, wie nett alle zueinander sind:

Wer sich nun mit anderen prügeln will, muss das wirklich direkt einleiten (etwa durch die Einnahme einer Werkstatt) oder sich im neuen Battle Royale „Nuclear Winter“ austoben.

Der Fokus von Fallout 76 liegt damit klar auf dem PvE und dem Entdecken. Project Lead Jeff Gardiner denkt sogar, Fallout 76 könnte eine Art „Singleplayer-MMO“ werden und damit eher dem Weg von Fallout 3 und New Vegas folgen.

5. Neue Geheimnisse für alle Entdecker

Der letzte Grund ist eher etwas für Liebhaber. Fallout 76 bietet schon seit seinem Erscheinen viele kuriose und seltsame Orte. Ganz Appalachia ist voll mit Details, Easter Eggs und Orten, die in sich selbst eine Geschichte erzählen.

Dieser Ort erzählt die wohl traurigste Geschichte von Fallout 76

In anderthalb Jahren ohne Veränderungen an der Karte sind diese Geheimnisse jedoch für die meisten Spieler fast vollständig gelüftet. Es wird immer schwieriger, neue, interessante Orte zu entdecken.

Mit Wastelanders wurde allerdings ein großer Teil der Karte komplett neu erschaffen und an etlichen Orten haben sich NPCs niedergelassen. Das führt dazu, dass es wieder mehr zu entdecken gibt – selbst an Orten, die ihr vielleicht schon besucht und an denen ihr zuvor nichts gefunden habt.

Kennt ihr beispielsweise schon das gruselige Horror-Hotel, in dem ihr besser nicht übernachten solltet?

Bonus: Steam bietet leichteren Zugang

Wer von euch auf dem PC spielt, wird bei der Ankündigung von Fallout 76 möglicherweise enttäuscht gewesen sein, dass das Survival-MMO nicht auf Steam erscheint. Bethesda hatte dafür allerdings Gründe.

Jetzt, mit Wastelanders, ist das Spiel aber auch auf der beliebten Vertriebsplattform von Valve zu finden und hat hier sogar richtig gute Reviews abgreifen können – deutlich besser als im November 2018.

Fallout 76 bietet damit zwar noch kein Crossplay, aber zumindest auf dem PC findet ihr damit sicherlich leichter Mitspieler oder könnt sogar eure Freunde überreden, einmal einen Blick zu riskieren und mit euch zu spielen. Es ist schlicht zugänglicher geworden.

Die Änderungen von Wastelanders haben aus Fallout 76 das Spiel gemacht, das es schon zu Beginn hätte sein sollen – findet zumindest MeinMMO-Autor Benedict Grothaus. Wer sich von den früheren Reviews zu Release hat abschrecken lassen oder warten wollte, bis Fallout 76 besser wird, hat jetzt die Chance, in das ganze Erlebnis einzusteigen.