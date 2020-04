Das neue Wastelanders-Update krempelt die Welt von Fallout 76 vollständig um. Es sorgt für haufenweise Neuerungen und Änderungen – einige davon wünscht ihr euch schon seit Release. Aber was sind eigentlich eure Wünsche und Hoffnungen für Wastelanders?

Das neue Wastelanders-Update ging am 14. April 2020 live und hat neue Features im Gepäck, darunter eine brandneue Story, neue Items und das erste Mal seit es Fallout 76 gibt sogar menschliche NPCs.

Bereits im Vorfeld und ehe Wastelanders erschien, gab es Infos zu den neuen Inhalten, die Diskussionen in der Community angeregt haben. Welche Features sollten kommen, was muss verbessert werden? Nun, nach dem Release, fragen sich Fans, was die Zukunft bringt oder wünschen sich weitere Features.

Die größten Wünsche an Wastelanders

Die Hoffnungen, die Spieler an Wastelanders hatten, zogen sich durch so ziemlich alle Bereiche des Spiels, angefangen von technischen Verbesserungen bis hin zu kleinen Details, die das Spielerlebnis vertiefen.

Dabei wurden verschiedene Quellen berücksichtigt: Kommentare auf YouTube, Posts im sub-reddit zu Fallout 76 und auch Kommentare auf MeinMMO oder bei der GameStar. Die Stimmen aus der Community wurden über all diese Bereiche zusammengenommen. Die am häufigsten genannten Wünsche und Hoffnungen findet ihr hier.

1. Macht die NPCs gut!

Das am häufigsten genannte Kriterium für eine Rückkehr mit Wastelanders sind die versprochenen NPCs. Obwohl sich die meisten aktiven Spieler bereits daran gewöhnt haben, nur tote Menschen, Holobänder und Roboter zu finden, sind menschliche NPCs ein großer Wunsch.

Selbst Benedict Grothaus, Experte für Fallout bei MeinMMO, ist der Meinung, dass Wastelanders mit Menschen jetzt ein besseres Fallout 76 ist. In der Community finden sich fast allerorts Kommentare dazu, wie etwa von Dawson Stalker auf YouTube: „Das ist etwas, was die Leute gefordert haben. Viele meiner Freunde, die keine Lust auf Fallout hatten, wollen wegen der NPCs zurückkehren.“

Einer der ersten Screenshots zu NPCs in Wastelanders aus einem frühen Video – besonders die Gesprächs-Optionen haben Fans begeistert.

In die Entwicklung der NPCs floss mehr Geld als ursprünglich vorgesehen und Wastelanders selbst wurde länger entwickelt als geplant, damit es so gut wird, wie es werden soll. Der Wunsch der Community, eine von NPCs belebte Spielwelt zu haben, soll sich erfüllen.

Dazu haben die Entwickler sogar Rücksicht auf verschiedene Arten von Spielern genommen, besonders im Hinblick auf die Begleiter, die ihr anheuern könnt. So gibt es zwei Begleiter, die mehr Story versprechen und viel Tiefe besitzen, sowie zwei zweitere, die einfach mit guter Laune und leichten Quests etwas Abwechslung bieten.

Generell reagieren NPCs auf fast alles in ihrer Umwelt – inklusive der Spieler und sogar ihrer Waffen und Ausrüstung. Durch diese Art von Details machen sie Appalachia richtig lebendig und zu einem Ort, der sich wirklich so anfühlt, als hättet ihr als Spieler ihn wieder lebenswert gemacht.

Fallout 76 hatte erst keine NPCs – Jetzt sagt Bethesda: Sie haben es übertrieben

2. Sorgt für technische Verbesserungen

Ein Problem, das Fallout 76 bereits seit Release herumtreibt, sind Probleme mit der Technik. Es gibt immer wieder Spieler, die von Schwierigkeiten mit der Verbindung oder Fehlern im Gameplay berichten.

Obwohl Bethesda sich redlich Mühe gibt, die technischen Fehler zu beseitigen und Fallout 76 zu verbessern, ist es eine Sisyphus-Aufgabe, sämtliche Bugs auszurotten. Zwar gibt es noch immer Berichte über Abstürze oder Fehler, jedoch längst nicht mehr so viele wie zu Release.

Der am zweithäufigsten genannte Wunsch an Wastelanders ist eine Behebung der Fehler, die das Spiel zum Absturz bringen oder Aufgaben im Spiel unlösbar machen. Für viele ehemalige Spieler ist das die Bedingung, unter der sie zurückkehren wollen.

Eine der wichtigsten Entscheidung seitens des Studios war es sicherlich, einen Test-Server einzuführen, der bereits für Wastelanders genutzt wurde. Den haben Spieler schon einige Zeit gefordert und helfen nun ihrerseits dabei, noch vor Veröffentlichung eines neuen Updates dieses von so vielen Fehlern wie möglich zu befreien.

Bei Wastelanders hat das offenbar funktioniert, denn Spieler wie buymeasnickers auf reddit loben: „Können wir eine Runde Applaus für das Team haben, das ganz klar verdammt hart an diesem Spiel gearbeitet hat?“

Insbesondere kritische Fehler sind zum großen Teil aus dem Spiel verschwunden – jene, die das Spiel zum Absturz bringen oder den Missions-Fortschritt zurücksetzen. Das lobt bereits die GameStar in ihrem Nachtest, auch wenn noch immer von Fehlern die Rede ist.

Das Gesamtbild der Technik hat sich jedoch ganz offensichtlich verbessert. So schriebt reddit-Nutzer THEJUICEYBOI in einem stark bewerteten Thread: „Während meines Durchspielens habe ich das stark verbesserte Ödland gesehen mit kaum irgendwelchen verbuggten Begegnungen (nur etwa zwei minimale Fehler).“ Bleibt das so, dürfte sich einer der größten Wünsche an das Update erfüllen.

3. Wir wollen Streit!

Ein etwas ungewöhnlicher aber häufig genannter Wunsch ist der Ruf nach einem Konflikt. Zusammen mit Wastelanders kommen auch die beiden Fraktionen der Siedler und Raider nach Appalachia.

Diese beiden wollen in Appalachia siedeln und ihr könnt bei ihnen Ruf sammeln, um euch ihnen anzuschließen. Das will aber bei weitem nicht jeder Spieler.

Die Bewohner von Vault 76 haben Appalachia überhaupt erst wieder bewohnbar gemacht und ein beachtlicher Teil davon will nicht teilen. Nachdem sie die ganze Arbeit erledigt haben, sollen sich Raider und Siedler nicht einfach ins gemachte Nest setzen.

MeinMMO-Leser Dome schwört: „Ich werde versuchen, die beiden Fraktionen aus Appalachia zu vertreiben. Das ist mein Appalachia!“ Andere Spieler finden sogar noch härtere Worte und wollen die neuen NPCs „in Grund und Boden bomben“ (via YouTube).

Ungewohnt harte Töne von einer so friedlichen Community, aber schließlich können die Spieler in Wastelanders endlich eigene und schwerwiegende Entscheidungen treffen. Trefft ihr eine Auswahl, welcher Fraktion ihr euch anschließt, könnte das für die Zukunft Folgen haben – möglicherweise kann dem Wusch nach Zerstörung dann wenigstens teilweise nachgegangen werden.

Nicht nur die neuen Raider sind auf Krawall aus – auch die Spieler.

Kleine Details, die das Erlebnis noch besser machen

Einige Fans haben sich nicht nur über große Features Gedanken gemacht, sondern sogar konkrete Wünsche an die Details, die Wastelanders den letzten Schliff verpassen sollen. Zwei davon tauchen an mehreren Stellen auf, wenn auch verstreut:

Verbesserte Geräteunterstützung: Einige Spieler nutzen Monitore, deren native Auflösung nicht unterstützt wird oder wünschen sich bessere Bedienung für ihre Eingabegeräte.

Ein besseres Radio: Die meisten zocken Fallout 76 mit laufendem Radio über den Pip-Boy, aber die immer gleichen Lieder für so viele Stunden werden irgendwann öde. Viele von euch wollen mehr Lieder – oder fordern sogar wie Ricardo B. auf YouTube: „Sie sollten alle Songs von allen Fallout-Games hinzufügen.“

Diese Ideen sind zwar keine grundlegenden Features, aber Details, die das Spielerlebnis für betroffene Spieler deutlich verbessern können. Wastelanders baut schließlich darauf auf, Appalachia lebendig zu machen und ein fesselndes Erlebnis zu bieten.

Es sind Details, die Wastelanders großartig machen – wie die Handwerker, die fleißig die Geräte in Schuss halten.

Eure Wünsche für die Zukunft

Bereits jetzt hat Bethesda versprochen, an Fallout 76 weiterzuarbeiten und nach Wastelanders noch weitere Inhalte zu bringen. An einigen davon wird sogar schon getüftelt. Viele hegen deswegen die Hoffnung, dass das Spiel „noch viel besser“ wird und haben auch schon Ideen, wie das funktionieren kann:

durch den Transfer von Items zwischen eigenen Charakteren würde es leichter werden, die Geschichte neu und mit anderen Entscheidungen durchzuspielen

eine Anhebung der Gewichtsbegrenzung der Truhe macht das Spielen angenehmer und einfacher, sodass nicht etwa krankhaft zwischen den Lieblings-.Rüstungen entschieden werden muss

die Story soll weitergehen! Nachdem Wastelanders bereits die ursprüngliche Story weiterführt, bieten die NPCs eine hervorragende Grundlage, um weitere und möglicherweise sogar personalisierte Geschichten einzuführen

Die ersten Eindrücke zu Wastelanders sind bereits deutlich besser, als sie es noch zum Release von Fallout 76 waren – und das, obwohl es schlecht begann. Mit dem Update kam auch der Steam-Release des Spiels und die Reviews dort fingen mit „größtenteils negativ“ an. Bereits nach kurzer Zeit haben sich die Steam-Bewertungen verdoppelt. Wastelanders trifft wohl wirklich genau die Erwartungen und ist nur der erste Schritt in einer Geschichte, die noch viel weiter geht.