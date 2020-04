Die NPCs in Fallout 76 versorgen euch nicht nur mit Quests, sie können auch ganz schön fies sein. Denn sterbt ihr, klauen sie euch eure Waffen und die Munition.

Was genau machen die NPCs? Sterbt ihr im Spiel und ein mit dem Wastelanders-Update eingeführter NPC befindet sich in der Nähe, dann kann es Berichten von Spielern zufolge passieren, dass er eure Leiche lootet und Waffen und Munition klaut.

Respawnt ihr dann, so fehlen euch die Items. Ihr bekommt sie vom NPC auch nicht mehr zurück.

Diebische NPCs

Warum ist das ein Problem? Den Spielern kommen auf diese Weise schnell starke legendäre Waffen und tausende Schuss an Munition abhanden, die sie über lange Zeit haben farmen müssen. Das frustriert sie.

Das Problem tritt wohl besonders häufig bei Events wie „Radiation Rumble“ oder „Raiding Shotgun“ auf. Hier ist besonders ärgerlich, dass die NPCs, die sich an den Waffen bedienen, freundlich und unsterblich sind.

So wäre es nicht einmal in der Theorie möglich, sich die Ausrüstung zurückzuholen, wenn der NPC tot ist – weil er ja nicht sterben kann. Das ist gut im folgenden Video zu sehen. Etwa bei Minute 1:00 stirbt der Spieler, bei Minute 2:25 seht ihr den NPC Marion Copeland seine Gatling-Plasma benutzen:

So diebisch sind NPCs in Fallout 76.

Wie reagieren die Spieler darauf? Die Spieler wissen nicht so recht, ob sie darüber lachen oder wütend sein sollen. Die Situation ist aber schon ziemlich komisch.

Mavor516 meint auf reddit: „Darüber musste ich lachen, aber es ist schon ein ziemliches Durcheinander.“

SlumberBalu findet es auf reddit gar wohl gar nicht so schlimm: „Sie sind also schlau und plündern dich aus, wenn du stirbst. Das ist das, was jeder Spieler tun würde.“

woosha_me zeigt sich auf reddit wenig begeistert darüber: „Das ist nicht lustig. Habe meinen besten 50cal diese Woche verloren. Er hatte sogar die goldene Farbe…“

Dies passiert im Übrigen nicht nur mit Spielern. NPCs rauben sogar Feinde aus, wenn diese sterben.

Bethesda kümmert sich darum

Was meint Bethesda zur Situation? Die Entwickler wollen sich dies anschauen, wie sie auf reddit erklären und werden dann gegebenenfalls ein Update aufspielen.

Bis es einen Patch gibt, solltet ihr bei Gefechten, an denen NPCs beteiligt sind, vielleicht nicht unbedingt eure wertvollste Waffe nutzen.

Mit legendären Waffen solltet ihr euch derzeit nicht in Gefechte begeben, an denen NPCs beteiligt sind. Bildquelle: survivalcore.

MeinMMO-Autor Andreas meint: Eine meiner besten Erinnerungen an ein Spiel hängt mit The Elder Scrolls 4: Oblivion zusammen. Ich schlich in eine Höhle, sah dort einen schlafenden Banditen und beklaute diesen heimlich. Nachdem ich ihm die Waffen weggenommen hatte, wachte er auf. Unbewaffnet lief er davon und entdeckte die Leiche eines anderen Räubers, den ich zuvor ausgeschaltet hatte. Einer bückte sich, lootete die Leiche und griff mich dann mit einer Waffe an, die er gefunden hatte. So etwas hatte ich bis dato noch nicht in einem Spiel erlebt.

Daher finde ich die Situation mit den klauenden NPCs in Fallout 76 nun einerseits cool und lustig, andererseits natürlich blöd, weil man die gestohlenen Waffen nicht mehr zurückbekommen kann.

Ich persönlich hoffe auf einen Fix, der das Stehlen von Items nicht unterbindet. Allerdings sollte man die Waffen wieder zurückfordern können. Dadurch könnten coole Situationen wie das Stehlen von Items weiter im Spiel bleiben, wir würden die Dinge aber wieder zurückbekommen.

Ihr wollt mehr über das große Wastelanders-Update erfahren und wissen, ob sich Bethesdas Fallout 76 dadurch nun besser spielt? MeinMMO-Autor Benedict Grothaus hat bereits reingespielt und stellt euch das „neue Fallout 76“ in seinem Spielbericht vor.