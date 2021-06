Mit Blackwood bekam The Elder Scrolls Online die neuen Gefährten. Diese könnt ihr leveln und ausrüsten. Allerdings nutzen sie eine spezielle Gefährten-Ausrüstung. Wir von MeinMMO verraten, was hinter dieser Ausrüstung steckt und wie ihr sie farmen könnt.

Was sind Gefährten? Bei den Gefährten handelt es sich derzeit um zwei verschiedene NPCs, die ihr euch über Quests freischalten könnt. Danach könnt ihr jederzeit einen von ihnen gleichzeitig rufen, um sie als Unterstützung in der offenen Welt oder in Dungeons einzusetzen.

Sie können dabei die Rollen Tank, Heiler oder DD einnehmen und zudem in der Ausrüstung und den Fähigkeiten angepasst werden. Nur in Solo-Dungeons und im PvP könnt ihr sie nicht nutzen.

Was ist die Gefährten-Ausrüstung? Gefährten können keine gewöhnliche Ausrüstung tragen. Stattdessen gibt es die spezielle Gefährten-Ausrüstung. Dabei handelt es sich um Ausrüstungsgegenstände wie Rüstungen, Waffen und Accessoires, die ihr von Mobs gedroppt bekommen könnt.

Diese Ausrüstung unterscheidet sich jedoch in den Werten von den Sets, die ihr als Spieler tragen könnt. Zudem kann sie nicht hergestellt und nicht verzaubert werden und zudem nicht kaputtgehen. Allerdings ist sie zwischen den Spielern handelbar. Sie wird erst gebunden, wenn sie einem Gefährten angelegt wird.

Bastian (links) und Mirri (rechts) sind die aktuellen Gefährten in Blackwood.

Gefährten-Ausrüstung bekommen – So geht’s

Woher bekommt man Gefährten-Ausrüstung? Eine einfache weiße Version der Ausrüstung ohne besondere Eigenschaften bekommt ihr bei jedem Waffenschmied, Schreiner, Rüstungsschmied, Lederer und Schneider im Spiel. Das ermöglicht euch die Anpassung eures Gefährten auf einen bestimmten Spielstil, etwa Tank oder Heiler.

Feine (grün), überragende (blau) und epische (lila) Gefährtenausrüstung mit Eigenschaften bekommt ihr nur als Drops von Monstern im Spiel.

Was muss man für die Gefährten-Ausrüstung tun? Ihr müsst einen Gefährten aktiv an eurer Seite haben, um einen Ausrüstungsgegenstand gedroppt zu bekommen. Ansonsten heißt es einfach Feinde attackieren und auf euer Loot-Glück hoffen.

Kann man Gefährten-Ausrüstung gezielt farmen? Leider nein. Allerdings ist offiziell bestätigt, dass ihr häufiger Ausrüstung bekommt, wenn ihr Bosse oder starke Gegner bezwingt. Diese solltet ihr also farmen, um an die Gefährten-Ausrüstung zu kommen.

Außerdem behaupten viele Spieler, dass die Gefährten-Ausrüstung in den Inhalten von Blackwood und ganz besonders in den Totenländern hinter den Oblivion-Portalen häufiger droppt, als in anderen Spiel-Inhalten. Offiziell bestätigt ist das jedoch nicht.

Die effektivste Methode an die perfekte Ausrüstung für Gefährten zu kommen, ist jedoch das Handeln mit anderen Spielern, die ihre Drops verkaufen können. So geht ihr zudem sicher, dass ihr die richtigen Eigenschaften bekommt.

Die verschiedenen Eigenschaften der Gefährten-Ausrüstung

Diese Eigenschaften gibt es: Gefährten-Ausrüstung hat eine spezielle Eigenschaft, die ein bestimmtes Attribut des Gefährten verstärkt:

Aggressiv – Erhöht den Schaden von Gefährten (bis zu 1,7 % pro ausgerüstetem Teil)

Beflügelt- Verringert die Abklingzeit der Fähigkeit des Gefährten (bis zu 2,6 % pro ausgerüstetem Teil)

Besänftigend – Erhöht die Heilung eines Gefährten (bis zu 1,7 % pro ausgerüstetem Teil)

Erschütternd- Erhöht die Durchdringung eines Gefährten (bis zu 1.300 pro ausgerüstetem Teil)

Erweitert – Erhöht die Dauer aller Gefährten-Buffs und Debuffs (bis zu 2,6 % pro ausgerüstetem Teil)

Fokussiert – Erhöht die kritische Trefferwertung eines Gefährten (bis zu 130 pro ausgerüstetem Teil)

Fruchtbar- Erhöht die ultimative Regeneration eines Gefährten (bis zu 13 % pro ausgerüstetem Teil)

Lebhaft- Erhöht die maximale Gesundheit eines Gefährten (bis zu 2,6 % pro ausgerüstetem Teil)

Wirkungsvoll – Reduziert den Schaden, den ein Gefährte erleidet (bis zu 1,7 % pro ausgerüstetem Teil)

Übrigens: Das Aussehen eurer Gefährten hängt nicht mit einer speziellen Eigenschaft oder dem Aussehen der Ausrüstung zusammen. Stattdessen bestimmt die ausgewählte Montur, welche Klamotten euer Gefährte trägt.

Was sagt ihr zu den Gefährten und ihren Features? Habt ihr Bastian oder Mirri schon vollständig ausgerüstet? Schreibt es gerne in die Kommentare.

