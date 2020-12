Das MMORPG The Elder Scrolls Online (ESO) ist ab heute für 6 Tage kostenlos. Dazu gibt es noch Streams von offizieller Seite, die sich extra an Neueinsteiger richten.

Was ist das Free Play Event? Das MMORPG ESO hat ab jetzt ihr Free Play Event gestartet. Es startete heute am 3. Dezember und läuft noch bis zum 9. Dezember ebenfalls um 16 Uhr. Das gilt für alle Plattformen PC/Mac, Stadia, Xbox und PlayStation.

So könnt ihr ab sofort die Inhalte des Grundspiels kostenlos zocken. Darunter fallen die 4 ursprünglichen Klassen und 24 Gebiete inklusive Vvardenfell aus dem Kapitel Morrowind und die Prolog-Quest des aktuellen Kapitels Greymoor. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten:

Seid ihr neu dabei und erstellt euch einen komplett neuen Account, erhaltet ihr 500 Kronen, die Echtgeld-Währung des MMORPGs.

Habt ihr bereits bei einem Free Play Event mitgemacht, könnt ihr euren alten Spielstand nutzen und einfach dort weiter spielen.

Anmelden dafür könnt ihr euch auf der Free Play-Seite von ESO.

ESO bietet euch eine Vielzahl an spielbaren Rassen

Wie könnt ihr weiter spielen? Wollt ihr nach eurer Testphase richtig ins MMORPG einsteigen, könnt ihr euch während der Dauer des Free Play Events, und teilweise darüber hinaus, das Grundspiel mit der Erweiterung Morrowind zum Sonderpreis sichern. Diese Sonderangebote laufen abhängig von eurer Plattform ab:

PC/Mac: 9. Dezember

Stadia: 10. Dezember

Xbox: 9. Dezember

PlayStation: 22. Dezember

Entscheidet ihr euch für so ein Angebot, könnt ihr mit dem Charakter des Free Play Events weiter spielen.

Das macht ESO aus

Wer also schon immer einmal in ESO reinschnuppern wollte, kann das jetzt kostenlos tun. So spart ihr euch als Einsteiger die Hürde des Buy2Play und könnt ungezwungen testen.

Was ist ESO für ein Spiel? ESO spielt im gleichen Universum wie die Single-Player-Reihe The Elder Scrolls. Die Entwickler legen dabei Wert darauf, dass es kein MMORPG im klassischen Sinne ist.

ESO setzt auf viele Singleplayer-Inhalte und darauf, dass ihr mit jedem Level alles erleben könnt, da euer Charakter passend skaliert wird. So gehört es auch zu den besten MMOs für Solo-Spieler.

ESO überzeugt vor allem mit seinem Setting und den schön erzählten Geschichten. Wie zum Beispiels die Lieblingsquests von MeinMMO-Autorin Larissa Then. Und das sowohl für Spieler, die lieber solo unterwegs sind, als auch für Gruppenspieler.

Mehr Infos zur Entwicklung von ESO seit Release sowie einiges an Gameplay, könnt ihr euch im Video unserer Kollegen von der GameStar anschauen:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Für wen eignet sich ESO? Natürlich spricht ESO die Fans der Elder-Scrolls-Reihe an, da hier viel Charme und Atmosphäre der älteren Teile auf euch wartet. Das könnt ihr nun mit Freunden teilen, seid bei der Story jedoch nicht gezwungen, mit anderen zu zocken.

Dabei gibt es auch Elemente aus MMORPGs. Ihr könnt beispielsweise Dungeons mit anderen Spielern bestreiten und Raids, die hier Prüfungen heißen. So kommen beide Spielertypen auf ihre Kosten. Mehr Infos zu ESO findet ihr in unserem Sonderheft:

Das ultimative Kompendium zu ESO Greymoor 148 Seiten Guides für Neu- und Wiedereinsteiger, inklusive Gratis-Extra: ESO-Hauptspiel und Morrowind. Plus: 25% Rabatt auf Greymoor bei Gamesplanet. Zum Sonderheft

Der perfekte Zeitpunkt für Einsteiger

The Elder Scrolls Online ist ein sehr vielseitiges Spiel mit vielen Möglichkeiten, und das schon im Grundspiel. Das kann am Anfang schon einmal etwas erschlagen. In unserem Guide erklären wir von MeinMMO euch schon einmal, wie ihr in ESO denn die Hauptquest startet.

Woher gibt es noch Tipps zum Einstieg? Aber auch das Team von ESO selbst will euch den Einstieg erleichtern. Daher gibt es zum Free Play Event passende Streams von offiziellen ESO-Streamern, wie uns das Team im Vorfeld mitgeteilt hat. Diese richten sich vor allem an Anfänger, die jetzt zum ersten Mal in ESO reinschnuppern. Dabei geht es um Themen wie die Klassen, Raids, Handwerk und Co.

Die Streams finden ab dem 4. Dezember bis zum 8. Dezember statt. Ihre genauen Termine und Themen findet ihr in der Tabelle. Außerdem sind dort die Namen der Streamer mit Link zur Seite aufgeführt:

Datum Start Streamer Inhalt Link 4.12.2020 18 Uhr Alex0s StarterRaid mit allen Mechaniken https://www.twitch.tv/Alex0s 4.12.2020 19 Uhr Lasuu Willkommen in Tamriel oder wie man nicht überwältigt wird https://www.twitch.tv/Lasuu 5.12.2020 10 Uhr Saint_Crow Charaktererstellung und die Klassen mit besonderem Fokus auf die Nachtklinge https://www.twitch.tv/Saint_Crow 6.12.2021 13 Uhr Lord_Morrowind Das Handwerk in The Elder Scrolls Online https://www.twitch.tv/Lord_Morrowind 6.12.2021 18 Uhr Alex0s StarterRaid mit allen Mechaniken https://www.twitch.tv/Alex0s 7.12.2021 20 Uhr MiezeMelli Tipps, die ich zum Einstieg gerne gehabt hätte https://www.twitch.tv/MiezeMelli 8.12.2022 18 Uhr Ath3onTV Alles was man in Tamriel machen kann, mit Community https://www.twitch.tv/Ath3onTV

Was erwartet euch noch? Gleichzeitig mit dem Free Play Event startet das Event zu den Feierlichkeiten der Unerschrockenen. Das läuft vom 3. Dezember bis zum 15. Dezember jeweils um 16 Uhr.

Bei diesem Event winkt euch eine zusätzliche Unerschrockenen-Belohnungstruhe bei den Endbossen in Verliesen. Dort können die verschiedensten Gegenstände enthalten sein.

Verliese sind jedoch nur einer der vielen Gruppen-Inhalte von ESO. Mit den 6 Tagen kostenlosem Spielspaß könnt ihr euch an vielen anderen Dingen versuchen und ungezwungen in die Welt von ESO abtauchen.