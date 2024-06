Diablo 4: Spieler meistert den neuen Endgame-Dungeon in 1 Minute, besiegt Gegner auf Level 199 – So hat er es gemacht

Ob sich das mit Season 5 ändern wird, bleibt abzuwarten. Im Moment werden die Änderungen auf dem PTR getestet und es gab Anpassungen für alle Klassen. Eigentlich sollten alle dadurch stärker geworden sein, so ganz hat das nach ersten Beoabchtungen aber nicht geklappt: Blizzard bufft mit Season 5 alle Klassen in Diablo 4, aber eine wird sogar noch schwächer: „40 % weniger Schaden“

„Das Game sagt’s dir nicht“ – Spieler kannte einfache Mechanik in Diablo 4 nicht, um sinnlose Wege in die Grube zu sparen

In den Kommentaren heißt es etwa zynisch: „Hey Blizzard, Barbaren sehen zu schwach aus. Könnt ihr die bitte buffen?“ Die Diskussion läuft schon seit Wochen, da Barbaren mit absurder Stärke protzen können , an die andere Klassen niemals heranreichen.

Obwohl die Videos von StickyPine207 durchaus Anerkennung erhalten, können es sich einige Nutzer nicht nehmen lassen, auf die absurde Stärke des Barbaren hinzuweisen. Selbst der Spieler gibt zu: Nachdem er einen Druiden gezockt hat, fühlt sich der Barbar so viel mächtiger an.

Trailer zu Diablo 4 Vessel of Hatred gibt Einblick in die Story der Erweiterung

Das Gameplay sonst besteht vor allem aus Buffs und Wirbelwind, also „Spin to Win“, wie es für Barbaren seit mindestens Diablo 2 zur Klassenfantasie gehört. Ihr findet den Build mit allen Items und Stats auf d4builds.gg .

Die Grube („The Pit“) ist der neue Content in Diablo 4 , der seit Season 4 das Endgame beherrscht. In immer schwereren Leveln kämpft ihr gegen einen Timer und erhaltet als Belohnung Materialien fürs Crafting. Ein Spieler versucht, den Farm möglichst effizient zu machen statt so weit zu pushen wie es geht – mit Erfolg.

