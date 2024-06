„Das Game sagt’s dir nicht“ – Spieler kannte einfache Mechanik in Diablo 4 nicht, um sinnlose Wege in die Grube zu sparen

Mit Season 4 kam die neue Endgame-Aktivität „Die Grube“ in Diablo 4. Sie dient dazu, verschiedene Mats zu sammeln. Ein Spieler hat nun festgestellt, dass er unnötig viele Durchgänge zum Farmen macht. Er kannte eine einfache Mechanik nicht.

Wofür ist die Grube gut? Die Grube ist eine neue Endgame-Aktivität, die mit Season 4 in Diablo 4 einzog. In der Grube gibt es drei verschiedene Arten von Mats, die eine aufsteigende Seltenheit besitzen. Die speziellen Mats benötigt ihr, um eure Ausrüstung beim Schmied mittels Vollendung zu verbessern. Für die ersten Stufen der Vollendung wird Obduzit verwendet, danach Ingolith und auf Stufe 9 bis 12 Niedereisen.

Auch bei den Gruben-Stufen spielen die Seltenheitsgrade der Materialien eine Rolle. So erhaltet ihr in den ersten Stufen Obduzit, ab Stufe 31 Ingolith und ab Stufe 61 Niedereisen. Ein Spieler berichtet auf reddit, er habe Gruben-Stufe 30 „gespammt“, um Obduzit zu farmen. Jetzt habe er gemerkt, dass das völlig unnötig war.

Umwandeln statt sinnlos farmen

Was hat der Spieler gemacht? Auf reddit schreibt der Nutzer „nakedhouse“ am 19. Juni 2024, er sei immer wieder Gruben-Stufe 30 gelaufen, um an Obduzit zu kommen. Er habe so viel gebraucht, weil nicht die richtigen Affixe seiner Ausrüstung auf Stufe 4 der Vollendung „kritisch“ verbessert wurden. Offenbar hat er die Items dann immer wieder zurückgesetzt – und immer wieder Gruben-Stufe 30 gemacht.

Warum war das unnötig? „nakedhouse“ dachte anscheinend, dass er die bestimmten Gruben-Stufen laufen müsse, um an bestimmte Mats zu kommen. In dem Fall Obduzit, das es bis Stufe 30 gibt. Erst jetzt habe er herausgefunden, dass sich das Umwandeln der Materialien beim Alchemisten viel mehr lohnt. Er habe vorher gedacht, „das Umwandeln ist ein 1:1:1-Verhältnis.“

Ihr könnt je 1 Niedereisen und Ingolith in 3 Stück des nächstniedrigeren Materials umwandeln.

Beim Alchemisten könnt ihr in etwa zehn Ingolith in 30 Obduzit umwandeln. Andere empfehlen sogar, nur noch hohe Stufen in der Grube zu laufen und das Niedereisen umzuwandeln.

„Ich mache Stufe 90 [der Grube] in der gleichen Geschwindigkeit wie Stufe 30. Im Grunde habe ich das Obduzit neunmal langsamer gefarmt, als ich es könnte“, schreibt „nakedhouse“ in seinem Post. Er ergänzt im Nachhinein: „Edit: Scheint so, als wäre ich damit nicht allein. Es freut mich, dass ich helfen konnte […].“

Was sagen andere Spieler dazu? In den Kommentaren merken mehrere Nutzerinnen und Nutzer an, dass sie das ebenfalls nicht gewusst haben. So schreibt „taneora“: „Sieht so aus, als wäre es jetzt an der Zeit, mit dem Spammen der 30er-Gruben aufzuhören, danke.“

Und auch „AuthorAncient3534“ ging es ähnlich: „Wenn ich also einfach nur umwandle, habe ich viel mehr Obduzit? Mist, ich habe so viel Zeit verschwendet.“

Der Nutzer „Aorak“ berichtet, er habe keine Gruben-Runs mehr gemacht, weil er dachte, er muss niedrige Stufen für Obduzit farmen. „Das ist ein Gamechanger“, merkt er an. Und „yeahboiwahoo“ schreibt: „Das war mir nicht bewusst, vielen Dank! Ich war es leid, 30er zu laufen.“ Der Nutzer „macumba_virtual“ merkt an: „Um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass das Spiel einem das überhaupt sagt.“

Andere raten dazu, die Items, die man bereits mittels „Vollendung“ verbessert hat und nicht mehr benötigt, auf jeden Fall zu zerlegen. In Diablo 4 benötigt man ziemlich viel Gold – sei es für das Crafting, für das Zurücksetzen der „Vollendung“ oder für das „Rerollen“ von Affixen. Aber auch wenn euch Gold fehlt, solltet ihr eure verbesserten Items nie verkaufen.