Experte erklärt, warum ein Item in Diablo 4 euch gerade absurd stark macht, verwandelt Minions in Uber Bosse

Ein neues Item aus Season 4 macht einige Builds in Diablo 4 gerade richtig stark. Der Grund seid aber nicht ihr selbst, sondern eure Diener, wie der Experte McaroBioBoi erklärt. Genauer: Ein Elixier, das eigentlich nur für einen kleinen Buff sorgt. Aber weil Diener funktionieren, wie sie funktionieren, sind sie gerade so stark wie Bosse. Buchstäblich.

Was ist das für ein Item?

Das Elixier der heiligen Bolzen ist eine der Änderungen aus Season 4. Trinkt ihr es, erhaltet ihr 15 Minuten lang +6 % Erfahrung und beim Töten von Gegnern verschießen diese heilige Bolzen.

Ihr könnt das Elixier nur auf dem saisonalen Realm erhalten, es ist eine der wenigen Änderungen, die nicht fürs ganze Spiel gelten. Wenn ihr es nicht in Höllenfluten findet, könnt ihr das Elixier einfach beim Alchemisten herstellen.

Der Effekt des Elixiers wird sowohl ausgelöst, wenn ihr einen Gegner tötet als auch wenn eure Diener das erledigen. Und genau hier gibt es gerade eine seltsame Interaktion.

Warum ist das Elixier so stark? MacroBioBoi erklärt, dass Diener in Diablo 4 auf ziemlich spezielle Weise funktionieren: Sie werden vom Spiel als „Monster“ gewertet (via YouTube). Das heißt konkret, dass sie auf dem Level des Contents sind, den ihr gerade erledigt:

Seid ihr einfach in der offenen Welt unterwegs, haben Diener euer Level.

In Höllenfluten wären sie demnach 3 Stufen über euch.

Seid ihr in Alptraum-Dungeons oder der Grube unterwegs, haben die Minions das Level der Gegner.

Bei gequälten Uber-Bossen skalieren Diener entsprechend genau so, wie es auch Duriel, Andariel und Co. tun würden.

Gerade Minion-Nekromanten sind gerade enorm beliebt und stark und setzen auf massenhaft Skelette. Lösen die Begleiter nun das Elixier der heiligen Bolzen aus, kommen da nicht nur die Multiplikatoren für Minions (und gegebenenfalls eure eigenen) mit drauf, sondern auch die für ihre Monster-Stufe.

Das bedeutet, dass eure Skelette und Co. beim Töten eines Monsters Bolzen abfeuern, die so gut wie alles oneshotten können – inklusive der eigentlich so harten Uber Bosse selbst.

„Ich denke, das ist Müll“

Das Elixier ist damit für die entsprechenden Builds stärker als so gut wie jeder legendäre Aspekt und stärker als die meisten Uber Uniques. Daraus ergeben sich 2 Probleme:

Die Effekte funktionieren nur unter idealen Umständen, die oft nicht gegeben sind.

Da nicht ihr selbst oder euer Build den Schaden austeilt, sind die Ergebnisse enorm inkosistent.

Laut MacroBioBoi könnt ihr deswegen nur bestimmte Bosse auf diese Weise einfach oneshotten. Nämlich solche, die eine ausreichende Anzahl an zusätzlichen, schwächeren Gegnern („Adds“) beschwören.

Diese Adds dürft ihr dann nicht anfassen, eure Minions müssen sie töten. Nur dann werden diese aufgepumpten Bolzen mit völlig absurden Multiplikatoren abgefeuert. Uber Lilith etwa, der nach wie vor anstrengendste Kampf im Spiel, lässt sich so nicht besiegen.

Das Problem mit den absurden Minions hat schon früher existiert, wie MacroBioBoi erklärt. Es sei etwa möglich gewesen, allein den Dornen-Schaden in unvorstellbare Höhen zu treiben. Er habe das aber nicht testen wollen, das sei zu langweilig. Der Experte sagt:

Ich fordere keinen Nerf. Sagen wir einfach, die Season-Mechanik sind heilige Bolzen. Und wir investieren dann unsere gesamte Zeit dafür, in der Grube nach Bossen zu fischen, die eine bestimmte Anzahl an Adds haben. Und dann könnt ihr nur die Builds spielen, die broken sind und absurd skalieren. Alle anderen müssen dann akzeptieren, dass ihr Build Müll ist… Ich weiß nicht, ob ihr hier den Sarkasmus herausgehört habt, aber ich würde es hassen, wenn das passiert. Besser wäre, wenn das Elixier ganz aus dem Spiel entfernt wird.

Die ganzen guten Änderungen wie Crafting und die neue Itemization werde allein durch diese kleine Variable zunichte gemacht. Nur heilige Bolzen zählen noch. Die ganze Sache sei ein riesiges Problem.

Man solle sich dennoch nicht schämen, das Elixier zu nutzen. Es sei schließlich Teil des Spiels. Nur solle man sich auch nicht wundern, wenn es einen Fix gibt und man plötzlich ganz ohne Schaden dastehe, meint MacroBioBoi.

Im Moment gibt es noch keine Information dazu, ob sich im Laufe der Season etwas am Elixier der heiligen Bolzen ändern wird. Laut MacroBioBoi seien selbst die hohen Stufen in der Grube im Moment nur möglich, wenn man das Elixier nutzt. Und selbst das reicht nicht: „Ist das ohne Cheats machbar?“ – Neuer Endgame-Content ist so hart, dass nicht mal Experten ihn schaffen