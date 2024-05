Diablo 4: In Season 4 waren alle Zauberinnen die ganze Zeit kaputt, sollten viel stärker sein – Neuer Patch fixt den Bug

Trotz einiger Kritikpunkte wie den kaputten Zauberinnen oder den lästigen Oneshot-Mechaniken , die neuerdings die Fans beschäftigen, kommt Season 4 gut an. Selbst in Kommentaren unter dem Hotfix gibt es Lob fürs Team.

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to