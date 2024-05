Spieler findet das bestmögliche Item in Diablo 4, Chancen darauf sind nahezu 0

Wer in Diablo 4 ein Uber Unique findet oder craften kann, hat ziemliches Glück. Ein Spieler hat sich ein Uber Unique gebaut – und dabei ist die bestmögliche Version herausgekommen.

Uber Uniques sind besonders seltene, einzigartige Items in Diablo 4 mit festen Aspekten und Affixen. Bei den Bossen Duriel und Andariel, die mit Season 4 dazukam, ist es möglich, Uber Uniques zu farmen.

Darüber hinaus könnt ihr euch Uber Uniques selbst craften, wenn ihr vier „Prächtige Funken“ gesammelt habt. In Season 4 bekommt ihr drei Funken durch bestimmte Aktivitäten, ansonsten erhaltet ihr sie durch das Zerlegen eines Ubers. Ein Spieler craftete sich ein Uber Unique und bekam dabei die bestmögliche Version des Items.

Uber Unique mit 4 „größeren Affixen“

Was genau hat er gebaut? Der Nutzer „fgo27127“ zeigt am 24. Mai ein Item auf Reddit, das er in Diablo 4 gebaut hat: das Uber Unique Harlekinskrone, auch bekannt als Shako . Das ist ein Helm, den jede Klasse in Diablo 4 ausrüsten kann und der für jeden Build als das beste Item gilt – weil es +4 auf alle Skills gewährt und den erlittenen Schaden um 20 % verringert.

Und das bekam er gleich mit vier „größeren Affixen“. Legendäre Affixe können seit Season 4 in einer „größeren“ Version droppen, die 1,5-Mal so stark ist.

Der Spieler hat sich mit seinen vier „Prächtigen Funken“ somit nicht nur einen seltenen, „über-einzigartigen“ Gegenstand bauen können, es hat auch noch vier große Affixe obendrauf. Das bedeutet: Jeder Wert auf dem Helm ist noch stärker, als er ohnehin schon ist.

Erkennbar ist, dass er das Item 8x mit dem Masterworking (Vollendung) verbessert hat. Bei Stufe 4 und 8 der Verbesserung wurden zwei der Affixe (alle Werte, Ressourcenerzeugung) nochmal enorm aufgewertet, was an den blauen Werten erkennbar ist.

Folgende Werte hat die Harlekinskrone auf dem Bild:

+57 auf alle Werte

+2.751 maximales Leben

24,6 % Ressourcenerzeugung

12,6 % Abklingzeitreduktion

dazu gewährt der Helm 20 % Schadensreduktion und +4 Ränge auf alle Skills

In seinem Beitrag schreibt „fgo27127“ dazu: „Wie im Titel erwähnt, grindete ich für 4 Funken und craftete die Krone und sie kam mit 4 größeren Affixen, wie gering sind die Chancen dafür? Und ich weiß nicht, wie viel dieser Helm jetzt wert ist, kann mich jemand erleuchten?“

„Du hast das Spiel gewonnen“

Was sagt die Community dazu? In den über 300 Kommentaren finden sich vor allem Glückwünsche zu dem mächtigen Uber Unique. Einige schreiben, dass sie sich für „fgo27127“ freuen – manche mit wütenden Emotes. Das Item hätte wohl jeder gern. Die über 1.500 Upvotes für den Beitrag zeigen aber, dass sich offenbar wirklich viele für ihn freuen.

Der Nutzer „mcbeardsauce“ schreibt im Kommentar auf Reddit: „Ubers mit 4 größeren Affixen sind viel zu wahnsinnig, um überhaupt daran zu denken, sie zu besitzen.“ Ein Nutzer kommentiert auf Reddit: „Herzlichen Glückwunsch! Du hast gerade das bestmögliche Unique-Item im Spiel gefunden.“ Und „NotMilo22“ meint auf Reddit: „Gratulation, du hast das Spiel gewonnen.“

Viele merken jedoch auch an, dass er mit dem Helm zumindest nicht reich werde, denn: Man kann Uber Uniques durch die Bindung an den eigenen Account nicht mit anderen Spielern handeln. Um Uber Uniques zu finden, braucht man ziemlich viel Glück und ein anderer Spieler hatte davon anscheinend gleich die doppelte Portion. Er hat zwei Ubers gefunden – und das völlig zufällig und in kurzer Zeit. Darauf war sogar einer der Entwickler von Diablo 4 neidisch.