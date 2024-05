Diablo 4: Patch 1.4.1 deaktiviert Masterworking – So umgeht ihr das Problem

Was sagt ihr zu den neuen Problemen? Habt ihr sie selbst schon bemerkt? Schreibt uns eure Erfahrungen dazu gerne in die Kommentare. Falls euch für das Masterworking noch Gold fehlt, könnt ihr einen Blick auf unseren Guide zum Gold Farmen in Season 4 von Diablo 4 werfen.

Wollt ihr also beispielsweise das Masterworking auf Rang 12 durchführen, müsst ihr 10 Millionen Gold besitzen, um den Vorgang durchzuführen, auch wenn am Ende nur die durch den Patch reduzierten Kosten von 2,5 Millionen Gold abgezogen werden.

Was ist das zweite Problem? Das zweite Problem betrifft Diablo-Fans, die auf der PlayStation spielen. Während der neue Patch die Kosten für das Masterworking in Diablo 4 reduziert hat, werden bei Spielern auf der PlayStation weiterhin die alten, höheren Kosten angezeigt.

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Was ist Masterworking? Mit der neuen Season 4 wurden in Diablo 4 zwei neue Crafting-Mechaniken freigeschaltet. Dies ist zum einen das Tempering (Härtung) und zum zweiten das Masterworking (Vollendung).

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to