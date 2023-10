Blizzard deaktiviert Handel in Diablo 4, weil es zu leicht war, das Spiel zu betrügen

In Diablo 4 ist es aktuell möglich, Items und Gold zu duplizieren. Das ist Blizzard ein Dorn im Auge und so wurde der Handel in Season 2 deaktiviert.

Warum wird der Handel deaktiviert? Blizzard hat am 23. Oktober 2023 den Handel zwischen Spielern in Diablo 4 deaktiviert. In einem Statement im offiziellen Forum der Entwickler schreibt Community-Manager „filthierich“, der Grund sei ein Duplikations-Exploit.

Obendrein heißt es, arbeite das Team hinter dem Hack’n’Slay an einer Lösung des Problems und wolle die Spieler diesbezüglich auf dem Laufenden halten, sobald der Handel wieder möglich ist (via forums.blizzard.com)

Es handelt sich dabei um einen Duplikations-Exploit, für den ihr einen zweiten Spieler benötigt. Wie genau der Exploit funktioniert, werden wir nicht verraten. Gemäß einiger Nutzer auf Reddit sei der Exploit jedoch so einfach, dass man ihn sogar versehentlich machen könnte (via Reddit).

Was passiert mit Accounts, die den Exploit ausgenutzt haben? Spieler, die den Exploit ausgenutzt haben, müssen laut Blizzard mit einer Strafe rechnen.

Im Forum heißt es diesbezüglich: „Jedes Konto, das Gold und Gegenstände dupliziert, wird in Übereinstimmung mit unserer Endbenutzer-Lizenzvereinbarung geahndet (via forums.blizzard.com).“

Wie lange wird der Handel deaktiviert? Wie lange Blizzard den Handel deaktiviert, ist derzeit nicht bekannt. Allerdings lässt die Vergangenheit hoffen, dass der Handel in Kürze wieder aktiviert wird.

Bereits im August 2023 wurde der Handel in Diablo 4 seitens der Entwickler deaktiviert – auch da war ein Duplikations-Exploit der Grund, mit dem Spieler ihr Gold vervielfältigten. Im August konnte Blizzard den Exploit innerhalb eines Tages fixen und den Handel wieder erlauben (via forums.blizzard.com).

Das Duplizieren von Gold und Items hat in Diablo eine lange Geschichte, denn Spieler gelangen so auf einfache Weise an Mengen, die sonst nur mit viel Grind möglich sind. In Diablo 2 waren die Exploits zum Duplizieren von Gold so schlimm, dass die Spieler irgendwann seltene Items wie den „Stone of Jordan“ als neue Währung etablierten.

Was ist eigentlich der „Stone of Jordan“ und warum ist er für Diablo so wichtig?