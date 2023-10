Spieler ignorieren einige der wichtigsten Inhalte in Diablo 4, sagen: ist viel besser so

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Ich hatte ein paar Probleme mit dem Kugelblitz-Build gegen Uber Lilith, weil ich keine gelevelt Glyphen hatte. Ich habe Level 100 erreicht und die Hälfte meiner Glyphen war auf Stufe 4, aber das ist ein gutes Problem. Es gibt genug Zeug im Spiel zu tun, das Leveln läuft so flüssig, dass ich mir aussuchen kann, was ich tun will, statt dass mir vorgeschrieben wird, was ich für bedeutenden Fortschritt machen muss.

Was den Nutzern allerdings auffällt ist, dass durch den Verzicht auf Dungeons die Glyphen nicht gelevelt werden können. Diese Möglichkeit gibt es nur in Alptraum-Dungeons und Glyphen sind wichtig für die Stärke der meisten Builds.

Tatsächlich zeigen sich tausende Fans begeistert von den Loot-Explosionen, die sich in den Bluternten holen lassen . Besonders im Vergleich zum mageren Loot-Fenster am Ende eines Alptraum-Dungeons sieht das deutlich beeindruckender aus.

Season 2 bekommt von den Spielern in Diablo 4 großes Lob. Ein großer Pluspunkt für viele Fans: Dungeons sind nicht mehr der einzige Inhalt, der einen weiter bringt. Mehr noch, sie sind sogar mittlerweile so austauschbar, dass die Leute sie ignorieren.

