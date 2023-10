Spieler warnen vor Bug: Wenn ihr in Diablo 4 zu wenig Glut bekommt, lasst die Höllenflut einfach sein

Spieler berichten von einem fiesen Bug in Season 2 bei dem einige der wichtigsten Items in Diablo 4 nicht fallen gelassen werden. Ihr verschwendet eure Zeit und werdet mit viel zu wenigen Belohnungen abgespeist.

Was ist das für ein Bug? Es handelt sich dabei um die Höllenfluten, ein temporäres Event, das ab und an in Sanktuario zur gegebenen Zeit stattfindet. Das Event wird gerne genutzt, um seltene Rohstoffe abzubauen, sowie Items aus Truhen zu ergattern.

Die Truhen jedoch können nur geöffnet werden, wenn ihr genügend Glut in eurem Inventar angesammelt habt. Spieler berichten aber jetzt von Situationen, in denen sie ihre Glut für Truhen ausgegeben und kaum bis gar nichts aus der Truhe bekommen haben. Zudem ist die Droprate der Glut, die ihr von Gegnern bekommt, auch verbuggt und lässt viel zu wenige Materialien fallen.

Das ist nicht nur frustrierend, sondern auch eine Zeitverschwendung, doch Fans haben auf Reddit schon einige Methoden, wie ihr mit dem Problem umgehen könnt.

Ihr habt den Trailer zu Season 2 verpasst? Dann haben wir genau das richtige Video für euch:

Spieler bieten Optionen, wie ihr mit dem Bug umgehen könnt

Wie kann man den Bug fixen? Während sich viele über den Bug geärgert haben, sind einige Spieler auf zwei Optionen gestoßen, um das Problem des Loots zu anzugehen.

Eine Methode dreht sich darum, das Event gleich bleibenzulassen und auf das nächste zu warten, so verschwendet man keine Zeit und kann in der Zwischenzeit lohnenswerte Dinge erledigen.

Eine zweite Methode berichtet davon, das Gebiet, indem sich die Höllenfluten befinden, zu verlassen und erneut zurückzukehren. Das lohnt sich vor allem für den Bug der Kisten, wenn ihr für eure Glut viel zu wenige Items spendiert bekommt.

Es reicht, wenn ihr das Gebiet durch Teleportation oder einen Dungeon verlasst, um so die Kisten in den Höllenfluten neu zu laden.

Solltet ihr in Gruppen unterwegs sein, empfiehlt es sich diese zu verlassen, da ihr so das Gebiet sonst nicht neu laden lassen könnt. Habt ihr euch getrennt und die Höllenfluten mit eurer Teleportation zurückgesetzt, könnt ihr erneut in eure Gruppe zurückkehren.

Hat Blizzard sich zum Problem geäußert? Bislang gibt es noch kein Statement zum Bug seitens Blizzard. Es ist wahrscheinlich, dass dieses Problem erst zum kommenden Patch 1.2.1 gefixt werden könnte und Spieler sich somit erst mit den dargelegten Optionen zufriedengeben müssen.

Seid ihr schon auf den Bug gestoßen oder konntet ihr munter looten und leveln? Falls ihr Lösungen für den Bug habt, lasst diese gerne in den Kommentaren da, um anderen Spielern zu helfen!

Spieler fordern Nerfs in Diablo 4, gibt angeblich viel zu starke Builds – Aber Blizzard weigert sich überraschend